Польша сделает все, чтобы помочь Украине стать членом ЕС, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заверил Верховную Раду, что Польша сделает все возможное, чтобы Украина стала членом Европейского Союза.
Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления в ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", – отметил Дуда.
По словам Дуды, "только Украина имеет право решать свое будущее", никаких решений об Украине без Украины.
Топ комментарии
+4 xander #505939
показать весь комментарий22.05.2022 14:51
+2 Stanislav Voronenko
показать весь комментарий22.05.2022 15:51
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