Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, - сводка Генштаба ВСУ на 18:00 22 мая

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 22 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются восемьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает вести наступательные действия в Восточной операционной зоне и наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Остается угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 050 человек, 204 самолета, 170 вертолетов, 1285 танков и 3141 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

На Северском направлении враг ужесточает контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Для повышения оперативности переброски войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск.

На Харьковском направлении враг в течение суток не проводил активных действий. Усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят "национализацию" компаний телекоммуникационных услуг, - Генштаб

На Славянском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое воздействие на позиции подразделений Сил обороны.

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на админграницу Луганской области, - Генштаб ВСУ

Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций сил обороны вдоль линии столкновения на указанном направлении.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты развернули "Искандеры" в Белгородской области, - Генштаб ВСУ

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает работу по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы обстановка остается напряженной. Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. Проведена проверка местных вооруженных формирований.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере две российские неонацистские группировки воюют в Украине, - Spiegel