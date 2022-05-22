Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Білозерську громаду на Херсонщині, троє загиблих, зруйновано приватні будинки, - ОВА
На Херсонщині у Білозерській селищній територіальній громаді троє людей загинуло внаслідок ворожого обстрілу.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Білозерська селищна ТГ – енергопостачання, водопостачання та газопостачання в самому смт є; після касетних обстрілів окупантами 21 травня 2022 року є троє загиблих та часткова руйнація 10 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.
"В селищі Надеждівка є часткова руйнація 15 приватних будинків. Відсутнє електропостачання в селищі Таврійське (є зруйновані будинки) та Правдіно (часткова руйнація дитячого садочку). В с. Томина Балка є руйнація 17 приватних будинків; у дитячому садочку вибиті шибки", - зазначають в ОВА.
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Анна Гордиенко #401389
показати весь коментар22.05.2022 14:27 Відповісти Мені подобається 3
Чайка Київ
показати весь коментар22.05.2022 14:56 Відповісти Мені подобається 0
Ольга Костыря
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