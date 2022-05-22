"Пора заключить новый договор о добрососедстве", - Дуда во время выступления в Раде
Настало время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей.
Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда, выступая в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По моему глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев", - отметил он.
По словам Дуды, российская агрессия показала, что сеть автомобильных, железнодорожных и инфраструктурных сообщений между Украиной и Польшей недостаточно.
Президент Польши добавил, что нужно это наверстать, а польско-украинская граница "должна объединять, а не делить".
Дуда предложил, чтобы признаком хороших польско-украинских отношений стало быстрое железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой.
"Мы построим его вместе", – добавил президент.
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Sí señor.
P.S Польша может прекрасно потянуть сама себя НО Польше хорошо в Европейском союзе как и всем ее членам куда и стремимся .
Подальше от СКРЕП и ГЛУБОКОЙ ДУХОВНОСТИ от их "правды" и великой лжи от зависти и злости макшань.
Хотя (но не при таком Госдепе в США), это была бы глобальная победа англосаксонского мира.
-ширину колеи делать как на Западе или больше?
-***** больше?
-на *** больше и сделаем царь.
и поэтому в России ширина железных дорог на 12 см больше,чем на Западе
Президент Польщі додав, що потрібно це надолужити, а польсько-український кордон "має об'єднувати, а не ділити". Тут нічого й додати . В час біди Польща одною з перших простягнула руку допомоги Укураїні . Дякуємо ! .