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Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину, за минувшие сутки ранены 9 человек

миколаївщина

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой.

"Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской громадам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома. За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 9 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 151 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину.

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Автор: 

Николаевская область (2111) обстрел (26951)


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Боляче дивитись на спалену і зруйновану Україну, здохніть варвари московські.
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22.05.2022 13:52 Ответить
Почему так мало дохлых свинеи?Надо больше пялёной свиноты,чтоб как навозцы блеяли)))
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22.05.2022 13:58 Ответить
Потому, что германцы боятся давать тяжелое вооружение. А свиней нужно выковыривать из окопов на 500 км фронте.
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22.05.2022 14:00 Ответить
А що без германців і їх 2753 мінометів з мінами не то. Не кивайте на нас ,стріляйте своїм.
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22.05.2022 14:30 Ответить
Ленд лиз медленно идет. А завезенное раньше уже отстреляно. Но скоро все будет норм и уничтожение свиноты выйдет на нормальные темпы. Американские корабли уже в пути, так что потерпите немножко.
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22.05.2022 14:03 Ответить
 
 