Российские оккупанты обстреляли село Белозерку на Херсонщине - погибли трое гражданских

21 мая между 18:00 и 19:00 российские военные обстреляли поселок Белозерка на Херсонщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, местные жители сообщили Суспільному о трех погибших.

"Мы слышали два прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это в районе улиц Херсонской и Соборной", – рассказывают жители поселка.

Среди погибших подростки – парень и девушка, учительница. Известно о троих раненых.

"Погибла Даша Голик, учительница английского языка. Знаю точно за девочку 12 лет, была ранена", - рассказала журналистам местная жительница.

Сразу после обстрела, примерно через полчаса, по словам очевидцев, приехала съемочная группа.

"Приехала так называемая международная пресса. А теперь эти гниды (других слов трудно подобрать) снимают свое кино", - говорит жительница поселка.

Взрывы около 18:00 слышали и жители Камышан, говорят, что "летело со стороны Голой Пристани и упало где-то рядом в Белозерке".

Сколько всего людей погибли и ранены пока неизвестно. Информация уточняется.

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