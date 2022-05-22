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Польша сделает все, чтобы помочь Украине стать членом ЕС, - Дуда

евроинтеграция

Президент Польши Анджей Дуда заверил Верховную Раду, что Польша сделает все возможное, чтобы Украина стала членом Европейского Союза.

Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления в ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", – отметил Дуда.

По словам Дуды, "только Украина имеет право решать свое будущее", никаких решений об Украине без Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пора заключить новый договор о добрососедстве", - Дуда во время выступления в Раде

евроинтеграция (2123) Польша (8404) членство в ЕС (997) Евросоюз (17069) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+4
Так вас, запорєбрікових, ніхто нікуди й не бере.
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22.05.2022 14:51
+2
Дякуємо, брати
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22.05.2022 15:51
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Так вас, запорєбрікових, ніхто нікуди й не бере.
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22.05.2022 14:51 Ответить
Дякуємо, брати
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22.05.2022 15:51 Ответить
Як тільки Зе заявить якусь херню (позавчора про те, що вихід на кордони і лінію фронту станом 23.02 був би вже перемогою; і що "не треба бути жадібними щодо українських територій"), так одразу хтось із офіційних осіб Кабміну/МЗС завуальовує ці маячливості; а в Україну одразу мчить яструб (сьогодні це був Дуда, до того був Джонсон, ще раніше - представники Балтії). Просто цікаво, як вони толкують ЄрЗе прописні істини: матом, чи підзатильниками?

(переказ месаги блогера Олега Пономаря)
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22.05.2022 18:27 Ответить
Польща то зрозуміло, а от Франція зробить все щоб цього не сталося.
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22.05.2022 22:13 Ответить
Надеюсь, вы сможете сломать кацапские консервы. Эх, все бы в ЕС были такими, как Польша!
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22.05.2022 23:12 Ответить
 
 