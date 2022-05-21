23 лютого Зеленський сказав мені в Києві, що Росія атакує впродовж найближчих кількох годин, - Дуда

23 лютого 2022 року, коли польський президент Анджей Дуда був у Києві з візитом, його український колега Володимир Зеленський сказав, що Росія атакує Україну "впродовж найближчих кількох годин".

Дуда розповів про це виданню Polska Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він сказав, що тоді вони мали не тільки розуміння, що "це мало закінчитися конфліктом, тому що ніхто просто так не стягує стільки військ, як це зробила Росія", а й дані розвідки.

"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми залишили Україну буквально за кілька годин до нього. На прощання Володимир Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україна буде атакована впродовж найближчих кількох годин", – згадав він.

Дуда описує ті моменти, як "дуже зворушливу зустріч і дуже зворушливий момент для мене".

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"Я почув від нього: "Росіяни думають, що ми не воюватимемо, але вони помиляються. У нас є досвідчені солдати, які воюють 8 років, добре знаються на боях. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році", – розповів польський президент.

Наприкінці візиту Зеленський сказав йому, додав Дуда: "Анджей, можливо, ми бачимося востаннє".

Президент Польщі, як і Зеленський, називає його своїм другом: "Я щиро боявся, що більше його не почую. У нас міцні відносини, побудовані цією війною на виключно твердому ґрунті".

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Він також згадав, що ще раніше, під час зустрічі у "Віслі" у січні, Зеленський говорив йому, що Україна готується до вторгнення РФ, і що вона "захищатиметься за будь-яку ціну". Президент України тоді додав, що Росія, якщо нападе, "дізнається, що таке хоробрість українців".