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Блинкен обсудил с новым главой МИД Франции Колонной дальнейшую поддержку Украины

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с новым министром иностранных дел Франции Катрин Колонной дальнейшую поддержку Украины и другие вопросы, над которыми страны будут совместно работать.

"Только что состоялся первый из многих разговоров с моим новым коллегой во Франции Катрин Колонной. Мы обсудили важные вопросы, над которыми будем работать совместно, в частности трансатлантическую безопасность НАТО, вступление в ЕС для квалифицированных стран, борьбу с глобальным отсутствием продовольственной безопасности и поддержку Украины", - написал Блинкен в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в пятницу, 20 мая, в Елисейском дворце объявили новый состав правительства во главе с Элизабет Борн, где главой МИД Франции стала 66-летняя Катрин Колонна.

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Франция (3497) Блинкен Энтони (936)


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Цікавить 2 питання- зброя та вступ України в ЄС.
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22.05.2022 20:09 Ответить
Вступ в НАТО вже не цікавить?
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22.05.2022 20:23 Ответить
Тепер скажуть що в ЕС приймуть Україну через 50 років
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22.05.2022 20:12 Ответить
А в НАТО?
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22.05.2022 20:24 Ответить
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22.05.2022 20:51 Ответить
говори хоч з колоною хоч з стовпом баштою
не хочуть вони портити відносини з орками, не хочуть.
а зберегти мордуліца ***** хочуть
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22.05.2022 20:16 Ответить
 
 