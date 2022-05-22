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Новини Війна
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Військові отримали від "Метінвесту" техніки на 10 мільйонів

допомога

Понад 60 дронів і 50 приладів нічного бачення з касками отримали українські сухопутні війська.

Вартість обладнання - 10 мільйонів гривень, його закупила для бійців група Метінвест Ахметова та Новинського, передає Цензор.НЕТ.

Самі військові кажуть, зараз дуже важливе технічне оснащення підрозділів.

"Ми вдячні за допомогу, яку нам надали. Ця допомога дозволить нам забезпечити повітрянними очима найменші наші підрозділи на полі бою. Дуже важливо, щоб наш ворог не мав спокою вночі. І якраз оце обладнання для можливостей нічного ведення бою дуже важливе для наших хлопців на передовій", - розповів Руслан Сухов, офіцер відділу експлуатаціі авіаційних систем сухопутних військ ЗСУ.

Військові зазначають, що ця допомога - не перша, яку вони отримують від Метінвест.

"Ми продовжуємо співпрацювати з цією компанією на протязі багатьох років. Попереду ще будуть приходити безпілотніки, турнікети, засоби захисту", - сказав радник голови Київської військової адміністрації Олег Матвієнко.

Нагадаємо, за весь час війни Метінвест направила на допомогу Україні та українцям вже понад 1,2 мільярда гривень. Це каски, бронежилети, тепловізори та медичне оснащення, автомобілі та пальне. Також компанія виділяє значні кошти на продукти харчування та облаштування для переселенців із гарячих точок України.

Також читайте: Метінвест передав розвідникам на передову 1000 комплектів спеціального спорядження на 2,5 млн доларів

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) допомога (8300) Метінвест (925)


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Топ коментарі
+18
Ахмєтов ще може мати якесь почуття до України , а от новінський...він кацап, прихожанін та спонсор МП, відвертий українофоб і гнида.
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22.05.2022 13:14
+16
Сьогодні на британському сайті новин прочитав, що ахметов будує у Німеччині яхту вартістю... 700 млн євро! Ще раз, чувак, в країні якого іде війна третій місяць, може собі дозволити іграшку вартістю відбудови декількох областей! Тому я вважаю, що олігархи мають бути знищені в Україні, повністю!
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22.05.2022 13:11
+14
Вартість обладнання - 10 мільйонів гривень, його закупила для бійців група Метінвест Ахметова та Новинського, передає Цензор.НЕТ.
А Новинського не просто так згадали,правда?
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22.05.2022 13:01
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Их концепция "просхематозил на лярд, помог на миллион гривен и прокукарекал об этом на весь свет", ведь так хочеться в Большое восстановление страны залезть
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22.05.2022 13:03 Відповісти
Скажіть ГДЕ.
Бо бачу всі такі зарозумілі у своїй тупості..
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22.05.2022 13:10 Відповісти
рынок вооружений це не привокзальний базар.

Райнметал аж пищить, так хоче продати нам Леопарди-1 та Мардери, але "ображена ліверна ковбаса" Шольц крутиться як вош на гребінці та не дозволяє.
отож - для продажу озброєнь має бути добро уряду країни-продавця та ще й згода партнерів по військовому союзу (інакше поляки нам давно вже б продали-передали Міги)

Ахметову велика подяка за оснащення армії
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22.05.2022 13:47 Відповісти
Останні дні чути про «дипломатичний шлях», «стіл переговорів», «гібридні перемовини», знов у когось «погане НАТО».

А хтось із європейських лідерів та екс-лідерів (з корупційним минулим, як Берлусконі) розповідають що окупантів треба «садити за стіл перемовин» і що «Україна має йти на поступки».

Всі ці розмови, виступи, заяви не просто демотивують. Вони викликають велику демотивацію в суспільстві, яке заряджене на перемогу. І ця перемога може проявлятись в різних напрямках. Точніше, вона має бути на всіх фронтах: як внутрішньому та і фронтовому. Внутрішній теж важливий, пам'ятаємо про це.

Бо всі ті хто говорять «не на часі» лише шкодять країні та її майбутньому.

Так от.

Що означають «перемовини» з вбивцями та окупантами? До чого це може призвести?

заморожений конфлікт (заморожена війна).

Це те чого так чекають московити.

Далі вони рухатись практично не можуть.

Тому з логіки путіністів - потрібно залишитись там де вони зараз є. Карти ви всі бачите.

Заморожений конфлікт - це Донбас зразка 2015-2021 років. Коли іноді стріляють. Люди гинуть. Території окуповані і перетворюються на русскоміровську пустку. Тому, всяким італійським представникам, які говорять про «діалог» я би показав дорогу за рускім кораблем.

Вчора Зеленський також говорив про те, що «зрештою все має закінчитись дипломатичним шляхом». Логіка в цьому є, проте давайте уточнювати, що це можливе лише після ПЕРЕМОГИ над ворогом.

І ще одне, нагадаю: жодні «домовленості» з кремлем ще ніколи не виконувались. Кремль ніколи не виконає те що підписує. Не важливо, путін там не путін. Всеодно колективний «путін» порушить будь які угоди та знов піде війною, якщо сама ж расія не буде тотально переможена.

І останнє.

Чуємо знов якусь антинатівську риторику від офіційних та напівофіційних осіб, яка вписується в ці розмови про «перемовини».

Альтернативи НАТО - Н Е М А Є.

«Інші форми безпеки» це ні про що.

Тому, мусимо перемагати кожен на своєму фронті, мусимо дотискати криваву расію на фронті, мусимо робити все щоб стати членами ЄС та НАТО. І мусимо забути про расію та все російське. Тільки це дійсно єдиноправильна формула українського буття.
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22.05.2022 14:04 Відповісти
Усім Івановим, Ахметов закупляє все необхідне для зон військових дій, на відміну від других олігархів. Зброю ж дає весь світ.
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22.05.2022 13:13 Відповісти
Така зброя приватним особам і комерційним структурам не продається, лише державам.
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22.05.2022 14:16 Відповісти
Вартість обладнання - 10 мільйонів гривень, його закупила для бійців група Метінвест Ахметова та Новинського, передає Цензор.НЕТ.
А Новинського не просто так згадали,правда?
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22.05.2022 13:01 Відповісти
Відмазують колаборантську кремлівську гниду !!!)))
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22.05.2022 13:06 Відповісти
Ахмєтов ще може мати якесь почуття до України , а от новінський...він кацап, прихожанін та спонсор МП, відвертий українофоб і гнида.
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22.05.2022 13:14 Відповісти
Ахметов був членом та спонсором двох проросійських партій,не потрібно про це забувати.
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22.05.2022 13:17 Відповісти
ахметов - спонсор всіх ппртій ,які у корита
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22.05.2022 13:29 Відповісти
Та хто забуває... його перш за все непокоять бізнесінтереси.
Москалі знатно розкуркулили.
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22.05.2022 13:30 Відповісти
У Новинського брат --- !!! вірмен. Думайте .
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22.05.2022 14:30 Відповісти
Від Новинського ?
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22.05.2022 13:01 Відповісти
В 2014 р. треба було не гудіти,а нищити даунбаситську гидоту!!!)))
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22.05.2022 13:03 Відповісти
перефразируя слова найвеличнішого о шкарлетке, можно сказать "эти тоже стали сегодня совсем другими"
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22.05.2022 13:03 Відповісти
То скоро вже Новинський буде вигукувати "Слава нації - смерть ворогам!"?
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22.05.2022 13:08 Відповісти
Одягне вишиванку,шаровари і візьме до рук бандуру!!!)))
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22.05.2022 13:12 Відповісти
ось метінвест
ось 10 лямів грн.
порівняй і побачиш
онда людина дала другій цигарку.........
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22.05.2022 13:11 Відповісти
Сьогодні на британському сайті новин прочитав, що ахметов будує у Німеччині яхту вартістю... 700 млн євро! Ще раз, чувак, в країні якого іде війна третій місяць, може собі дозволити іграшку вартістю відбудови декількох областей! Тому я вважаю, що олігархи мають бути знищені в Україні, повністю!
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22.05.2022 13:11 Відповісти
багато корупції та гальмування економіки то їх заслуга..
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22.05.2022 13:19 Відповісти
https://biz.nv.ua/markets/ahmetov-prodaet-145-metrovuyu-yahtu-luminance-kotoraya-eshche-stroitsya-foto-novosti-ukrainy-50243753.html
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22.05.2022 14:19 Відповісти
Треба було відмовитися. Від сєпарів подарунки приймати? Від запроданців? Та нехай вони ними подавляться, тварюки!
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22.05.2022 13:14 Відповісти
Замечательно пропиарили ахметку и гниду навинского !!!! Круто памагли....Муж Камалии купил истебители для ВСУ. А эти ???
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22.05.2022 13:17 Відповісти
Муж Камалии купил истебители для ВСУ

Камалія блондинука фарбована - будьте пообережніше з її політичними заявами
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22.05.2022 13:56 Відповісти
Хоть бы ахметка не разорился из-за этих копеек. "Гудок" всратый.
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22.05.2022 13:21 Відповісти
Сума дуже серйозна - прийлось навіть "у складчину" з Новінським. Сам би напевне не потягнув такі витрати
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22.05.2022 13:48 Відповісти
не здивуюсь, шо від новінського в дронах якихось маячків понаставлено
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22.05.2022 13:23 Відповісти
А Ахметка все жопу лижет, абы народный гнев на него не перешел. Великий хозяйственник. А раньше где был....все по коррупционным связям за бабло...а теперь коррупция и предательство вон как обернулось, Азовсталь *********, Херсоноблэнерго проембал и т.п....Теперь джеппу лижет, что бы остальное не забрали
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22.05.2022 13:32 Відповісти
Да, смішно, платити на своїх К-аналах "журналістам-колаборантам" десятки мільйонів на місяць, у продовж десятків років, за скриту (А часом і не скриту) пропаганду руського "міра", а тепер.... на двох!! ...з новінським !!... треба перевірити щоб все працювало...
а так, да, - дякую!
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22.05.2022 13:58 Відповісти
Ватніки і спонсори сепарів Ахметов і новинський почали ворошутись і допомагати армії України, це як то кажуть чудо Боже
Ще б допомогли знищити московський патріархат в Україні ціни їм би не було.
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22.05.2022 15:08 Відповісти
Никакого чуда нет... идет ленд лиз , большие деньги идут , а у них нюх как у шакалов , уже готовятся дерибанить и мародерить . Эта публика чует запах больших денег за тысячи миль... Сейчас главное не допустить эту стаю к деньгам ,которые нам дают на борьбу с росийскими фашистами.
,
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22.05.2022 16:58 Відповісти
США дали четкое понимание, что будут контролировать все сами, вплоть до поставок в конкретную часть, или участок фронта.
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22.05.2022 22:26 Відповісти
ЦІ ЧОРТИ ПРИВЕЛИ ВІЙНУ В УКРАІНУ І ТОМУ ПО НОРМАЛЬНОМУ ІХНІЙ КОРУПЦІЙНИЙ БІЗНЕС МАЄ БУТИ КОНФІСКОВАНИЙ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ
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22.05.2022 15:35 Відповісти
Вы что-то забываете, или специально уводите стрелки от настоящего зачинщика войны в Украине. Это Путин и никто другой
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22.05.2022 22:23 Відповісти
Новинського кинути на ліквідацію московського патріархату. Слава Україні!
Геть московське попівство!
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22.05.2022 18:05 Відповісти
Дай, Боже, щоб наші захисники вернулись живими і здоровими. Дуже тяжкі бої зараз відбуваються, їм треба все - і захист, і зброя, і розуміння того, що є за що воювати
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22.05.2022 20:00 Відповісти
Дроны это тема. Еще в Нагорном Карабахе стало понятно, что за ними будущее в современных войнах
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22.05.2022 22:21 Відповісти
 
 