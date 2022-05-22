По меньшей мере, две российские неонацистские группировки воюют в Украине, - Spiegel
Российские войска в ходе вторжения в Украину привлекли неонацистские группировки. Немецкая разведка подтверждает участие в боевых действиях не менее нескольких из них.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Сообщается, что на прошлой неделе Федеральная разведывательная служба (BND) Германии разослала министерствам конфиденциальный отчет, в котором говорится, что многие российские правые экстремисты и неонацисты участвуют во вторжении в Украину.
По данным разведки, по меньшей мере две неонацистские группировки "Российская имперская лига" и "Русич" воюют против украинской армии.
"Сотрудничество с этими группировками доводит вероятную причину войны, так называемую "денацификацию" Украины, до абсурда", - пишут аналитики немецкой службы внешней разведки.
Spiegel отмечает, что в документе нет данных о численности неонацистов в рядах русской армии. Кроме того, в боевых действиях участвует "Русский имперский легион" - военизированное подразделение правой экстремистской группировки "Русское имперское движение", ранее уже воевавшее на Донбассе. Своей целью он называет "ликвидацию сепаратистского образования Украины".
Также сообщается, что "Российский имперский легион" набирал бойцов с военным опытом, но неизвестно точно, было ли это решение принято по просьбе руководства России. Однако подтверждается, что в боях в Украине был ранен главарь группировки Денис Гариев.
Немецкая разведка отмечает, что в боях задействована и группировка "Русич" неонациста Алексея Мильчакова. Его связывают с ЧВК "Вагнера", он дислоцировался на Донбассе в 2014 и 2015 годах.
Группировка "Русич" известна особой жестокостью, его участники не принимают пленных. Его основатель Мильчаков к тому же считается садистом после того, как убил щенка и выставил фото в социальные сети. Также он неоднократно выкладывал фото с нацистской свастикой.
Напомним, "денацификация" Украины была заявлена президентом России Владимиром Путиным как одна из целей войны против Украины.
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Хрюский парадокс
кремлівського рашиста і кровавого вбивці , путлєра !
Іх потрвбно знищити всіх і тоді стане повітря чистішим по всьому світу 😠
На Киев шли со знаменами бывшего сссра
Мф 7:2
Можна щось похідне і від назви племені Мордва, адже чи не вся Європа знає, що це плем'я вбивць. Наприклад, в українській мові ми знаємо мордувати (вбивати катаючи), moderstwo (у поляків), Mord (у німців), mörda (у шведів), mord (у норвежців), murder (в британців), meurtre (у французів). Кацапи скрізь себе показали (кацаб - міжнародне слово, яке на санскриті, тюрськими та арабською мовами означає різун, жорстокий кривавий вбивця).
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А тепер , покажіть мені хоч одного НЕ нациста , з тих що зараз ведуть війну проти нас ,, на знищення України як держави , і українців як нації . .
Рашкофашики с правыми ничего общего не имеют