Росіяни створюють "добровільні дружини" для патрулювання Маріуполя, - Андрющенко
У Маріуполі російські загарбники примушують чоловіків вступати до "добровільних дружин", які патрулюватимуть місто разом з військовими РФ і "народною міліцією днр".
Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Заступник гауляйтера Маріуполя Хармишев разом з окупаційним корпусом оголосив про поновлення добровільних дружин. Тепер чоловіки Маріуполя будуть здійснювати патрулювання міста разом з російськими військовими та "народною міліцією ДНР"", - написав Андрющенко.
За його словами, джерела в місті повідомляють, що справжня мета такого патрулювання, по-перше, посилення "пошукових заходів". Загарбники починають шукати не тільки активістів, а й комунальників, вчителів та інших фахівців. По-друге, таким чином здійснюватиметься "м’яка" підготовка до мобілізації.
Окрім того, від "керівництва" міста шириться інформація про запровадження призову до армії так званої "ДНР" з вересня цього року.
"Разом з фактичним зачиненням міста майбутнє Маріуполя під час окупації стає все більш зрозумілим. Військова база в порту та мобілізаційний ресурс", - зауважив радник мера.
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"хай зостаються, менше зостанеться"
Теперь будут 3 Пенсии получать.
ЭтожНашилюди.
Метод договорняков,вместо войны
продолжается.
Нахрена нам вообще знать,что там в городе которого у нас больше нет.
Тільки не треба мені казати маячню не змогли не дали зброю і все таке в цьому дусі.На херсонщині в Мелітополі діють партизани люди голими руками їх вбивають.