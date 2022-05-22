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Новости Агрессия России против Украины Война
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По меньшей мере, две российские неонацистские группировки воюют в Украине, - Spiegel

рф,лагерь,мильчаков,неонацизм

Российские войска в ходе вторжения в Украину привлекли неонацистские группировки. Немецкая разведка подтверждает участие в боевых действиях не менее нескольких из них.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Сообщается, что на прошлой неделе Федеральная разведывательная служба (BND) Германии разослала министерствам конфиденциальный отчет, в котором говорится, что многие российские правые экстремисты и неонацисты участвуют во вторжении в Украину.

По данным разведки, по меньшей мере две неонацистские группировки "Российская имперская лига" и "Русич" воюют против украинской армии.

"Сотрудничество с этими группировками доводит вероятную причину войны, так называемую "денацификацию" Украины, до абсурда", - пишут аналитики немецкой службы внешней разведки.

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Spiegel отмечает, что в документе нет данных о численности неонацистов в рядах русской армии. Кроме того, в боевых действиях участвует "Русский имперский легион" - военизированное подразделение правой экстремистской группировки "Русское имперское движение", ранее уже воевавшее на Донбассе. Своей целью он называет "ликвидацию сепаратистского образования Украины".

Также сообщается, что "Российский имперский легион" набирал бойцов с военным опытом, но неизвестно точно, было ли это решение принято по просьбе руководства России. Однако подтверждается, что в боях в Украине был ранен главарь группировки Денис Гариев.

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Немецкая разведка отмечает, что в боях задействована и группировка "Русич" неонациста Алексея Мильчакова. Его связывают с ЧВК "Вагнера", он дислоцировался на Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Группировка "Русич" известна особой жестокостью, его участники не принимают пленных. Его основатель Мильчаков к тому же считается садистом после того, как убил щенка и выставил фото в социальные сети. Также он неоднократно выкладывал фото с нацистской свастикой.

Напомним, "денацификация" Украины была заявлена ​​президентом России Владимиром Путиным как одна из целей войны против Украины.

россия (95388) неонацизм (78)


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Топ комментарии
+14
А фашисты мы.
Хрюский парадокс
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22.05.2022 14:35
+10
Всі хто не росіяни - фашисти по їх пропаганді. Вони ж вважають себе супер нацією
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22.05.2022 14:45
+9
Проти Украіни воює вся мразь рашинськоі ********* під управлінням
кремлівського рашиста і кровавого вбивці , путлєра !

Іх потрвбно знищити всіх і тоді стане повітря чистішим по всьому світу 😠
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22.05.2022 14:38
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Правила форума Совет форумчан
А фашисты мы.
Хрюский парадокс
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22.05.2022 14:35 Ответить
Всі україномовні це фашизди.
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22.05.2022 14:36 Ответить
Всі хто не росіяни - фашисти по їх пропаганді. Вони ж вважають себе супер нацією
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22.05.2022 14:45 Ответить
Непоганий привід виступити вночі, і ще раз звинуватити Порошенко у війні...
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22.05.2022 14:36 Ответить
Проти Украіни воює вся мразь рашинськоі ********* під управлінням
кремлівського рашиста і кровавого вбивці , путлєра !

Іх потрвбно знищити всіх і тоді стане повітря чистішим по всьому світу 😠
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22.05.2022 14:38 Ответить
А с кем же они воюют? Какая у них "легенда"? С большевиками?
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22.05.2022 14:41 Ответить
Большевики и фашисты - это близнецы-братья (с)
На Киев шли со знаменами бывшего сссра
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22.05.2022 16:07 Ответить
Русофашисти , здохніть і не травіть весь цивілізований світ своєю присутністю 🙂
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22.05.2022 14:41 Ответить
Всі пам'ятають як кацапи зі своїми іскандерами носяться? Здається був один знищений нами, так от треба в центрі києва виставити його й пофарбувати в кольори лгбт, або ж зробити з нього імпровізований туалет, або й те й те, макнути в лайно їхню "гордість"
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22.05.2022 14:45 Ответить
а що німецька розвідка скаже про шредера? Меркнль? І всю іншу агентуру ?
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22.05.2022 14:55 Ответить
Теж мені новина.Рашисти беруть всіх,хто згоден взяти у руки зброю.Армія маргіналів.
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22.05.2022 14:58 Ответить
раᛋᛋею ( ZɅO) - давно пора денацифицировать, демилитаризировать и расформировать на отдельные города-народные республики. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить
Мф 7:2
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22.05.2022 15:04 Ответить
Названі неонацистські угруповання "Російська імперська ліга", "Русич", "Російський імперський легіон", "Російський імперський рух" насправді повинні мати назви в яких слова з нашими власними коренями рус та рос не повинні бути. Оскільки понад сотня племен угро-фінів, які себе назвали москалями (також і московитами, московитянами та москвичами), а свою країну - Московією, то й назви військових москальких угруповань у кацапів повинні бути відпоівдіні, наприклад : Московська імперська ліга, Московит, Москалький імперський легіон, Угро-фінський імперський рух.
Можна щось похідне і від назви племені Мордва, адже чи не вся Європа знає, що це плем'я вбивць. Наприклад, в українській мові ми знаємо мордувати (вбивати катаючи), moderstwo (у поляків), Mord (у німців), mörda (у шведів), mord (у норвежців), murder (в британців), meurtre (у французів). Кацапи скрізь себе показали (кацаб - міжнародне слово, яке на санскриті, тюрськими та арабською мовами означає різун, жорстокий кривавий вбивця).
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22.05.2022 15:20 Ответить
Нацизм пропагує - історичну велич своєї нації, її належність до "вищої раси", що, на думку ідеологів нацизму, дає їй право на розширення так званого "життевого простору"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] , захоплюючи території інших держав та проводячи на них політику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноциду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-4 [4] . Часто представляється як різновид та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC синонім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашизму , хоча такий погляд є невірним, через певну відмінність цих двох ідеологій. (віка)
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А тепер , покажіть мені хоч одного НЕ нациста , з тих що зараз ведуть війну проти нас ,, на знищення України як держави , і українців як нації . .
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22.05.2022 15:24 Ответить
А шо опять за гонево на «правых экстремистов» набрались фраз от левацких медиа
Рашкофашики с правыми ничего общего не имеют
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22.05.2022 15:37 Ответить
А моржова звізда, хіба не нацист? Мабуть про ***** казала лаврошадь, що ортодоксальний жид *****, нацист та антисеміт, в останню мить злякалася ************ чаю, та вимовила "Гитлер"! Копростан і є нацистка "держава", на протязі більш ніж 500 років, з появою курки-мутанта від монголо-татр, на гербі!
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22.05.2022 15:48 Ответить
А покидьок мільчаков ще не здох? Дивно. Цей нащадок гіві з моторилой вже давно не потрібен.
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22.05.2022 16:15 Ответить
без разницы, что за сорта дерьма приползли из Мордора подыхать в Украину - все превратится в перегной из слопатоедов
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22.05.2022 17:41 Ответить
Нам пох... Здохнуть тут всі.
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22.05.2022 18:08 Ответить
барабаны с шкуры одинаково звучат...
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22.05.2022 22:52 Ответить
 
 