Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Білозерську громаду на Херсонщині, троє загиблих, зруйновано приватні будинки, - ОВА

На Херсонщині у Білозерській селищній територіальній громаді троє людей загинуло внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Білозерська селищна ТГ – енергопостачання, водопостачання та газопостачання в самому смт є; після касетних обстрілів окупантами 21 травня 2022 року є троє загиблих та часткова руйнація 10 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

"В селищі Надеждівка є часткова руйнація 15 приватних будинків. Відсутнє електропостачання в селищі Таврійське (є зруйновані будинки) та Правдіно (часткова руйнація дитячого садочку). В с. Томина Балка є руйнація 17 приватних будинків; у дитячому садочку вибиті шибки", - зазначають в ОВА.

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