Російським морпіхам не вистачає особового складу, - Братчук

В особовий склад морської піхоти РФ вже записують корабельних коків, оскільки не вистачає морпіхів.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В орду морпіхів рашисти записують корабельних коків та начальників гальюнів з інших суден і підрозділів чф - не вистачає особового складу", - зазначив він.

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