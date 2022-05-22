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Окупанти обстрілюють касетними снарядами та ракетами Дергачівську громаду на Харківщині

бомби,касетні

Дергачівську громаду Харківської області ворог обстрілює касетними снарядами, мінометами, в зоні бойових дій застосовує танки та вертольоти.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"На 87-й день повномасштабної війни окупанти продовжують бомбити з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади. Ворог застосовує касетні снаряди, а по фронтових селищах і селах б’є з танків, мінометів, запускає ракети з вертольотів", - повідомив Задоренко.

Всупереч обстрілам, комунальні служби та енергетики продовжують працювати. Влада проводить, де це можливо, гуманітарну роботу. Продукти доставляються, зокрема, в санаторій, куди евакуювали частину мешканців із сіл, що найбільше потерпають від обстрілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ізюмщині окупанти готуються до відновлення наступу. Ворог продовжує обстрілювати Харків та область, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28263) Харківщина (6054)


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когда ж ты падло сдохнешь
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22.05.2022 11:16 Відповісти
водородні бомби кидали
фосфорні теж
касетні теж
а нахера тоді та срана міжнародна заборона на таку зброю і як вона діє, чи чому не діє???
ну уібе ***** ядерними бомбами та ракетами,
і що????????????
що йому за це буде???
як ви його можете спинити???
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22.05.2022 11:20 Відповісти
В Енергодарі партизани підірвали двері під"їзду коли мер-колаборант заходив туди.
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22.05.2022 11:21 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/5/22/468923/
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22.05.2022 11:27 Відповісти
 
 