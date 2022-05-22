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Новости Война
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Российским морпехам не хватает личного состава, - Братчук

чф

В личный состав морской пехоты РФ уже записывают корабельных коков, поскольку не хватает морпехов.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В орду морпехов рашисты записывают корабельных коков и начальников гальюнов с других судов и подразделений ЧФ – не хватает личного состава", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Севастополе ремонтируют поврежденный в Бердянске БДК Черноморского флота РФ. ФОТО

Автор: 

Черноморский флот РФ (1558) Братчук Сергей (105)


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Топ комментарии
+25
нашій пропаганді треба трохи збавити оберти, бо потім якось незручно виходить, коли ті, кому не вистачає особового складу, коки, начальники галюнів захоплюють цілі українські області та міста майже без супротиву
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22.05.2022 08:26
+13
Та яка різниця.
Набридли оці переможні реляції.
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22.05.2022 08:30
+11
Пропаганда уровня "сосед обосрался". Достало уже!
Пока, карта боевых действий не подтверждает ни единого слова наших пропагандистов.
Намного больше интересует что делают военные администрации (ОВА) для нашей обороны и победы.
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22.05.2022 08:46
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для нас головне, щоб їм вистарчало сміттєвих пакетів
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22.05.2022 08:26 Ответить
нашій пропаганді треба трохи збавити оберти, бо потім якось незручно виходить, коли ті, кому не вистачає особового складу, коки, начальники галюнів захоплюють цілі українські області та міста майже без супротиву
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22.05.2022 08:26 Ответить
Так, якщо їх тут, на нашій території введено, тільки 100 тисяч чи трохи більше(ну ще там якась кількість лугандонців), а наших силових структур 700тис+ - то чому вони так нас зараз тіснять в районі Попасної і Северодонецька? Я розумію що там перевага в повітрі, ракетах бла-бла-бла, але населені пункти беруть не ракети, а піхота - та от її як раз в них начебто і небагато(як вони роблять настільки разючу чисельну перевагу на окремих - НАЙВАЖЛИВІШИХ - напрямках?). По арті більш-менш паритет, броньована техніка принаймні непогано спиняється нашим протитанком, хоч ми і самі відносно небагато своєї маємо, то чому вони продавлюють? Бездарність окремих командирів чи злив, що "спущений зверху", з ОП? В героїзмі наших воїнів на місцях я не сумніваюсь, але чому ОП знімає Марченка, тільки-но загроза величезного котла для орків на правому березі Дніпра виникає(місяця з півтори тому) і ставить незрозуміло кого що туди, що туди де зараз у орків найбільші успіхи на Донбасі? А ще пам'ятаєте 2-3 тижні тому, коли наші вимушено залишали Попасну, усіляки гайдаї трубили перемогу: на більш зручні позииииції відійшли, тьху на них....
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22.05.2022 09:27 Ответить
наші розтягнуті по всьому периметру, а вони в якомусь мсці наженуть техніки і всього і сунуть, а ми так не запвжди можемо, я так розумію, а щодо керування, ну хз, тут ми можемо тівльки щось припускати
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22.05.2022 20:09 Ответить
Лапотних начальників гальюнів та коків ЗСУ також кокнуть...
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22.05.2022 08:27 Ответить
Та яка різниця.
Набридли оці переможні реляції.
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22.05.2022 08:30 Ответить
речнику Одеської військової адміністрації Сергію Братчуку:
"Пи...з...діти - не в окопі сидіти!"
(усна нар. творчість)
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22.05.2022 08:32 Ответить
Пропаганда уровня "сосед обосрался". Достало уже!
Пока, карта боевых действий не подтверждает ни единого слова наших пропагандистов.
Намного больше интересует что делают военные администрации (ОВА) для нашей обороны и победы.
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22.05.2022 08:46 Ответить
Посмотри кремлебот военные карты на 3-5-10й день вторжения и сравни их с текущими и найди 10 отличий что изменилось? Абы только пи...ть суки про зраду
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22.05.2022 08:51 Ответить
Я посмотрел, практически весь юг сдали без боя, мосты не взорвали , азовцев кинули в котел. Еще какие достижения найвэлычнишого я не заметил?
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22.05.2022 09:14 Ответить
Тобто Рубіжне коки неповним складом захопили?
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22.05.2022 09:11 Ответить
Хотілось би на 4 місяць війни більш адекватної оцінки й озвучування ситуації, ейфорія пройшла, треба говорити чесно про стан речей.
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22.05.2022 09:25 Ответить
Ну так пойди и отвоюй юг если такой талантливый диванный эксперд
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22.05.2022 09:26 Ответить
700-тисячами не можемо оборонятися від 100-тисячного "натовпу деморалізованніх в неповному складі, просящих мам забрати їх додому чмонєй"!! Що відбувається? В твоїй макітрі запитання не зароджуються?
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22.05.2022 09:39 Ответить
Почему бы не озвучить, как оно есть, а то зеленский уже войну в своей голове завершил, а на карту глянешь - плакать хочется
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22.05.2022 09:34 Ответить
А от чего тебе на карте плакать хочется? Наверное потому что ты из парашки и сосете где-то под Лисичанском уже третий месяц вместо бравады по Киеву, Харькову и Одессе???
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22.05.2022 09:37 Ответить
Ну и к чему отэт твой высер? Шо конкретно сказать-то хотел? Ты вобще карту военных действий видел? Так сначала глянь, а потом уже гадь
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22.05.2022 10:07 Ответить
Експертів діваних на фронт ніяк не можно. Хтож тоді про зраду тут буде царапати.
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22.05.2022 09:37 Ответить
Что за говно я только что прочел?
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22.05.2022 09:41 Ответить
Єрмак
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22.05.2022 11:20 Ответить
 
 