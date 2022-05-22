Мін'юст подав судовий позов про заборону проросійських партій, - Малюська

Після офіційної публікації закону про заборону діяльності проросійських політичних партій Міністерство юстиції подало відповідний позов до Восьмого апеляційного адміністративного суду, розташованого у Львові.

Про це повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Позов стосується не тільки ОПЗЖ, але й інших партій, згаданих у рішенні РНБО. Необхідна доказова база зібрана. Найбільш повною вона є щодо діяльності ОПЗЖ, тому що ця партія найактивніше займала проросійську позицію та комунікувала її", - зазначив міністр.

Він повідомив, що перші судові рішення про заборону діяльності проросійських партій очікуються вже влітку: суд має розглянути протягом місяця справу у першій інстанції. Якщо буде апеляційна скарга, вона також буде розглядатися максимум місяць.

Однак навіть до судового рішення ці політичні партії, за словами Дениса Малюськи, не зможуть провадити свою політичну діяльність. Указом Президента України прийнято рішення про призупинення діяльності цих партій. Це означає, що вони не можуть провадити свою політичну діяльність саме як політичні партії. Будь-які рішення цих партій не матимуть юридичного значення. Також частиною процесу призупинення процесу діяльності політичних партій є розпуск фракції ОПЗЖ у Верховній Раді України.

"Крім того, ми уважно слідкуватимемо за членами заборонених політичних партій і будь-які нові партії, створені ними, можуть бути також заборонені, якщо провадитимуть подібну діяльність", - наголосив Малюська.

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Що стосується конкретних політиків, до них також можуть бути застосовані заходи відповідальності. Як поінформував міністр, Верховною Радою прийнято закон щодо санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційних суб’єктів: "Якщо політик сприяв агресору, військам агресора, підтримував агресію тощо, до такої особи можуть бути застосовані санкції у вигляді блокування активів за рішенням РНБО, а потім, за позовом органів державної влади до Вищого антикорупційного суду, активи таких осіб можуть бути конфісковані у дохід держави. І це лише один із способів притягнення до відповідальності проросійських політиків".