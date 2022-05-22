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Новости Война
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Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Белозерскую громаду на Херсонщине, трое погибших, разрушены частные дома, - ОВА

білозерка

На Херсонщине в Белозерской поселковой территориальной громаде три человека погибли вследствие вражеских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Белозерская поселковая ТГ: энергоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в самом пгт есть; после кассетных обстрелов оккупантами 21 мая 2022 года трое погибших и частичное разрушение 10 частных домов", - говорится в сообщении.

"В поселке Надеждовка есть частичное разрушение 15 частных домов. Отсутствует электроснабжение в поселке Таврийское (есть разрушенные дома) и Правдино (частичное разрушение детского сада). В с. Томина Балка есть разрушение 17 частных домов, в детском саду выбиты стекла", – отмечают в ОВА.

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Автор: 

армия РФ (19087) обстрел (26951) Херсонская область (4724)


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Після кожної подібної новини тільки погані слова на думці, тільки лють у серці, тільки ненавість у душі!
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22.05.2022 14:27 Ответить
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22.05.2022 14:56 Ответить
Все эти села давно захвачены парашниками. Они что, сами себя обстреливают?
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22.05.2022 17:34 Ответить
 
 