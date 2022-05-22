Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за минулу добу поранено 9 осіб
За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 9 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої.
"Зараз найбільше дістається Березнегуватській та Широківській громадам і місту Миколаєву. Вчергове знищені житлові будинки. За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі постраждалі доставлені до медичних заклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 151 громадянин, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.
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