"Пора заключить новый договор о добрососедстве", - Дуда во время выступления в Раде

Настало время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей.

Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда, выступая в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моему глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев", - отметил он.

По словам Дуды, российская агрессия показала, что сеть автомобильных, железнодорожных и инфраструктурных сообщений между Украиной и Польшей недостаточно.

Президент Польши добавил, что нужно это наверстать, а польско-украинская граница "должна объединять, а не делить".

Дуда предложил, чтобы признаком хороших польско-украинских отношений стало быстрое железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой.

"Мы построим его вместе", – добавил президент.

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