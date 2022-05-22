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Минюст подал судебный иск о запрете пророссийских партий, - Малюська

опзж

После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове.

Об этом сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Иск касается не только ОПЗЖ, но и других партий, упомянутых в решении СНБО. Необходимая доказательная база собрана. Наиболее полной она является по деятельности ОПЗЖ, потому что эта партия наиболее активно занимала пророссийскую позицию и коммуницировала ее", - отметил министр.

Он сообщил, что первые судебные решения о запрете деятельности пророссийских партий ожидаются летом: суд должен рассмотреть в течение месяца дело в первой инстанции. Если будет апелляционная жалоба, она будет рассматриваться максимум месяц.

Однако даже до судебного решения эти политические партии, по словам Дениса Малюськи, не смогут вести свою политическую деятельность. Указом Президента Украины принято решение о приостановлении деятельности этих партий. Это значит, что они не могут вести свою политическую деятельность именно как политические партии. Любые решения этих партий не будут иметь юридического значения. Также частью процесса приостановки процесса деятельности политических партий есть роспуск фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины.

"Кроме того, мы будем внимательно следить за членами запрещенных политических партий и любые новые партии, созданные ими, могут быть также запрещены, если будут вести подобную деятельность", - подчеркнул он.

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Что касается конкретных политиков, к ним также могут быть применены меры ответственности. Как проинформировал министр, Верховная Рада приняла закон о санкциях в виде взыскания в доход государства активов подсанкционных субъектов: "Если политик способствовал агрессору, войскам агрессора, поддерживал агрессию и т.д., к такому лицу могут быть применены санкции в виде блокирования активов по решению СНБО, а затем, по иску органов государственной власти в Высший антикоррупционный суд, активы таких лиц могут быть конфискованы в доход государства. И это только один из способов привлечения к ответственности пророссийских политиков".

запрет (1705) Минюст (1749) партия (562) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+15
Молюська! Коли знімеш з реєстрації і заборониш офіційний філіал ФСБ - рпцвУ з його онуфрєм березовським (під логіном "УПЦ касапського патріархату")!??? Ти вже два роки тому мав це зробити! Чому не виконуєш Закон, який був прийнятий ще в 2018-му році?
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22.05.2022 12:15
+10
тепер забороною мацковського сатаната потрібно займатися.
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22.05.2022 12:15
+7
Заборона партій це одне, а от коли почнуть розслідування стосовно, Господи-прости, цих людей та їх діяльності?
Чи буде і далі, всяка суркасня, ківа та інші герої в подальшому вільно ходити та грабувати Україну?
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22.05.2022 13:05
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Молюська! Коли знімеш з реєстрації і заборониш офіційний філіал ФСБ - рпцвУ з його онуфрєм березовським (під логіном "УПЦ касапського патріархату")!??? Ти вже два роки тому мав це зробити! Чому не виконуєш Закон, який був прийнятий ще в 2018-му році?
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22.05.2022 12:15 Ответить
В адміністрації янелоха протирає штани за наші гроші мілкий клоп тимошенко,ярий любитель моцьковських попів онуфрія і гундяєва. І там такі всі. Так що це питання риторичне
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22.05.2022 13:04 Ответить
само собою.
Але - запитати молюська потрібно! Мовчати, не нагадувати - не можна!
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22.05.2022 13:12 Ответить
А малюська читає цензор?
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22.05.2022 14:23 Ответить
тепер забороною мацковського сатаната потрібно займатися.
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22.05.2022 12:15 Ответить
Стоп! Так найвеличнійший вже два місяці тому заборонив всі прорашистські партії в Україні розпорядженням снбо і це подали як велику перемогу. Чи тоді він всіх нас ******?
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22.05.2022 12:17 Ответить
Звісно, що ******. Вони всі перейменувалися та й далі сидять
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22.05.2022 12:35 Ответить
вдодаток до бану партiй потрiбно iндивiдуально забанати полiтикiв, щоб взагалi не могли виконувати полiтичну дiяльнiсть. А то вони як таргани бiжать у сусiдню партiю.
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22.05.2022 14:20 Ответить
що? не порушували?
Ти хто? Ти зажоп?
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22.05.2022 12:20 Ответить
судя по фамилии, он скорее петушарий
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22.05.2022 12:32 Ответить
а если нарушали? а вообще можешь сходить нах со своими сожалениями, "путешественник"
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22.05.2022 12:25 Ответить
Пропарашенские партиии которые не нарушают законы не существуют от слова вообще.
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22.05.2022 12:33 Ответить
Щось я не бачу у бундестазі робітничу партію NSDAP ,навіщо її заборонили ?
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22.05.2022 13:07 Ответить
на 88 день війни.. оперативно
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22.05.2022 12:18 Ответить
Вже 8 років війни.
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22.05.2022 13:36 Ответить
кацап зубами цап
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22.05.2022 12:21 Ответить
та ні....
не на разі.......
війна ж....
церкву мп трогати нізя,
оточення ОП, корупціонерів підарасів, ворюг, зрадників, нізя
то для чого ви ображаєте опзжопників
теж не чіпайте.
війна ж......
чи вже можна бо всі повтікали???
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22.05.2022 12:23 Ответить
Якась тупорила маячня, втім не дивно,бо це шобло наповнене виключно дегенератами
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22.05.2022 12:39 Ответить
Малюська!
По всій Київський області тисячи приватних машин, знищених орками, стоять на "автокладовищах".

Мінюст розробив порядок, як людям компенсувати втрату цих авто?

Чи чекаємо, поки вони поржавіють і жодна комісія вже не встановить причини пошкодження?
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22.05.2022 12:46 Ответить
чемодан_вокзал_русня
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22.05.2022 12:53 Ответить
Цієї мразоти під такими назвами в 2014-му ще не було зареєстровано. А тоді заборонили коммісук і ригів. Риги, щоправда, добилися по суду скасування заборони - і відновилися в різних опоблоках і зажопах, та в шаріях, тощо. А партія як така - канула. Щодо коммісук, то, нарешті, тиждень тому суд остаточно підтвердив легальність заборони.

Так що це справа не така проста.
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22.05.2022 13:10 Ответить
Заборона партій це одне, а от коли почнуть розслідування стосовно, Господи-прости, цих людей та їх діяльності?
Чи буде і далі, всяка суркасня, ківа та інші герої в подальшому вільно ходити та грабувати Україну?
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22.05.2022 13:05 Ответить
Треба не тільки партії забороняти а й усіх хто був у складі під слідство й розбиратися кого відпустити а кому 25 років за держ Зраду.... але цього, нажаль, не станется бо.....
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22.05.2022 13:11 Ответить
Може в режимі воєнного часу їх просто розтріляти?
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22.05.2022 13:16 Ответить
Ну і що далі, якщо всі зрадники в Україні мають особливий статус від президента ?
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22.05.2022 13:33 Ответить
i заберiть лiцензiю на полiтичну дiяльнiсть у членiв ОПЗЖ, щоб вони усе життя були далекими вiд полiтики. А то вони перебiгуть в iншi партii. Ця комуняцька зараза добре вiдома тим що лiзе у будь яку партiю, перевбуватися може у польотi. Забаньте ту >|<опу пiд корень вплоть до одпечаткiв пальцiв чи скана радужки ока i теста ДНК.
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22.05.2022 14:13 Ответить
Нужно о запрете проросийских депутатов и партий
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22.05.2022 14:14 Ответить
а москальських релігій і попів?
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22.05.2022 17:28 Ответить
 
 