Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Белозерскую громаду на Херсонщине, трое погибших, разрушены частные дома, - ОВА

На Херсонщине в Белозерской поселковой территориальной громаде три человека погибли вследствие вражеских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Белозерская поселковая ТГ: энергоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в самом пгт есть; после кассетных обстрелов оккупантами 21 мая 2022 года трое погибших и частичное разрушение 10 частных домов", - говорится в сообщении.

"В поселке Надеждовка есть частичное разрушение 15 частных домов. Отсутствует электроснабжение в поселке Таврийское (есть разрушенные дома) и Правдино (частичное разрушение детского сада). В с. Томина Балка есть разрушение 17 частных домов, в детском саду выбиты стекла", – отмечают в ОВА.

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