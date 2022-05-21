23 лютого Зеленський сказав мені в Києві, що Росія атакує впродовж найближчих кількох годин, - Дуда
23 лютого 2022 року, коли польський президент Анджей Дуда був у Києві з візитом, його український колега Володимир Зеленський сказав, що Росія атакує Україну "впродовж найближчих кількох годин".
Дуда розповів про це виданню Polska Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він сказав, що тоді вони мали не тільки розуміння, що "це мало закінчитися конфліктом, тому що ніхто просто так не стягує стільки військ, як це зробила Росія", а й дані розвідки.
"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми залишили Україну буквально за кілька годин до нього. На прощання Володимир Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україна буде атакована впродовж найближчих кількох годин", – згадав він.
Дуда описує ті моменти, як "дуже зворушливу зустріч і дуже зворушливий момент для мене".
"Я почув від нього: "Росіяни думають, що ми не воюватимемо, але вони помиляються. У нас є досвідчені солдати, які воюють 8 років, добре знаються на боях. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році", – розповів польський президент.
Наприкінці візиту Зеленський сказав йому, додав Дуда: "Анджей, можливо, ми бачимося востаннє".
Президент Польщі, як і Зеленський, називає його своїм другом: "Я щиро боявся, що більше його не почую. У нас міцні відносини, побудовані цією війною на виключно твердому ґрунті".
Він також згадав, що ще раніше, під час зустрічі у "Віслі" у січні, Зеленський говорив йому, що Україна готується до вторгнення РФ, і що вона "захищатиметься за будь-яку ціну". Президент України тоді додав, що Росія, якщо нападе, "дізнається, що таке хоробрість українців".
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ПЕРЕШЕЙКУ ТАК І НЕ ПЕРЕКИНУВ, МІНИ ПІД МОСТИ ТАК І НЕ ЗАКЛАВ, ПРАВИЛЬНО
Я ЗРОЗУМІВ ?
ВКАЗІВОК КРЕМЛЯ ЩОБ НЕ ПОПАЛИВСЯ. АГЕНТ "БОНЕВТІК"
його місце одразу став би ПОРОХ, а з Порохом кацапи ПАНІЧНО справ мати не
хочуть. Тому ми бачимо ще живого Зе тільки по цій причині
Чтобы киздить бабло и утаивать от граждан важную информацию, приводящую к десяткам тысяч смертей?
Для тебе новина - все що коїться в Україні і на війні це відповідальність
ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧЕГО. Ти знаєш хто у нас Головноомандуючий,
так що ахінею не пиши про свого невинного Зе який завжди не при
справах.
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🏛️Из СБУ прислали новый привет президенту Зеленскому лично и всему его окружению. В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис в Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят".
🤷🏻♂️В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.
😡О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
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Ви тільки вдумайсь в це. За тиждень до війни, зе-виродок вивозить свою сім'ю закордон, бо знає, що буде війна, а країну він переконує: "це американці нагнітають істєрію".
А це - підготовка масовки з військовиків під масоване ракетне влучання...
Лживое зеленое ч*о.
Сейчас покрывает орко диверсанта гетьманцева.
Слил операцию по Вагнеровцам, слил подготовку к войне, слил Чонгар....
может пора на срочные выборы?
Анджей,так расскажи чем закончилось.Он погиб?
Зараз він вже президент, і 24 лютого загарбники безперешкодно перетнули кордони України.........
Сьогодні ми дізналися, що президент Зеленський у зверненні до європейських лідерів 24.02 заявив: «Можливо, ви бачите мене востаннє…»
- Так десь через 2 тиждні з початкy великої війни, Подоляк сказав, що на преZeдента було 10 (!) замахів на вбивсто, ДЕСЯТь за 2 тиждні (в Києві!), а що вже казати за майже 3 місяці, то може вже і 1000 було?
- А 25.02. біля ОПи вже йшли дуже запеклі таємні бої, ще й парашутісти прилітали. Свідків шукаємо досі…
Карл Волох:
До попереднього посту. Ну так, він не втік. А хто втік? Може, Порошенко? Чи Ющенко, до якого в московитів також дуже довгий рахунок?
Добре, облишимо президентів, там окремі правила і, ймовірно, Путін міг би зберегти їм життя заради певних стосунків із західними лідерами.
А які шанси, що потрапивши в полон, мали дійти далі, ніж до першого паркану, Турчинов і Парубій, Яценюк і Аваков, Кличко чи Пашинський? А Луценко, котрий зараз із автоматом на півдні рядовим окопи риє? А ще тисячі депутатів та посадовців постмайданівської влади?..
Тобто, факт, що президент не втік - це не добре і не погано. Це нормально. Така в нас, як народу, наразі історична функція - нагадати світові, за що і як потрібно боротися.
- Хто ж би йому дозволив тікати. Якщоб Янелох втік, дорогу бабушку Бєню могли б, не дай Боже, заарештувати.
- А я думаю, це Кремль кинув зелених партнерів. Згідно оманських домовленостей ті слухняно віддали на блюдечку дяді вові увесь південь. Решту їм обіцяли лишити. А хйло резонно вирішив - якщо нелохи віддають стільки задарма, нащо зупинятись? І рушив одразу й на північ.
- Наш двірник 0панасич сьогодні не втік з роботи. Але всіх попередив, що, можливо, ми бачимо його востаннє. Честь і хвала! Віват і ура! ***
Декілька років тому Інвестиційна рада робила підрахунок, які інвестиції потрібні Україні, щоб наздогнати протягом якогось не захмарного часу Польщу. І мова йшла про цифру в 8-10 ярдів доларів на рік, що на той момент здавалося майже нереальним. Сьогодні європейці оголосили про програму післявоєнного відновлення України, де мова йде про сотні мільярдів протягом 10 років (за моїми прикидками - з півтрильйона). Це шанс, який дається мало якій країні й точно не частіше, ніж раз у її історії. Від такої перспективи подих перехоплює. Тільки ви одне мені поясніть. Ви вірите, що люди, котрі за місяць не здатні розібратися з паливною проблемою, зможуть проводити реформи такого рівня й якості, про які говорять західні партнери?
І ще про одне подумайте. Навіть мізерний (по українських мірках) відкат у 5 відсотків дасть цим "хлопчикам" таку владу, що Коломойський з Ахметовим носитимуть Гетьманцеву чи Милованову каву в ліжко. А за право підтерти ср@ку Єрмаку колишні олігархи влаштовуватимуть дуель на м'ясорубках.
Думаю, без зміни влади ми й цей шанс, нажаль, легко прої@емо - як і всі попередні…
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Зеленський з дружиною розповіли, як зустріли вторгнення Росії
«Я пам'ятаю, що прокинулася від дивних звуків за вікном. Як усі, мабуть... Темно, бо була ж майже ніч тоді. Я дивлюся, що Володимира поруч немає. Пішла до сусідньої кімнати, знайшла його. Він вже був одягнений в костюм, але без краватки... Авжеж я запитала, що відбувається. Він сказав тільки: «Почалося», - пригадала вона.
Зеленська також розповіла, які тоді переживала емоції.
За її словами, це були і жах, і заціпеніння. Перша леді також розповіла, що після слова «Почалося», Зеленський одразу пішов. Після того вони більше не проводили довго час разом.
«Я розумію, що у той момент він був, як натягнута струна. Ми всі одразу зрозуміли, що життя змінилося назавжди. Тепер я живу тим, коли він мені нарешті скаже: «Ну все, скінчилося. Перемога». Можливо, я буду не першою, кому він це скаже. Тому що він завжди зараз на роботі, але разом з іншими хочу почути це хоча б по телебаченню», - сказала Зеленська.
«Я отримав сигнал трішки раніше - коли вже почалися постріли. Навіть трішки ще раніше... Ми були готові до цього за деякий час. Слідкувала розвідка, слідкували військові. Ми розуміли, звідки може бути ризик наступу. Тому одразу, коли там пішла підготовка... постріли, бойове вторгнення, я отримав сигнал. Мені подзвонили. Я приїхав, пам'ятаю тільки одне: сказав, що дітям треба все нормально пояснити. Тому що це війна, не треба нічого вигадувати. Всі повинні розуміти, як поводитися», - сказав Зеленський.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/zelenskiy-z-druzhinoyu-rozpovili-yak-zustrili-vtorgnennya-rf-847156.html
ЧЕКАЛИ НАПАДУ КРЕМЛЯ ЩОБ ПІД ВІЙНОЮ ПОГРЕБТИ ВСІ ГНИЛІ СПРАВИ ЗеВЛАДИ І ВСЕ СПИСАТИ НА ВІЙНУ.
Хто зараз памятає про Вагнергейт і інщі кримінальні справи Зе ? Тепер він ніби герой і з нього
як з гуся вода і ржав він над всіма свома обвинуваченями - гідний учень свого вчителя Коломойщі.
НАГАДАЮ ПРО ДЄЛІШКІ Зе :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ