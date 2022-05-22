Президент Польщі Дуда приїхав до України

Президент Польщі Анджей Дуда прибув в Україну і в неділю збирається виступити у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті польського президента

"Президент Анджей Дуда перебуває в Україні.

У неділю у Верховній Раді в Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", - йдеться в повідомленні.

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