Польща зробить все, щоб допомогти Україні стати членом ЄС, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив Верховну Раду, що Польща зробить все можливе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.

Про це він заявив під час сьогоднішнього виступу у ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Польща зробить все можливе, щоб допомогти Україні стати членом Європейського Союзу", - зазначив Дуда

За словами Дуди, "тільки Україна має право вирішувати своє майбутнє", жодних рішень про Україну без України.

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