Польща зробить все, щоб допомогти Україні стати членом ЄС, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда запевнив Верховну Раду, що Польща зробить все можливе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.
Про це він заявив під час сьогоднішнього виступу у ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Польща зробить все можливе, щоб допомогти Україні стати членом Європейського Союзу", - зазначив Дуда
За словами Дуди, "тільки Україна має право вирішувати своє майбутнє", жодних рішень про Україну без України.
Топ коментарі
+4 xander #505939
показати весь коментар22.05.2022 14:51
+2 Stanislav Voronenko
показати весь коментар22.05.2022 15:51
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