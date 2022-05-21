Российские оккупанты обстреляли село Белозерку на Херсонщине - погибли трое гражданских
21 мая между 18:00 и 19:00 российские военные обстреляли поселок Белозерка на Херсонщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, местные жители сообщили Суспільному о трех погибших.
"Мы слышали два прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это в районе улиц Херсонской и Соборной", – рассказывают жители поселка.
Среди погибших подростки – парень и девушка, учительница. Известно о троих раненых.
"Погибла Даша Голик, учительница английского языка. Знаю точно за девочку 12 лет, была ранена", - рассказала журналистам местная жительница.
Сразу после обстрела, примерно через полчаса, по словам очевидцев, приехала съемочная группа.
"Приехала так называемая международная пресса. А теперь эти гниды (других слов трудно подобрать) снимают свое кино", - говорит жительница поселка.
Взрывы около 18:00 слышали и жители Камышан, говорят, что "летело со стороны Голой Пристани и упало где-то рядом в Белозерке".
Сколько всего людей погибли и ранены пока неизвестно. Информация уточняется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль