Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину, за минувшие сутки ранены 9 человек
За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой.
"Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской громадам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома. За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 9 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 151 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину.
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Ольга Мартынюк #458587
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