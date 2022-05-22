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Польща зробить все, щоб допомогти Україні стати членом ЄС, - Дуда

евроинтеграция

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив Верховну Раду, що Польща зробить все можливе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.

Про це він заявив під час сьогоднішнього виступу у ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Польща зробить все можливе, щоб допомогти Україні стати членом Європейського Союзу", - зазначив Дуда

За словами Дуди, "тільки Україна має право вирішувати своє майбутнє", жодних рішень про Україну без України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настав час укласти новий договір про добросусідство", - Дуда під час виступу в Раді

Автор: 

євроінтеграція (501) Польща (8486) членство в ЄС (1232) Євросоюз (13327) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+4
Так вас, запорєбрікових, ніхто нікуди й не бере.
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22.05.2022 14:51
+2
Дякуємо, брати
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22.05.2022 15:51
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Так вас, запорєбрікових, ніхто нікуди й не бере.
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22.05.2022 14:51 Відповісти
Дякуємо, брати
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22.05.2022 15:51 Відповісти
Як тільки Зе заявить якусь херню (позавчора про те, що вихід на кордони і лінію фронту станом 23.02 був би вже перемогою; і що "не треба бути жадібними щодо українських територій"), так одразу хтось із офіційних осіб Кабміну/МЗС завуальовує ці маячливості; а в Україну одразу мчить яструб (сьогодні це був Дуда, до того був Джонсон, ще раніше - представники Балтії). Просто цікаво, як вони толкують ЄрЗе прописні істини: матом, чи підзатильниками?

(переказ месаги блогера Олега Пономаря)
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22.05.2022 18:27 Відповісти
Польща то зрозуміло, а от Франція зробить все щоб цього не сталося.
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22.05.2022 22:13 Відповісти
Надеюсь, вы сможете сломать кацапские консервы. Эх, все бы в ЕС были такими, как Польша!
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22.05.2022 23:12 Відповісти
 
 