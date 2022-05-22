Россияне создают "добровольные дружины" для патрулирования Мариуполя, - Андрющенко

В Мариуполе российские захватчики заставляют мужчин вступать в "добровольные дружины", которые будут патрулировать город вместе с военными РФ и "народной милицией днр".

Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель гауляйтера Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом объявил о возобновлении добровольных дружин. Теперь мужчины Мариуполя будут осуществлять патрулирование города вместе с российскими военными и "народной милицией ДНР"", - написал Андрющенко.

По его словам, источники в городе сообщают, что настоящая цель такого патрулирования, во-первых, усиление "поисковых мероприятий". Захватчики начинают искать не только активистов, но и коммунальщиков, учителей и других специалистов. Во-вторых, таким образом будет осуществляться "мягкая" подготовка к мобилизации.

Кроме того, от "руководства" города распространяется информация о введении призыва в армию так называемой "ДНР" с сентября этого года.

"Вместе с фактическим закрытием города будущее Мариуполя во время оккупации становится все более понятным. Военная база в порту и мобилизационный ресурс", - заметил советник мэра.

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