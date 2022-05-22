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Новости Война
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Военные получили от "Метинвеста" техники на 10 миллионов

допомога

Более 60 дронов и 50 приборов ночного видения с касками получили украинские сухопутные войска.

Стоимость оборудования – 10 миллионов гривен, его закупила для бойцов группа "Метинвест" Ахметова и Новинского, передает Цензор.НЕТ.

Сами военные говорят, что сейчас очень важно техническое оснащение подразделений.

"Мы благодарны за помощь, которую нам оказали. Эта помощь позволит нам обеспечить воздушными глазами наименьшие наши подразделения на поле боя. Очень важно, чтобы наш враг не имел покоя ночью. И как раз это оборудование для возможностей ночного ведения боя очень важное для наших ребят на передовой", - рассказал Руслан Сухов, офицер отдела эксплуатации авиационных систем сухопутных войск ВСУ.

Военные отмечают, что эта помощь – не первая, которую они получают от "Метинвеста".

"Мы продолжаем сотрудничать с этой компанией в течение многих лет. Впереди еще будут приходить беспилотники, турникеты, средства защиты", - сказал советник главы Киевской военной администрации Олег Матвиенко.

Напомним, за все время войны группа "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам уже более 1,2 миллиарда гривен. Это каски, бронежилеты, тепловизоры и медицинское оборудование, автомобили и горючее. Также компания выделяет значительные средства на продукты питания и устройства для переселенцев из горячих точек Украины.

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Автор: 

Ахметов Ринат (2004) помощь (7765) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+18
Ахмєтов ще може мати якесь почуття до України , а от новінський...він кацап, прихожанін та спонсор МП, відвертий українофоб і гнида.
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22.05.2022 13:14
+16
Сьогодні на британському сайті новин прочитав, що ахметов будує у Німеччині яхту вартістю... 700 млн євро! Ще раз, чувак, в країні якого іде війна третій місяць, може собі дозволити іграшку вартістю відбудови декількох областей! Тому я вважаю, що олігархи мають бути знищені в Україні, повністю!
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22.05.2022 13:11
+14
Вартість обладнання - 10 мільйонів гривень, його закупила для бійців група Метінвест Ахметова та Новинського, передає Цензор.НЕТ.
А Новинського не просто так згадали,правда?
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22.05.2022 13:01
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Их концепция "просхематозил на лярд, помог на миллион гривен и прокукарекал об этом на весь свет", ведь так хочеться в Большое восстановление страны залезть
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22.05.2022 13:03 Ответить
Скажіть ГДЕ.
Бо бачу всі такі зарозумілі у своїй тупості..
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22.05.2022 13:10 Ответить
рынок вооружений це не привокзальний базар.

Райнметал аж пищить, так хоче продати нам Леопарди-1 та Мардери, але "ображена ліверна ковбаса" Шольц крутиться як вош на гребінці та не дозволяє.
отож - для продажу озброєнь має бути добро уряду країни-продавця та ще й згода партнерів по військовому союзу (інакше поляки нам давно вже б продали-передали Міги)

Ахметову велика подяка за оснащення армії
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22.05.2022 13:47 Ответить
Останні дні чути про «дипломатичний шлях», «стіл переговорів», «гібридні перемовини», знов у когось «погане НАТО».

А хтось із європейських лідерів та екс-лідерів (з корупційним минулим, як Берлусконі) розповідають що окупантів треба «садити за стіл перемовин» і що «Україна має йти на поступки».

Всі ці розмови, виступи, заяви не просто демотивують. Вони викликають велику демотивацію в суспільстві, яке заряджене на перемогу. І ця перемога може проявлятись в різних напрямках. Точніше, вона має бути на всіх фронтах: як внутрішньому та і фронтовому. Внутрішній теж важливий, пам'ятаємо про це.

Бо всі ті хто говорять «не на часі» лише шкодять країні та її майбутньому.

Так от.

Що означають «перемовини» з вбивцями та окупантами? До чого це може призвести?

заморожений конфлікт (заморожена війна).

Це те чого так чекають московити.

Далі вони рухатись практично не можуть.

Тому з логіки путіністів - потрібно залишитись там де вони зараз є. Карти ви всі бачите.

Заморожений конфлікт - це Донбас зразка 2015-2021 років. Коли іноді стріляють. Люди гинуть. Території окуповані і перетворюються на русскоміровську пустку. Тому, всяким італійським представникам, які говорять про «діалог» я би показав дорогу за рускім кораблем.

Вчора Зеленський також говорив про те, що «зрештою все має закінчитись дипломатичним шляхом». Логіка в цьому є, проте давайте уточнювати, що це можливе лише після ПЕРЕМОГИ над ворогом.

І ще одне, нагадаю: жодні «домовленості» з кремлем ще ніколи не виконувались. Кремль ніколи не виконає те що підписує. Не важливо, путін там не путін. Всеодно колективний «путін» порушить будь які угоди та знов піде війною, якщо сама ж расія не буде тотально переможена.

І останнє.

Чуємо знов якусь антинатівську риторику від офіційних та напівофіційних осіб, яка вписується в ці розмови про «перемовини».

Альтернативи НАТО - Н Е М А Є.

«Інші форми безпеки» це ні про що.

Тому, мусимо перемагати кожен на своєму фронті, мусимо дотискати криваву расію на фронті, мусимо робити все щоб стати членами ЄС та НАТО. І мусимо забути про расію та все російське. Тільки це дійсно єдиноправильна формула українського буття.
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22.05.2022 14:04 Ответить
Усім Івановим, Ахметов закупляє все необхідне для зон військових дій, на відміну від других олігархів. Зброю ж дає весь світ.
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22.05.2022 13:13 Ответить
Така зброя приватним особам і комерційним структурам не продається, лише державам.
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22.05.2022 14:16 Ответить
Вартість обладнання - 10 мільйонів гривень, його закупила для бійців група Метінвест Ахметова та Новинського, передає Цензор.НЕТ.
А Новинського не просто так згадали,правда?
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22.05.2022 13:01 Ответить
Відмазують колаборантську кремлівську гниду !!!)))
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22.05.2022 13:06 Ответить
Ахмєтов ще може мати якесь почуття до України , а от новінський...він кацап, прихожанін та спонсор МП, відвертий українофоб і гнида.
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22.05.2022 13:14 Ответить
Ахметов був членом та спонсором двох проросійських партій,не потрібно про це забувати.
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22.05.2022 13:17 Ответить
ахметов - спонсор всіх ппртій ,які у корита
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22.05.2022 13:29 Ответить
Та хто забуває... його перш за все непокоять бізнесінтереси.
Москалі знатно розкуркулили.
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22.05.2022 13:30 Ответить
У Новинського брат --- !!! вірмен. Думайте .
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22.05.2022 14:30 Ответить
Від Новинського ?
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22.05.2022 13:01 Ответить
В 2014 р. треба було не гудіти,а нищити даунбаситську гидоту!!!)))
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22.05.2022 13:03 Ответить
перефразируя слова найвеличнішого о шкарлетке, можно сказать "эти тоже стали сегодня совсем другими"
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22.05.2022 13:03 Ответить
То скоро вже Новинський буде вигукувати "Слава нації - смерть ворогам!"?
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22.05.2022 13:08 Ответить
Одягне вишиванку,шаровари і візьме до рук бандуру!!!)))
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22.05.2022 13:12 Ответить
ось метінвест
ось 10 лямів грн.
порівняй і побачиш
онда людина дала другій цигарку.........
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22.05.2022 13:11 Ответить
Сьогодні на британському сайті новин прочитав, що ахметов будує у Німеччині яхту вартістю... 700 млн євро! Ще раз, чувак, в країні якого іде війна третій місяць, може собі дозволити іграшку вартістю відбудови декількох областей! Тому я вважаю, що олігархи мають бути знищені в Україні, повністю!
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22.05.2022 13:11 Ответить
багато корупції та гальмування економіки то їх заслуга..
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22.05.2022 13:19 Ответить
https://biz.nv.ua/markets/ahmetov-prodaet-145-metrovuyu-yahtu-luminance-kotoraya-eshche-stroitsya-foto-novosti-ukrainy-50243753.html
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22.05.2022 14:19 Ответить
Треба було відмовитися. Від сєпарів подарунки приймати? Від запроданців? Та нехай вони ними подавляться, тварюки!
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22.05.2022 13:14 Ответить
Замечательно пропиарили ахметку и гниду навинского !!!! Круто памагли....Муж Камалии купил истебители для ВСУ. А эти ???
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22.05.2022 13:17 Ответить
Муж Камалии купил истебители для ВСУ

Камалія блондинука фарбована - будьте пообережніше з її політичними заявами
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22.05.2022 13:56 Ответить
Хоть бы ахметка не разорился из-за этих копеек. "Гудок" всратый.
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22.05.2022 13:21 Ответить
Сума дуже серйозна - прийлось навіть "у складчину" з Новінським. Сам би напевне не потягнув такі витрати
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22.05.2022 13:48 Ответить
не здивуюсь, шо від новінського в дронах якихось маячків понаставлено
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22.05.2022 13:23 Ответить
А Ахметка все жопу лижет, абы народный гнев на него не перешел. Великий хозяйственник. А раньше где был....все по коррупционным связям за бабло...а теперь коррупция и предательство вон как обернулось, Азовсталь *********, Херсоноблэнерго проембал и т.п....Теперь джеппу лижет, что бы остальное не забрали
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22.05.2022 13:32 Ответить
Да, смішно, платити на своїх К-аналах "журналістам-колаборантам" десятки мільйонів на місяць, у продовж десятків років, за скриту (А часом і не скриту) пропаганду руського "міра", а тепер.... на двох!! ...з новінським !!... треба перевірити щоб все працювало...
а так, да, - дякую!
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22.05.2022 13:58 Ответить
Ватніки і спонсори сепарів Ахметов і новинський почали ворошутись і допомагати армії України, це як то кажуть чудо Боже
Ще б допомогли знищити московський патріархат в Україні ціни їм би не було.
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22.05.2022 15:08 Ответить
Никакого чуда нет... идет ленд лиз , большие деньги идут , а у них нюх как у шакалов , уже готовятся дерибанить и мародерить . Эта публика чует запах больших денег за тысячи миль... Сейчас главное не допустить эту стаю к деньгам ,которые нам дают на борьбу с росийскими фашистами.
,
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22.05.2022 16:58 Ответить
США дали четкое понимание, что будут контролировать все сами, вплоть до поставок в конкретную часть, или участок фронта.
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22.05.2022 22:26 Ответить
ЦІ ЧОРТИ ПРИВЕЛИ ВІЙНУ В УКРАІНУ І ТОМУ ПО НОРМАЛЬНОМУ ІХНІЙ КОРУПЦІЙНИЙ БІЗНЕС МАЄ БУТИ КОНФІСКОВАНИЙ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ
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22.05.2022 15:35 Ответить
Вы что-то забываете, или специально уводите стрелки от настоящего зачинщика войны в Украине. Это Путин и никто другой
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22.05.2022 22:23 Ответить
Новинського кинути на ліквідацію московського патріархату. Слава Україні!
Геть московське попівство!
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22.05.2022 18:05 Ответить
Дай, Боже, щоб наші захисники вернулись живими і здоровими. Дуже тяжкі бої зараз відбуваються, їм треба все - і захист, і зброя, і розуміння того, що є за що воювати
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22.05.2022 20:00 Ответить
Дроны это тема. Еще в Нагорном Карабахе стало понятно, что за ними будущее в современных войнах
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22.05.2022 22:21 Ответить
 
 