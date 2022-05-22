Окупанти обстрілюють касетними снарядами та ракетами Дергачівську громаду на Харківщині

Дергачівську громаду Харківської області ворог обстрілює касетними снарядами, мінометами, в зоні бойових дій застосовує танки та вертольоти.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"На 87-й день повномасштабної війни окупанти продовжують бомбити з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади. Ворог застосовує касетні снаряди, а по фронтових селищах і селах б’є з танків, мінометів, запускає ракети з вертольотів", - повідомив Задоренко.

Всупереч обстрілам, комунальні служби та енергетики продовжують працювати. Влада проводить, де це можливо, гуманітарну роботу. Продукти доставляються, зокрема, в санаторій, куди евакуювали частину мешканців із сіл, що найбільше потерпають від обстрілів.

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