Російські окупанти обстріляли село Білозерку на Херсонщині - загинуло 3 цивільні особи

21 травня між 18-ю та 19-ю годинами російські військові обстріляли селище Білозерка на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, місцеві жителі повідомили Суспільному про трьох загиблих.

"Ми чули два прильоти. Перебиті газові труби. Сталося це в районі вулиць Херсонської і Соборної", - розповідають жителі селища.

Серед загиблих підлітки – хлопець та дівчина, вчителька. Відомо про трьох поранених.

"Загинула Даша Голік, вчителька англійської мови. Знаю точно за дівчинку 12 років, була поранена", - розказала Суспільному місцева жителька.

Одразу після обстрілу, приблизно за півгодини, за словами очевидців, приїхала знімальна група: "Приїхала так звана міжнародна преса. А тепер ті гниди (інших слів важко підібрати) знімають своє кіно", - говорить жителька селища.

Вибухи близько 18-ї години чули і жителі Комишан, говорять – "летіло зі сторони Голої Пристані і впало десь поруч у Білозерні".

Скільки всього людей загинули і поранені наразі не відомо. Інформація уточнюється.

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