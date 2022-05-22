Российским морпехам не хватает личного состава, - Братчук

В личный состав морской пехоты РФ уже записывают корабельных коков, поскольку не хватает морпехов.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В орду морпехов рашисты записывают корабельных коков и начальников гальюнов с других судов и подразделений ЧФ – не хватает личного состава", – отметил он.

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