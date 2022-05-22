На Изюмщине оккупанты готовятся к возобновлению наступления. Враг продолжает обстреливать Харьков и область, - Синегубов
За минувшие сутки российские захватчики продолжили обстрелы города Харькова и населенных пунктов области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вследствие обстрела Салтовки ранения получили 5 мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовский район, пгт Шевченково и Чугуевский район – 3 раненых. Еще 3 ранены в городе Дергачи.
На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ. На Изюмщине российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Диброовное и Довгенькое. Но Вооруженные силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижений врага", - отметил Синегубов.
"В очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, реагировать на сигналы тревоги. Верим в наши Вооруженные силы Украины, победа за нами!" - резюмирует он.
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Але багатьом нашим патріотам і поцріотам , ніяк не доходить що їх банально - розводять , і найгірше вони вірять чомусь - кацапні , а не пресслужбі ЗСУ .
Але мова не про це ,, бачу - ніх ти так і не зрозумів . . Мова про те що всяку ситуацію слід перекручувати на свою користь , навіть відвертий програш . Війна проти ворога ведеться не лише летальною зброєю . Інформаційна війна , і як наслідок - деморалізація ворога , і недопущення деморалізації свого суспільства , не менш важлива .
От кацапня хоч і ворог наш , але в них є чому повчитися . Їхня " маськва " , символ всьо їхнього флоту , убійца авіаносцев , пішла на дно , це колосальний , важезний психологічний удар для всього мордора , мав би бути , але як бачимо - їм пох . Вони переграли ситуацію собі на користь , мовляв - та то х.йня ,, нема за чим жаліти , корабель був старенький , та й озброєння там було не найпередовіше , і взагалі - война єщьо не кончілась , паетаму - забули кароче , ідьом дальше .
Або ще приклад , коли німці розбили 9 англійських дивізій під Дюнкерком , частина тих дивізій все ж врятувалася втечею , покинувши озброєння і все інше , та перепливши Ла Манш . Поразка була очевидною , болючою і приголомшливою , але жодна англійська газета не написала про це як про поразку , жоден політик не натякнув про це в своїх промовах ,, навпаки , говорили про те що - німецькі плани зазнали поразки , бо вермахту , незважаючи на все , не вдалося знищити англійську армію , і вона продовжує битву .
А в нас , лиш що б не трапилось , ЗМІ та окремі корисні ідіоти , першим ділом - " розводять соплі " про зраду і фсьопрапало .
Звісно ж - висновки з поразок робити необхідно . Але це мають робити влада і командування ЗСУ - про себе ,, а деморалізувати суспільство , широким обговорюванням військових невдач , все ж - не слід . Суспільство не повинно втрачати моральний дух .