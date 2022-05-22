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Новости Война
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"Пора заключить новый договор о добрососедстве", - Дуда во время выступления в Раде

дуда

Настало время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей.

Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда, выступая в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моему глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев", - отметил он.

По словам Дуды, российская агрессия показала, что сеть автомобильных, железнодорожных и инфраструктурных сообщений между Украиной и Польшей недостаточно.

Президент Польши добавил, что нужно это наверстать, а польско-украинская граница "должна объединять, а не делить".

Дуда предложил, чтобы признаком хороших польско-украинских отношений стало быстрое железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой.

"Мы построим его вместе", – добавил президент.

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Польша (8403) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+83
ЗСУ жарить кацапню!!!
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22.05.2022 13:55
+76
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22.05.2022 14:00
+64
От моря до моря. Союз (именно союзные отношения а не одиннарод и прочая хрень) Украины, Польши, стран Балтии (в идеале Беларуси) это самый страшный сон кацапов. Именно поэтому кацапня прилагает столько сил, чтобы вбивать клинья между народами.
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22.05.2022 13:58
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Та не вішати антиукраїнські ярлики накшталт "УПАдліна."
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23.05.2022 10:03 Ответить
Bravo.
Sí señor.
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22.05.2022 15:21 Ответить
У ВР виступає Дуда... Тілімарахфон що?... Нічо. Нуль. Нема трансляції виступу. Інші телеканали що?... Аналогічно = нуль цілих й *** десятих трансляції виступу.
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22.05.2022 15:42 Ответить
Хорошее предложение одно из супер предложений
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22.05.2022 16:05 Ответить
Экономика Польши является социально-ориентированной рыночной экономикой. Шестая по величине экономика в Европейском союзе и самая большая среди бывших членов восточного блока и новых членов Европейского Союза.
P.S Польша может прекрасно потянуть сама себя НО Польше хорошо в Европейском союзе как и всем ее членам куда и стремимся .
Подальше от СКРЕП и ГЛУБОКОЙ ДУХОВНОСТИ от их "правды" и великой лжи от зависти и злости макшань.
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22.05.2022 17:45 Ответить
👍🤝🤗
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22.05.2022 18:37 Ответить
Германии ,как и РФ, не выгодна реинкарнация Речи Посполитой ни в каком виде ,особенно под эгидой Великобритании и возможно США и с польским великодержавным имперским компонентом.
Хотя (но не при таком Госдепе в США), это была бы глобальная победа англосаксонского мира.
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22.05.2022 21:08 Ответить
а що там на рахунок німецького велікодержавного компонента? то ж Німеччина, не Польша, забажала щоб з ЄС зробити федерацію, де Німеччина буде відігравати головну роль, а закони які Німеччина просуне будуть обов"язкові для всіх країн ЄС , і будуть вищими за Конституційни суд країн учасників.
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22.05.2022 21:44 Ответить
Для нового и быстрого ж/д сообщения с Европой, Украина должна покончить с петровской шириной дороги, как с колониальным пережитком прошлого, и перейти на евроколею.
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22.05.2022 16:51 Ответить
Это огромный проект. Ширина полотна, ширина колясок под вагонами... Миллиарды долларов, о которых пока не говорят. Но да, это отпределённо будет нужно.
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22.05.2022 23:09 Ответить
Украине нужно постепенно переходить на ЖД евроколею. Может привлечь для этого Европейский банк развтия. Бензиновый кризис частично из-за того что разная ширина колеи. и таким образом мы дополнительно отвяжемся от Параши. А сейчас параша использует свободно нажи ЖД пути на оккупированных территориях
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22.05.2022 16:58 Ответить
в 1836 году Николай I отдал приказ о строительстве железной дороги в России. приходит как-то к нему мужик и спрашивает:
-ширину колеи делать как на Западе или больше?
-***** больше?
-на *** больше и сделаем царь.
и поэтому в России ширина железных дорог на 12 см больше,чем на Западе
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22.05.2022 17:51 Ответить
https://hodor.lol/post/210974/ для інформаці
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22.05.2022 17:53 Ответить
Повідомлялося про 85мм різниці. Не робіть честі кацапам
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22.05.2022 19:14 Ответить
Як тільки Зе заявить якусь херню (позавчора про те, що вихід на кордони і лінію фронту станом 23.02 був би вже перемогою; і що "не треба бути жадібними щодо українських територій"), так одразу хтось із офіційних осіб Кабміну/МЗС завуальовує ці маячливості; а в Україну одразу мчить яструб (сьогодні це був Дуда, до того був Джонсон, ще раніше - представники Балтії). Просто цікаво, як вони толкують ЄрЗе прописні істини: матом, чи підзатильниками?
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22.05.2022 18:17 Ответить
Скорiше всього так
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22.05.2022 18:40 Ответить
Боже, благослови Дуду і Польщу!
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22.05.2022 19:02 Ответить
Дуда - розумний президент дружньої Польщі : "...російська агресія показала, що мережа автомобільних, залізничних й інфраструктурних сполучень між Україною і Польщею є недостатньою".
Президент Польщі додав, що потрібно це надолужити, а польсько-український кордон "має об'єднувати, а не ділити". Тут нічого й додати . В час біди Польща одною з перших простягнула руку допомоги Укураїні . Дякуємо ! .

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22.05.2022 19:05 Ответить
в Польше столько Украинцев, что уже, как одна страна с Польшей.
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22.05.2022 22:56 Ответить
Украина предоставляет особые права полякам. А украинцам в Польше тоже будут особые права? Больше похоже на ассимиляцию украинцев, чем на союз... Есть текст этого проекта?
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22.05.2022 23:28 Ответить
ахах, надо идти замуж пока берут ))) А то Мордор глубже вставит и оплодотворит.
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23.05.2022 06:06 Ответить
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