Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за минулу добу поранено 9 осіб

За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 9 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої.



"Зараз найбільше дістається Березнегуватській та Широківській громадам і місту Миколаєву. Вчергове знищені житлові будинки. За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що всі постраждалі доставлені до медичних заклади і отримують необхідну допомогу.



Загалом, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 151 громадянин, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

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