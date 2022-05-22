Военные получили от "Метинвеста" техники на 10 миллионов
Более 60 дронов и 50 приборов ночного видения с касками получили украинские сухопутные войска.
Стоимость оборудования – 10 миллионов гривен, его закупила для бойцов группа "Метинвест" Ахметова и Новинского, передает Цензор.НЕТ.
Сами военные говорят, что сейчас очень важно техническое оснащение подразделений.
"Мы благодарны за помощь, которую нам оказали. Эта помощь позволит нам обеспечить воздушными глазами наименьшие наши подразделения на поле боя. Очень важно, чтобы наш враг не имел покоя ночью. И как раз это оборудование для возможностей ночного ведения боя очень важное для наших ребят на передовой", - рассказал Руслан Сухов, офицер отдела эксплуатации авиационных систем сухопутных войск ВСУ.
Военные отмечают, что эта помощь – не первая, которую они получают от "Метинвеста".
"Мы продолжаем сотрудничать с этой компанией в течение многих лет. Впереди еще будут приходить беспилотники, турникеты, средства защиты", - сказал советник главы Киевской военной администрации Олег Матвиенко.
Напомним, за все время войны группа "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам уже более 1,2 миллиарда гривен. Это каски, бронежилеты, тепловизоры и медицинское оборудование, автомобили и горючее. Также компания выделяет значительные средства на продукты питания и устройства для переселенцев из горячих точек Украины.
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Бо бачу всі такі зарозумілі у своїй тупості..
Райнметал аж пищить, так хоче продати нам Леопарди-1 та Мардери, але "ображена ліверна ковбаса" Шольц крутиться як вош на гребінці та не дозволяє.
отож - для продажу озброєнь має бути добро уряду країни-продавця та ще й згода партнерів по військовому союзу (інакше поляки нам давно вже б продали-передали Міги)
Ахметову велика подяка за оснащення армії
А хтось із європейських лідерів та екс-лідерів (з корупційним минулим, як Берлусконі) розповідають що окупантів треба «садити за стіл перемовин» і що «Україна має йти на поступки».
Всі ці розмови, виступи, заяви не просто демотивують. Вони викликають велику демотивацію в суспільстві, яке заряджене на перемогу. І ця перемога може проявлятись в різних напрямках. Точніше, вона має бути на всіх фронтах: як внутрішньому та і фронтовому. Внутрішній теж важливий, пам'ятаємо про це.
Бо всі ті хто говорять «не на часі» лише шкодять країні та її майбутньому.
Так от.
Що означають «перемовини» з вбивцями та окупантами? До чого це може призвести?
заморожений конфлікт (заморожена війна).
Це те чого так чекають московити.
Далі вони рухатись практично не можуть.
Тому з логіки путіністів - потрібно залишитись там де вони зараз є. Карти ви всі бачите.
Заморожений конфлікт - це Донбас зразка 2015-2021 років. Коли іноді стріляють. Люди гинуть. Території окуповані і перетворюються на русскоміровську пустку. Тому, всяким італійським представникам, які говорять про «діалог» я би показав дорогу за рускім кораблем.
Вчора Зеленський також говорив про те, що «зрештою все має закінчитись дипломатичним шляхом». Логіка в цьому є, проте давайте уточнювати, що це можливе лише після ПЕРЕМОГИ над ворогом.
І ще одне, нагадаю: жодні «домовленості» з кремлем ще ніколи не виконувались. Кремль ніколи не виконає те що підписує. Не важливо, путін там не путін. Всеодно колективний «путін» порушить будь які угоди та знов піде війною, якщо сама ж расія не буде тотально переможена.
І останнє.
Чуємо знов якусь антинатівську риторику від офіційних та напівофіційних осіб, яка вписується в ці розмови про «перемовини».
Альтернативи НАТО - Н Е М А Є.
«Інші форми безпеки» це ні про що.
Тому, мусимо перемагати кожен на своєму фронті, мусимо дотискати криваву расію на фронті, мусимо робити все щоб стати членами ЄС та НАТО. І мусимо забути про расію та все російське. Тільки це дійсно єдиноправильна формула українського буття.
А Новинського не просто так згадали,правда?
Москалі знатно розкуркулили.
ось 10 лямів грн.
порівняй і побачиш
онда людина дала другій цигарку.........
Камалія блондинука фарбована - будьте пообережніше з її політичними заявами
а так, да, - дякую!
Ще б допомогли знищити московський патріархат в Україні ціни їм би не було.
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Геть московське попівство!