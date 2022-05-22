На Изюмщине оккупанты готовятся к возобновлению наступления. Враг продолжает обстреливать Харьков и область, - Синегубов

За минувшие сутки российские захватчики продолжили обстрелы города Харькова и населенных пунктов области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вследствие обстрела Салтовки ранения получили 5 мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовский район, пгт Шевченково и Чугуевский район – 3 раненых. Еще 3 ранены в городе Дергачи.

На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ. На Изюмщине российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Диброовное и Довгенькое. Но Вооруженные силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижений врага", - отметил Синегубов.

"В очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, реагировать на сигналы тревоги. Верим в наши Вооруженные силы Украины, победа за нами!" - резюмирует он.

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