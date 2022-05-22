Блинкен обсудил с новым главой МИД Франции Колонной дальнейшую поддержку Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с новым министром иностранных дел Франции Катрин Колонной дальнейшую поддержку Украины и другие вопросы, над которыми страны будут совместно работать.

"Только что состоялся первый из многих разговоров с моим новым коллегой во Франции Катрин Колонной. Мы обсудили важные вопросы, над которыми будем работать совместно, в частности трансатлантическую безопасность НАТО, вступление в ЕС для квалифицированных стран, борьбу с глобальным отсутствием продовольственной безопасности и поддержку Украины", - написал Блинкен в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в пятницу, 20 мая, в Елисейском дворце объявили новый состав правительства во главе с Элизабет Борн, где главой МИД Франции стала 66-летняя Катрин Колонна.

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