Минюст подал судебный иск о запрете пророссийских партий, - Малюська

После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове.

Об этом сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Иск касается не только ОПЗЖ, но и других партий, упомянутых в решении СНБО. Необходимая доказательная база собрана. Наиболее полной она является по деятельности ОПЗЖ, потому что эта партия наиболее активно занимала пророссийскую позицию и коммуницировала ее", - отметил министр.

Он сообщил, что первые судебные решения о запрете деятельности пророссийских партий ожидаются летом: суд должен рассмотреть в течение месяца дело в первой инстанции. Если будет апелляционная жалоба, она будет рассматриваться максимум месяц.

Однако даже до судебного решения эти политические партии, по словам Дениса Малюськи, не смогут вести свою политическую деятельность. Указом Президента Украины принято решение о приостановлении деятельности этих партий. Это значит, что они не могут вести свою политическую деятельность именно как политические партии. Любые решения этих партий не будут иметь юридического значения. Также частью процесса приостановки процесса деятельности политических партий есть роспуск фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины.

"Кроме того, мы будем внимательно следить за членами запрещенных политических партий и любые новые партии, созданные ими, могут быть также запрещены, если будут вести подобную деятельность", - подчеркнул он.

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Что касается конкретных политиков, к ним также могут быть применены меры ответственности. Как проинформировал министр, Верховная Рада приняла закон о санкциях в виде взыскания в доход государства активов подсанкционных субъектов: "Если политик способствовал агрессору, войскам агрессора, поддерживал агрессию и т.д., к такому лицу могут быть применены санкции в виде блокирования активов по решению СНБО, а затем, по иску органов государственной власти в Высший антикоррупционный суд, активы таких лиц могут быть конфискованы в доход государства. И это только один из способов привлечения к ответственности пророссийских политиков".