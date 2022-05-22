По меньшей мере, две российские неонацистские группировки воюют в Украине, - Spiegel

Российские войска в ходе вторжения в Украину привлекли неонацистские группировки. Немецкая разведка подтверждает участие в боевых действиях не менее нескольких из них.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Сообщается, что на прошлой неделе Федеральная разведывательная служба (BND) Германии разослала министерствам конфиденциальный отчет, в котором говорится, что многие российские правые экстремисты и неонацисты участвуют во вторжении в Украину.

По данным разведки, по меньшей мере две неонацистские группировки "Российская имперская лига" и "Русич" воюют против украинской армии.

"Сотрудничество с этими группировками доводит вероятную причину войны, так называемую "денацификацию" Украины, до абсурда", - пишут аналитики немецкой службы внешней разведки.

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Spiegel отмечает, что в документе нет данных о численности неонацистов в рядах русской армии. Кроме того, в боевых действиях участвует "Русский имперский легион" - военизированное подразделение правой экстремистской группировки "Русское имперское движение", ранее уже воевавшее на Донбассе. Своей целью он называет "ликвидацию сепаратистского образования Украины".

Также сообщается, что "Российский имперский легион" набирал бойцов с военным опытом, но неизвестно точно, было ли это решение принято по просьбе руководства России. Однако подтверждается, что в боях в Украине был ранен главарь группировки Денис Гариев.

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Немецкая разведка отмечает, что в боях задействована и группировка "Русич" неонациста Алексея Мильчакова. Его связывают с ЧВК "Вагнера", он дислоцировался на Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Группировка "Русич" известна особой жестокостью, его участники не принимают пленных. Его основатель Мильчаков к тому же считается садистом после того, как убил щенка и выставил фото в социальные сети. Также он неоднократно выкладывал фото с нацистской свастикой.

Напомним, "денацификация" Украины была заявлена ​​президентом России Владимиром Путиным как одна из целей войны против Украины.