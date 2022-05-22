Військові отримали від "Метінвесту" техніки на 10 мільйонів
Понад 60 дронів і 50 приладів нічного бачення з касками отримали українські сухопутні війська.
Вартість обладнання - 10 мільйонів гривень, його закупила для бійців група Метінвест Ахметова та Новинського, передає Цензор.НЕТ.
Самі військові кажуть, зараз дуже важливе технічне оснащення підрозділів.
"Ми вдячні за допомогу, яку нам надали. Ця допомога дозволить нам забезпечити повітрянними очима найменші наші підрозділи на полі бою. Дуже важливо, щоб наш ворог не мав спокою вночі. І якраз оце обладнання для можливостей нічного ведення бою дуже важливе для наших хлопців на передовій", - розповів Руслан Сухов, офіцер відділу експлуатаціі авіаційних систем сухопутних військ ЗСУ.
Військові зазначають, що ця допомога - не перша, яку вони отримують від Метінвест.
"Ми продовжуємо співпрацювати з цією компанією на протязі багатьох років. Попереду ще будуть приходити безпілотніки, турнікети, засоби захисту", - сказав радник голови Київської військової адміністрації Олег Матвієнко.
Нагадаємо, за весь час війни Метінвест направила на допомогу Україні та українцям вже понад 1,2 мільярда гривень. Це каски, бронежилети, тепловізори та медичне оснащення, автомобілі та пальне. Також компанія виділяє значні кошти на продукти харчування та облаштування для переселенців із гарячих точок України.
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Бо бачу всі такі зарозумілі у своїй тупості..
Райнметал аж пищить, так хоче продати нам Леопарди-1 та Мардери, але "ображена ліверна ковбаса" Шольц крутиться як вош на гребінці та не дозволяє.
отож - для продажу озброєнь має бути добро уряду країни-продавця та ще й згода партнерів по військовому союзу (інакше поляки нам давно вже б продали-передали Міги)
Ахметову велика подяка за оснащення армії
А хтось із європейських лідерів та екс-лідерів (з корупційним минулим, як Берлусконі) розповідають що окупантів треба «садити за стіл перемовин» і що «Україна має йти на поступки».
Всі ці розмови, виступи, заяви не просто демотивують. Вони викликають велику демотивацію в суспільстві, яке заряджене на перемогу. І ця перемога може проявлятись в різних напрямках. Точніше, вона має бути на всіх фронтах: як внутрішньому та і фронтовому. Внутрішній теж важливий, пам'ятаємо про це.
Бо всі ті хто говорять «не на часі» лише шкодять країні та її майбутньому.
Так от.
Що означають «перемовини» з вбивцями та окупантами? До чого це може призвести?
заморожений конфлікт (заморожена війна).
Це те чого так чекають московити.
Далі вони рухатись практично не можуть.
Тому з логіки путіністів - потрібно залишитись там де вони зараз є. Карти ви всі бачите.
Заморожений конфлікт - це Донбас зразка 2015-2021 років. Коли іноді стріляють. Люди гинуть. Території окуповані і перетворюються на русскоміровську пустку. Тому, всяким італійським представникам, які говорять про «діалог» я би показав дорогу за рускім кораблем.
Вчора Зеленський також говорив про те, що «зрештою все має закінчитись дипломатичним шляхом». Логіка в цьому є, проте давайте уточнювати, що це можливе лише після ПЕРЕМОГИ над ворогом.
І ще одне, нагадаю: жодні «домовленості» з кремлем ще ніколи не виконувались. Кремль ніколи не виконає те що підписує. Не важливо, путін там не путін. Всеодно колективний «путін» порушить будь які угоди та знов піде війною, якщо сама ж расія не буде тотально переможена.
І останнє.
Чуємо знов якусь антинатівську риторику від офіційних та напівофіційних осіб, яка вписується в ці розмови про «перемовини».
Альтернативи НАТО - Н Е М А Є.
«Інші форми безпеки» це ні про що.
Тому, мусимо перемагати кожен на своєму фронті, мусимо дотискати криваву расію на фронті, мусимо робити все щоб стати членами ЄС та НАТО. І мусимо забути про расію та все російське. Тільки це дійсно єдиноправильна формула українського буття.
А Новинського не просто так згадали,правда?
Москалі знатно розкуркулили.
ось 10 лямів грн.
порівняй і побачиш
онда людина дала другій цигарку.........
Камалія блондинука фарбована - будьте пообережніше з її політичними заявами
а так, да, - дякую!
Ще б допомогли знищити московський патріархат в Україні ціни їм би не було.
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Геть московське попівство!