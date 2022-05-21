РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11537 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 569 3

Российские оккупанты обстреляли село Белозерку на Херсонщине - погибли трое гражданских

білозерка

21 мая между 18:00 и 19:00 российские военные обстреляли поселок Белозерка на Херсонщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, местные жители сообщили Суспільному о трех погибших.

"Мы слышали два прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это в районе улиц Херсонской и Соборной", – рассказывают жители поселка.

Среди погибших подростки – парень и девушка, учительница. Известно о троих раненых.

"Погибла Даша Голик, учительница английского языка. Знаю точно за девочку 12 лет, была ранена", - рассказала журналистам местная жительница.

Сразу после обстрела, примерно через полчаса, по словам очевидцев, приехала съемочная группа.

"Приехала так называемая международная пресса. А теперь эти гниды (других слов трудно подобрать) снимают свое кино", - говорит жительница поселка.

Взрывы около 18:00 слышали и жители Камышан, говорят, что "летело со стороны Голой Пристани и упало где-то рядом в Белозерке".

Сколько всего людей погибли и ранены пока неизвестно. Информация уточняется.

Читайте также: Около 130 единиц техники перебросили оккупанты в Чернобаевку, - Генштаб ВСУ

Автор: 

обстрел (26942) Херсонская область (4724)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.05.2022 23:02 Ответить
Потрібно вже давати їм відповіді на їх обстріли, вже немає сил читати щодня про обстріли, про вбивство, про поранених. Та врешті-решт Де ж та Західна Зброя щоб дати їм реальну відповідь і загнати їх назад у їхню смердючу вигрібну яму.
показать весь комментарий
21.05.2022 23:20 Ответить
Обстреляна территория которая под контролем рашки.... Старая рашкинская технология...
показать весь комментарий
22.05.2022 04:57 Ответить
 
 