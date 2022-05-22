Польша сделает все, чтобы помочь Украине стать членом ЕС, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заверил Верховную Раду, что Польша сделает все возможное, чтобы Украина стала членом Европейского Союза.

Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления в ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", – отметил Дуда.

По словам Дуды, "только Украина имеет право решать свое будущее", никаких решений об Украине без Украины.

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