Військові отримали від "Метінвесту" техніки на 10 мільйонів

Понад 60 дронів і 50 приладів нічного бачення з касками отримали українські сухопутні війська.

Вартість обладнання - 10 мільйонів гривень, його закупила для бійців група Метінвест Ахметова та Новинського, передає Цензор.НЕТ.

Самі військові кажуть, зараз дуже важливе технічне оснащення підрозділів.

"Ми вдячні за допомогу, яку нам надали. Ця допомога дозволить нам забезпечити повітрянними очима найменші наші підрозділи на полі бою. Дуже важливо, щоб наш ворог не мав спокою вночі. І якраз оце обладнання для можливостей нічного ведення бою дуже важливе для наших хлопців на передовій", - розповів Руслан Сухов, офіцер відділу експлуатаціі авіаційних систем сухопутних військ ЗСУ.

Військові зазначають, що ця допомога - не перша, яку вони отримують від Метінвест.

"Ми продовжуємо співпрацювати з цією компанією на протязі багатьох років. Попереду ще будуть приходити безпілотніки, турнікети, засоби захисту", - сказав радник голови Київської військової адміністрації Олег Матвієнко.

Нагадаємо, за весь час війни Метінвест направила на допомогу Україні та українцям вже понад 1,2 мільярда гривень. Це каски, бронежилети, тепловізори та медичне оснащення, автомобілі та пальне. Також компанія виділяє значні кошти на продукти харчування та облаштування для переселенців із гарячих точок України.

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