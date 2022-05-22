Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, - сводка Генштаба ВСУ на 18:00 22 мая
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 22 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются восемьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник не прекращает вести наступательные действия в Восточной операционной зоне и наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Остается угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь.
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На Северском направлении враг ужесточает контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.
На Слобожанском направлении враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Для повышения оперативности переброски войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск.
На Харьковском направлении враг в течение суток не проводил активных действий. Усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.
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На Славянском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.
На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое воздействие на позиции подразделений Сил обороны.
На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.
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Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций сил обороны вдоль линии столкновения на указанном направлении.
На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.
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На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает работу по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны.
На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы обстановка остается напряженной. Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. Проведена проверка местных вооруженных формирований.
В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства".
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Очень хочется верить что ситуация там под контролем, потому как глядя на интерактивную карту подкрадываеться вопрос: не прихлопнут ли там несколько тисяч супер-боеспособних бойцов со всеми вытекающими эпопеями и последствиями?
Як повідомляє МВС України у Facebook, аеророзвідники Держприкордонслужби виявили, що окупанти налагодили через річку (Сіверський Донець в районі села Яремівка?) переправу. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки. Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній й знаходився.
Ворожі танки, БМП та піхота намагалися сховатися. Знайти їх допомогла «пташка» українських прикордонників. За результатами роботи нашої артилерії ворог втратив кілька одиниць техніки і кількадесят військових.
Воно, звісно, там тяжко. Але от я, так сталось, сьогодні дивився об'єктивний телеканал з ведучими, яким потрібно повністю довіряти; і в них по скайпу були співрозмовники, які воюють в тій агломерації.
Подивіться самі ці два сюжети, вони короткі, разом - 5 хвилин.
1. https://www.youtube.com/watch?v=NMW-tY5qli8&list=PLCPC7CzMu8otBYmW5kHxWB2MLthEDDwsR&index=14 Рубіжного немає як міста: росіяни не змогли захопити, тому оскаженіли й знищили, - Петро Кузик, командир роти добробату Во "Свобода"
2. https://www.youtube.com/watch?v=aXBiOFbiR48&list=PLCPC7CzMu8otBYmW5kHxWB2MLthEDDwsR&index=16 Ворог поставив за мету зробити котел у Лисичанську та Сєвєродонецьку, - Сергій Шакун, боєць тероборони Сіверськодонецька
Може, хтось і зрозуміє, що там, справді - критичні дні оборони, але не "котельні". В самих бійців - жодної паніки