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Росіяни створюють "добровільні дружини" для патрулювання Маріуполя, - Андрющенко

рф,орки,окупанти,рашисти

У Маріуполі російські загарбники примушують чоловіків вступати до "добровільних дружин", які патрулюватимуть місто разом з військовими РФ і "народною міліцією днр".

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Заступник гауляйтера Маріуполя Хармишев разом з окупаційним корпусом оголосив про поновлення добровільних дружин. Тепер чоловіки Маріуполя будуть здійснювати патрулювання міста разом з російськими військовими та "народною міліцією ДНР"", - написав Андрющенко.

За його словами, джерела в місті повідомляють, що справжня мета такого патрулювання, по-перше, посилення "пошукових заходів". Загарбники починають шукати не тільки активістів, а й комунальників, вчителів та інших фахівців. По-друге, таким чином здійснюватиметься "м’яка" підготовка до мобілізації.

Окрім того, від "керівництва" міста шириться інформація про запровадження призову до армії так званої "ДНР" з вересня цього року.

"Разом з фактичним зачиненням міста майбутнє Маріуполя під час окупації стає все більш зрозумілим. Військова база в порту та мобілізаційний ресурс", - зауважив радник мера.

Читайте: За добу з Маріуполя до фільтраційних таборів вивезли понад 400 осіб, серед них 46 дітей, - Андрющенко

Автор: 

армія рф (17228) Маріуполь (3224) Андрющенко Петро (692)


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Топ коментарі
+6
то зрозуміло що з Маріуполя робитиму військову базу. Як із Криму, напихають Маріуполь зброєю. Треба сказати спасибі Зеленському та його зграї за здачу Маріуполя та Азова.
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22.05.2022 07:43
+3
як ти збираєшся авакуювати вату яка мріє про приход параші?
"хай зостаються, менше зостанеться"
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22.05.2022 08:19
+1
И эти существа,все время снимали фильмы про подлых полицаев.
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22.05.2022 07:57
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то зрозуміло що з Маріуполя робитиму військову базу. Як із Криму, напихають Маріуполь зброєю. Треба сказати спасибі Зеленському та його зграї за здачу Маріуполя та Азова.
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22.05.2022 07:43 Відповісти
Пробачте , робитимуть військову базу.
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22.05.2022 07:44 Відповісти
парасенка-
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22.05.2022 10:07 Відповісти
Глохни ******* кацапский
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22.05.2022 10:08 Відповісти
И эти существа,все время снимали фильмы про подлых полицаев.
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22.05.2022 07:57 Відповісти
Я так розумію, що проблему мобілізаційних ресурсів росфашисти вирішують. Досвід нацистської Німеччини використовуює свідомо чи несвідомо. Мирне населення з територій, що можуть бути захоплені необхідно евакуювати, навіть примусово, бо потім буде більше проблем.
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22.05.2022 08:01 Відповісти
як ти збираєшся авакуювати вату яка мріє про приход параші?
"хай зостаються, менше зостанеться"
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22.05.2022 08:19 Відповісти
El ejercicio ruso es un ejército bandido.
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22.05.2022 08:45 Відповісти
И учитывая голодное положение,желающих хватает.
Теперь будут 3 Пенсии получать.
ЭтожНашилюди.
Метод договорняков,вместо войны
продолжается.
Нахрена нам вообще знать,что там в городе которого у нас больше нет.
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22.05.2022 09:12 Відповісти
А Украина потянет оплачивать ещё и этих? Окупированная территория увеличилась, налоги она нам не платит, зато пенсов, мамок, получающих выплаты, льготников всяких - да почти все. Как мы всё это потянем?
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22.05.2022 15:26 Відповісти
Те що я писав раніше .Хто міг виїхав хто все розумів взяв в руки зброю.Азов дав відсіч.Інші вибрали шлях сидіти по підвалах і гинути сім'ями замість того щоб чинити опір ворогові.А тепер будуть в лавах загарбників воювати.Коли могли воювати проти них і захищати своє місто !
Тільки не треба мені казати маячню не змогли не дали зброю і все таке в цьому дусі.На херсонщині в Мелітополі діють партизани люди голими руками їх вбивають.
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22.05.2022 19:07 Відповісти
 
 