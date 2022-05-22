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Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за минулу добу поранено 9 осіб

миколаївщина

За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 9 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої.

"Зараз найбільше дістається Березнегуватській та Широківській громадам і місту Миколаєву. Вчергове знищені житлові будинки. За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі постраждалі доставлені до медичних заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 151 громадянин, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Читайте: Від початку російського вторгнення понад 3600 цивільних об’єктів пошкоджено або знищено на Миколаївщині

Автор: 

Миколаївська область (2260) обстріл (28274)


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Боляче дивитись на спалену і зруйновану Україну, здохніть варвари московські.
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22.05.2022 13:52 Відповісти
Почему так мало дохлых свинеи?Надо больше пялёной свиноты,чтоб как навозцы блеяли)))
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22.05.2022 13:58 Відповісти
Потому, что германцы боятся давать тяжелое вооружение. А свиней нужно выковыривать из окопов на 500 км фронте.
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22.05.2022 14:00 Відповісти
А що без германців і їх 2753 мінометів з мінами не то. Не кивайте на нас ,стріляйте своїм.
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22.05.2022 14:30 Відповісти
Ленд лиз медленно идет. А завезенное раньше уже отстреляно. Но скоро все будет норм и уничтожение свиноты выйдет на нормальные темпы. Американские корабли уже в пути, так что потерпите немножко.
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22.05.2022 14:03 Відповісти
 
 