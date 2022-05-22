Оккупанты обстреливают кассетными снарядами и ракетами Дергачевскую громаду в Харьковской области
Дергачевскую громаду Харьковской области враг обстреливает кассетными снарядами, минометами, в зоне боевых действий применяет танки и вертолеты.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.
"На 87-й день полномасштабной войны оккупанты продолжают бомбить из артиллерии почти все населенные пункты Дергачевской громады. Враг применяет кассетные снаряды, а по фронтовым поселкам и селам бьет из танков, минометов, запускает ракеты с вертолетов", - сообщил Задоренко.
Вопреки обстрелам коммунальные службы и энергетики продолжают работать. Власти проводят, где это возможно, гуманитарную работу. Продукты доставляются, в частности, в санаторий, куда эвакуировали часть жителей из сел, наиболее пострадавших от обстрелов.
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фосфорні теж
касетні теж
а нахера тоді та срана міжнародна заборона на таку зброю і як вона діє, чи чому не діє???
ну уібе ***** ядерними бомбами та ракетами,
і що????????????
що йому за це буде???
як ви його можете спинити???