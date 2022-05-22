Военные получили от "Метинвеста" техники на 10 миллионов

Более 60 дронов и 50 приборов ночного видения с касками получили украинские сухопутные войска.

Стоимость оборудования – 10 миллионов гривен, его закупила для бойцов группа "Метинвест" Ахметова и Новинского, передает Цензор.НЕТ.

Сами военные говорят, что сейчас очень важно техническое оснащение подразделений.

"Мы благодарны за помощь, которую нам оказали. Эта помощь позволит нам обеспечить воздушными глазами наименьшие наши подразделения на поле боя. Очень важно, чтобы наш враг не имел покоя ночью. И как раз это оборудование для возможностей ночного ведения боя очень важное для наших ребят на передовой", - рассказал Руслан Сухов, офицер отдела эксплуатации авиационных систем сухопутных войск ВСУ.

Военные отмечают, что эта помощь – не первая, которую они получают от "Метинвеста".

"Мы продолжаем сотрудничать с этой компанией в течение многих лет. Впереди еще будут приходить беспилотники, турникеты, средства защиты", - сказал советник главы Киевской военной администрации Олег Матвиенко.

Напомним, за все время войны группа "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам уже более 1,2 миллиарда гривен. Это каски, бронежилеты, тепловизоры и медицинское оборудование, автомобили и горючее. Также компания выделяет значительные средства на продукты питания и устройства для переселенцев из горячих точек Украины.

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