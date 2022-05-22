Російським морпіхам не вистачає особового складу, - Братчук
В особовий склад морської піхоти РФ вже записують корабельних коків, оскільки не вистачає морпіхів.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"В орду морпіхів рашисти записують корабельних коків та начальників гальюнів з інших суден і підрозділів чф - не вистачає особового складу", - зазначив він.
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+25 Борменталь Незабаром
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+13 Ksenia VB
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+11 Jonathan Jones
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Набридли оці переможні реляції.
"Пи...з...діти - не в окопі сидіти!"
(усна нар. творчість)
Пока, карта боевых действий не подтверждает ни единого слова наших пропагандистов.
Намного больше интересует что делают военные администрации (ОВА) для нашей обороны и победы.