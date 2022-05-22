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Новости Агрессия России против Украины Война
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Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, - сводка Генштаба ВСУ на 18:00 22 мая

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 22 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются восемьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает вести наступательные действия в Восточной операционной зоне и наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Остается угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь.

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На Северском направлении враг ужесточает контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Для повышения оперативности переброски войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск.

На Харьковском направлении враг в течение суток не проводил активных действий. Усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

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На Славянском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое воздействие на позиции подразделений Сил обороны.

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на админграницу Луганской области, - Генштаб ВСУ

Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций сил обороны вдоль линии столкновения на указанном направлении.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты развернули "Искандеры" в Белгородской области, - Генштаб ВСУ

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает работу по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы обстановка остается напряженной. Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. Проведена проверка местных вооруженных формирований.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства".

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Генштаб ВС (6215) ВСУ (6553)


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Горіть у пеклі, москалі!
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22.05.2022 19:46 Ответить
Слухаю від Свободи інформацію по Сєверодонецьк. Азов в Маріуполі, Свобода в Сєвєродонецьку. Ситуація якась подібна. Верховні,не проспіть, прикрийте їх вогем артилерії
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22.05.2022 19:48 Ответить
Как раз из Германии в июле подойдут 7 САУ, они и прикроют. Ситуация однако.
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22.05.2022 23:33 Ответить
За Северодонецк реально стремно, какцапы нам уже не раз устраивали котлы, судьба которых заканчивалась трагично-печально: Сектор Д, Илловайск, ДАП, Дебальцево, Мариуполь.
Очень хочется верить что ситуация там под контролем, потому как глядя на интерактивную карту подкрадываеться вопрос: не прихлопнут ли там несколько тисяч супер-боеспособних бойцов со всеми вытекающими эпопеями и последствиями?
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22.05.2022 20:02 Ответить
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22.05.2022 20:19 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinski-viyskovi-znovu-zruynuvali-pontonnu-perepravu-okupantiv-cherez-siverskiy-donec-mvs-50244296.html ЗСУ зруйнували понтонну переправу росіян через Сіверський Донець, а також знищили там декілька одиниць техніки
Як повідомляє МВС України у Facebook, аеророзвідники Держприкордонслужби виявили, що окупанти налагодили через річку (Сіверський Донець в районі села Яремівка?) переправу. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки. Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній й знаходився.
Ворожі танки, БМП та піхота намагалися сховатися. Знайти їх допомогла «пташка» українських прикордонників. За результатами роботи нашої артилерії ворог втратив кілька одиниць техніки і кількадесят військових.
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22.05.2022 21:58 Ответить
Бачу, тут пишуть "За Северодонецк реально стремно, какцапы нам уже не раз устраивали котлы, судьба которых заканчивалась трагично-печально"

Воно, звісно, там тяжко. Але от я, так сталось, сьогодні дивився об'єктивний телеканал з ведучими, яким потрібно повністю довіряти; і в них по скайпу були співрозмовники, які воюють в тій агломерації.
Подивіться самі ці два сюжети, вони короткі, разом - 5 хвилин.
1. https://www.youtube.com/watch?v=NMW-tY5qli8&list=PLCPC7CzMu8otBYmW5kHxWB2MLthEDDwsR&index=14 Рубіжного немає як міста: росіяни не змогли захопити, тому оскаженіли й знищили, - Петро Кузик, командир роти добробату Во "Свобода"
2. https://www.youtube.com/watch?v=aXBiOFbiR48&list=PLCPC7CzMu8otBYmW5kHxWB2MLthEDDwsR&index=16 Ворог поставив за мету зробити котел у Лисичанську та Сєвєродонецьку, - Сергій Шакун, боєць тероборони Сіверськодонецька
Може, хтось і зрозуміє, що там, справді - критичні дні оборони, але не "котельні". В самих бійців - жодної паніки
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23.05.2022 01:14 Ответить
 
 