Оккупанты обстреливают кассетными снарядами и ракетами Дергачевскую громаду в Харьковской области

Дергачевскую громаду Харьковской области враг обстреливает кассетными снарядами, минометами, в зоне боевых действий применяет танки и вертолеты.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"На 87-й день полномасштабной войны оккупанты продолжают бомбить из артиллерии почти все населенные пункты Дергачевской громады. Враг применяет кассетные снаряды, а по фронтовым поселкам и селам бьет из танков, минометов, запускает ракеты с вертолетов", - сообщил Задоренко.

Вопреки обстрелам коммунальные службы и энергетики продолжают работать. Власти проводят, где это возможно, гуманитарную работу. Продукты доставляются, в частности, в санаторий, куда эвакуировали часть жителей из сел, наиболее пострадавших от обстрелов.

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