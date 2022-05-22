Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину, за минувшие сутки ранены 9 человек

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой.

"Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской громадам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома. За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 9 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 151 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину.

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