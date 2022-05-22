Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Белозерскую громаду на Херсонщине, трое погибших, разрушены частные дома, - ОВА
На Херсонщине в Белозерской поселковой территориальной громаде три человека погибли вследствие вражеских обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Белозерская поселковая ТГ: энергоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в самом пгт есть; после кассетных обстрелов оккупантами 21 мая 2022 года трое погибших и частичное разрушение 10 частных домов", - говорится в сообщении.
"В поселке Надеждовка есть частичное разрушение 15 частных домов. Отсутствует электроснабжение в поселке Таврийское (есть разрушенные дома) и Правдино (частичное разрушение детского сада). В с. Томина Балка есть разрушение 17 частных домов, в детском саду выбиты стекла", – отмечают в ОВА.
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Анна Гордиенко #401389
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