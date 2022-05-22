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Россияне создают "добровольные дружины" для патрулирования Мариуполя, - Андрющенко

рф,орки,окупанти,рашисти

В Мариуполе российские захватчики заставляют мужчин вступать в "добровольные дружины", которые будут патрулировать город вместе с военными РФ и "народной милицией днр".

Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель гауляйтера Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом объявил о возобновлении добровольных дружин. Теперь мужчины Мариуполя будут осуществлять патрулирование города вместе с российскими военными и "народной милицией ДНР"", - написал Андрющенко.

По его словам, источники в городе сообщают, что настоящая цель такого патрулирования, во-первых, усиление "поисковых мероприятий". Захватчики начинают искать не только активистов, но и коммунальщиков, учителей и других специалистов. Во-вторых, таким образом будет осуществляться "мягкая" подготовка к мобилизации.

Кроме того, от "руководства" города распространяется информация о введении призыва в армию так называемой "ДНР" с сентября этого года.

"Вместе с фактическим закрытием города будущее Мариуполя во время оккупации становится все более понятным. Военная база в порту и мобилизационный ресурс", - заметил советник мэра.

Также смотрите: "Фортеця Маріуполь": опубликован короткий фильм-прощание защитника с "Азовсталью". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19079) Мариуполь (5706) Андрющенко Петр (579)


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Топ комментарии
+6
то зрозуміло що з Маріуполя робитиму військову базу. Як із Криму, напихають Маріуполь зброєю. Треба сказати спасибі Зеленському та його зграї за здачу Маріуполя та Азова.
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22.05.2022 07:43
+3
як ти збираєшся авакуювати вату яка мріє про приход параші?
"хай зостаються, менше зостанеться"
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22.05.2022 08:19
+1
И эти существа,все время снимали фильмы про подлых полицаев.
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22.05.2022 07:57
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то зрозуміло що з Маріуполя робитиму військову базу. Як із Криму, напихають Маріуполь зброєю. Треба сказати спасибі Зеленському та його зграї за здачу Маріуполя та Азова.
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22.05.2022 07:43 Ответить
Пробачте , робитимуть військову базу.
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22.05.2022 07:44 Ответить
парасенка-
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22.05.2022 10:07 Ответить
Глохни ******* кацапский
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22.05.2022 10:08 Ответить
И эти существа,все время снимали фильмы про подлых полицаев.
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22.05.2022 07:57 Ответить
Я так розумію, що проблему мобілізаційних ресурсів росфашисти вирішують. Досвід нацистської Німеччини використовуює свідомо чи несвідомо. Мирне населення з територій, що можуть бути захоплені необхідно евакуювати, навіть примусово, бо потім буде більше проблем.
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22.05.2022 08:01 Ответить
як ти збираєшся авакуювати вату яка мріє про приход параші?
"хай зостаються, менше зостанеться"
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22.05.2022 08:19 Ответить
El ejercicio ruso es un ejército bandido.
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22.05.2022 08:45 Ответить
И учитывая голодное положение,желающих хватает.
Теперь будут 3 Пенсии получать.
ЭтожНашилюди.
Метод договорняков,вместо войны
продолжается.
Нахрена нам вообще знать,что там в городе которого у нас больше нет.
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22.05.2022 09:12 Ответить
А Украина потянет оплачивать ещё и этих? Окупированная территория увеличилась, налоги она нам не платит, зато пенсов, мамок, получающих выплаты, льготников всяких - да почти все. Как мы всё это потянем?
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22.05.2022 15:26 Ответить
Те що я писав раніше .Хто міг виїхав хто все розумів взяв в руки зброю.Азов дав відсіч.Інші вибрали шлях сидіти по підвалах і гинути сім'ями замість того щоб чинити опір ворогові.А тепер будуть в лавах загарбників воювати.Коли могли воювати проти них і захищати своє місто !
Тільки не треба мені казати маячню не змогли не дали зброю і все таке в цьому дусі.На херсонщині в Мелітополі діють партизани люди голими руками їх вбивають.
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22.05.2022 19:07 Ответить
 
 