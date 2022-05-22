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Мін'юст подав судовий позов про заборону проросійських партій, - Малюська

опзж

Після офіційної публікації закону про заборону діяльності проросійських політичних партій Міністерство юстиції подало відповідний позов до Восьмого апеляційного адміністративного суду, розташованого у Львові.

 Про це повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Позов стосується не тільки ОПЗЖ, але й інших партій, згаданих у рішенні РНБО. Необхідна доказова база зібрана. Найбільш повною вона є щодо діяльності ОПЗЖ, тому що ця партія найактивніше займала проросійську позицію та комунікувала її", - зазначив міністр.

Він повідомив, що перші судові рішення про заборону діяльності проросійських партій очікуються вже влітку: суд має розглянути протягом місяця справу у першій інстанції. Якщо буде апеляційна скарга, вона також буде розглядатися максимум місяць.

Однак навіть до судового рішення ці політичні партії, за словами Дениса Малюськи, не зможуть провадити свою політичну діяльність. Указом Президента України прийнято рішення про призупинення діяльності цих партій. Це означає, що вони не можуть провадити свою політичну діяльність саме як політичні партії. Будь-які рішення цих партій не матимуть юридичного значення. Також частиною процесу призупинення процесу діяльності політичних партій є розпуск фракції ОПЗЖ у Верховній Раді України.

"Крім того, ми уважно слідкуватимемо за членами заборонених політичних партій і будь-які нові партії, створені ними, можуть бути також заборонені, якщо провадитимуть подібну діяльність", - наголосив Малюська.

Читайте також: Перші судові рішення про заборону діяльності проросійських партій очікуємо всередині літа, - Малюська

Що стосується конкретних політиків, до них також можуть бути застосовані заходи відповідальності. Як поінформував міністр, Верховною Радою прийнято закон щодо санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційних суб’єктів: "Якщо політик сприяв агресору, військам агресора, підтримував агресію тощо, до такої особи можуть бути застосовані санкції у вигляді блокування активів за рішенням РНБО, а потім, за позовом органів державної влади до Вищого антикорупційного суду, активи таких осіб можуть бути конфісковані у дохід держави. І це лише один із способів притягнення до відповідальності проросійських політиків".

Автор: 

заборона (1448) Мін’юст (1587) партія (367) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+15
Молюська! Коли знімеш з реєстрації і заборониш офіційний філіал ФСБ - рпцвУ з його онуфрєм березовським (під логіном "УПЦ касапського патріархату")!??? Ти вже два роки тому мав це зробити! Чому не виконуєш Закон, який був прийнятий ще в 2018-му році?
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22.05.2022 12:15
+10
тепер забороною мацковського сатаната потрібно займатися.
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22.05.2022 12:15
+7
Заборона партій це одне, а от коли почнуть розслідування стосовно, Господи-прости, цих людей та їх діяльності?
Чи буде і далі, всяка суркасня, ківа та інші герої в подальшому вільно ходити та грабувати Україну?
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22.05.2022 13:05
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Молюська! Коли знімеш з реєстрації і заборониш офіційний філіал ФСБ - рпцвУ з його онуфрєм березовським (під логіном "УПЦ касапського патріархату")!??? Ти вже два роки тому мав це зробити! Чому не виконуєш Закон, який був прийнятий ще в 2018-му році?
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22.05.2022 12:15 Відповісти
В адміністрації янелоха протирає штани за наші гроші мілкий клоп тимошенко,ярий любитель моцьковських попів онуфрія і гундяєва. І там такі всі. Так що це питання риторичне
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22.05.2022 13:04 Відповісти
само собою.
Але - запитати молюська потрібно! Мовчати, не нагадувати - не можна!
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22.05.2022 13:12 Відповісти
А малюська читає цензор?
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22.05.2022 14:23 Відповісти
тепер забороною мацковського сатаната потрібно займатися.
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22.05.2022 12:15 Відповісти
Стоп! Так найвеличнійший вже два місяці тому заборонив всі прорашистські партії в Україні розпорядженням снбо і це подали як велику перемогу. Чи тоді він всіх нас ******?
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22.05.2022 12:17 Відповісти
Звісно, що ******. Вони всі перейменувалися та й далі сидять
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22.05.2022 12:35 Відповісти
вдодаток до бану партiй потрiбно iндивiдуально забанати полiтикiв, щоб взагалi не могли виконувати полiтичну дiяльнiсть. А то вони як таргани бiжать у сусiдню партiю.
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22.05.2022 14:20 Відповісти
що? не порушували?
Ти хто? Ти зажоп?
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22.05.2022 12:20 Відповісти
судя по фамилии, он скорее петушарий
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22.05.2022 12:32 Відповісти
а если нарушали? а вообще можешь сходить нах со своими сожалениями, "путешественник"
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22.05.2022 12:25 Відповісти
Пропарашенские партиии которые не нарушают законы не существуют от слова вообще.
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22.05.2022 12:33 Відповісти
Щось я не бачу у бундестазі робітничу партію NSDAP ,навіщо її заборонили ?
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22.05.2022 13:07 Відповісти
на 88 день війни.. оперативно
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22.05.2022 12:18 Відповісти
Вже 8 років війни.
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22.05.2022 13:36 Відповісти
кацап зубами цап
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22.05.2022 12:21 Відповісти
та ні....
не на разі.......
війна ж....
церкву мп трогати нізя,
оточення ОП, корупціонерів підарасів, ворюг, зрадників, нізя
то для чого ви ображаєте опзжопників
теж не чіпайте.
війна ж......
чи вже можна бо всі повтікали???
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22.05.2022 12:23 Відповісти
Якась тупорила маячня, втім не дивно,бо це шобло наповнене виключно дегенератами
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22.05.2022 12:39 Відповісти
Малюська!
По всій Київський області тисячи приватних машин, знищених орками, стоять на "автокладовищах".

Мінюст розробив порядок, як людям компенсувати втрату цих авто?

Чи чекаємо, поки вони поржавіють і жодна комісія вже не встановить причини пошкодження?
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22.05.2022 12:46 Відповісти
чемодан_вокзал_русня
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22.05.2022 12:53 Відповісти
Цієї мразоти під такими назвами в 2014-му ще не було зареєстровано. А тоді заборонили коммісук і ригів. Риги, щоправда, добилися по суду скасування заборони - і відновилися в різних опоблоках і зажопах, та в шаріях, тощо. А партія як така - канула. Щодо коммісук, то, нарешті, тиждень тому суд остаточно підтвердив легальність заборони.

Так що це справа не така проста.
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22.05.2022 13:10 Відповісти
Заборона партій це одне, а от коли почнуть розслідування стосовно, Господи-прости, цих людей та їх діяльності?
Чи буде і далі, всяка суркасня, ківа та інші герої в подальшому вільно ходити та грабувати Україну?
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22.05.2022 13:05 Відповісти
Треба не тільки партії забороняти а й усіх хто був у складі під слідство й розбиратися кого відпустити а кому 25 років за держ Зраду.... але цього, нажаль, не станется бо.....
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22.05.2022 13:11 Відповісти
Може в режимі воєнного часу їх просто розтріляти?
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22.05.2022 13:16 Відповісти
Ну і що далі, якщо всі зрадники в Україні мають особливий статус від президента ?
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22.05.2022 13:33 Відповісти
i заберiть лiцензiю на полiтичну дiяльнiсть у членiв ОПЗЖ, щоб вони усе життя були далекими вiд полiтики. А то вони перебiгуть в iншi партii. Ця комуняцька зараза добре вiдома тим що лiзе у будь яку партiю, перевбуватися може у польотi. Забаньте ту >|<опу пiд корень вплоть до одпечаткiв пальцiв чи скана радужки ока i теста ДНК.
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22.05.2022 14:13 Відповісти
Нужно о запрете проросийских депутатов и партий
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22.05.2022 14:14 Відповісти
а москальських релігій і попів?
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22.05.2022 17:28 Відповісти
 
 