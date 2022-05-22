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Оккупанты обстреливают кассетными снарядами и ракетами Дергачевскую громаду в Харьковской области

бомби,касетні

Дергачевскую громаду Харьковской области враг обстреливает кассетными снарядами, минометами, в зоне боевых действий применяет танки и вертолеты.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"На 87-й день полномасштабной войны оккупанты продолжают бомбить из артиллерии почти все населенные пункты Дергачевской громады. Враг применяет кассетные снаряды, а по фронтовым поселкам и селам бьет из танков, минометов, запускает ракеты с вертолетов", - сообщил Задоренко.

Вопреки обстрелам коммунальные службы и энергетики продолжают работать. Власти проводят, где это возможно, гуманитарную работу. Продукты доставляются, в частности, в санаторий, куда эвакуировали часть жителей из сел, наиболее пострадавших от обстрелов.

Также читайте: На Изюмщине оккупанты готовятся к возобновлению наступления. Враг продолжает обстреливать Харьков и область, - Синегубов

обстрел (26942) Харьковщина (5577)


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когда ж ты падло сдохнешь
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22.05.2022 11:16 Ответить
водородні бомби кидали
фосфорні теж
касетні теж
а нахера тоді та срана міжнародна заборона на таку зброю і як вона діє, чи чому не діє???
ну уібе ***** ядерними бомбами та ракетами,
і що????????????
що йому за це буде???
як ви його можете спинити???
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22.05.2022 11:20 Ответить
В Енергодарі партизани підірвали двері під"їзду коли мер-колаборант заходив туди.
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22.05.2022 11:21 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/5/22/468923/
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22.05.2022 11:27 Ответить
 
 