Окупанти обстрілюють касетними снарядами та ракетами Дергачівську громаду на Харківщині
Дергачівську громаду Харківської області ворог обстрілює касетними снарядами, мінометами, в зоні бойових дій застосовує танки та вертольоти.
Про це повідомив у Фейсбуці голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.
"На 87-й день повномасштабної війни окупанти продовжують бомбити з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади. Ворог застосовує касетні снаряди, а по фронтових селищах і селах б’є з танків, мінометів, запускає ракети з вертольотів", - повідомив Задоренко.
Всупереч обстрілам, комунальні служби та енергетики продовжують працювати. Влада проводить, де це можливо, гуманітарну роботу. Продукти доставляються, зокрема, в санаторій, куди евакуювали частину мешканців із сіл, що найбільше потерпають від обстрілів.
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фосфорні теж
касетні теж
а нахера тоді та срана міжнародна заборона на таку зброю і як вона діє, чи чому не діє???
ну уібе ***** ядерними бомбами та ракетами,
і що????????????
що йому за це буде???
як ви його можете спинити???