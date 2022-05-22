УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13042 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 203 3

Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Білозерську громаду на Херсонщині, троє загиблих, зруйновано приватні будинки, - ОВА

білозерка

На Херсонщині у Білозерській селищній територіальній громаді троє людей загинуло внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Білозерська селищна ТГ – енергопостачання, водопостачання та газопостачання в самому смт є; після касетних обстрілів окупантами 21 травня 2022 року є троє загиблих та часткова руйнація 10 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

"В селищі Надеждівка є часткова руйнація 15 приватних будинків. Відсутнє електропостачання в селищі Таврійське (є зруйновані будинки) та Правдіно (часткова руйнація дитячого садочку). В с. Томина Балка є руйнація 17 приватних будинків; у дитячому садочку вибиті шибки", - зазначають в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли село Білозерку на Херсонщині - загинуло 3 цивільні особи

Автор: 

армія рф (17236) обстріл (28274) Херсонська область (5711)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після кожної подібної новини тільки погані слова на думці, тільки лють у серці, тільки ненавість у душі!
показати весь коментар
22.05.2022 14:27 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2022 14:56 Відповісти
Все эти села давно захвачены парашниками. Они что, сами себя обстреливают?
показати весь коментар
22.05.2022 17:34 Відповісти
 
 