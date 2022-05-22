Щонайменше два російські неонацистські угруповання воюють в Україні, - Spiegel

Російські війська в ході вторгнення в Україну залучили неонацистські угруповання. Німецька розвідка підтверджує участь у бойових діях щонайменше декількох із них.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Повідомляється, що минулого тижня Федеральна розвідувальна служба (BND) Німеччини розіслала міністерствам конфіденційний звіт, в якому сказано, що багато російських правих екстремістів та неонацистів беруть участь у вторгненні в Україну.

За даними розвідки, щонайменше два неонацистські угруповання "Російська імперська ліга" і "Русич" воюють проти української армії.

"Співпраця з цими угрупованнями доводить ймовірну причину війни, так звану "денацифікацію" України, до абсурду", - пишуть аналітики німецької служби зовнішньої розвідки.

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Spiegel зазначає, що в документі немає даних про чисельність неонацистів в лавах російської армії. Крім того, у бойових діях бере участь "Російський імперський легіон" - воєнізований підрозділ правого екстремістського угруповання "Російський імперський рух", яке раніше вже воювало на Донбасі. Своєю метою воно називає "ліквідацію сепаратистського утворення України".

Також повідомляється, що "Російський імперський легіон" набирав бійців з військовим досвідом, але невідомо точно, чи було це рішення прийнято на прохання керівництва Росії. Однак підтверджується те, що в боях в Україні був поранений ватажок угруповання Денис Гарієв.

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Німецька розвідка зазначає, що в боях задіяне й угруповання "Русич" неонациста Олексія Мільчакова. Його пов'язують з ПВК "Вагнера", воно дислокувалося на Донбасі в 2014 і 2015 роках.

Угруповання "Русич" відоме особливою жорстокістю, його учасники не беруть полонених. Його засновник Мільчаков до того ж вважається садистом після того, як убив цуценя і виставив фото в соціальні мережі. Також він неодноразово викладав фото з нацистською свастикою.

Нагадаємо, "денацифікація" України була заявлена президентом Росії Володимиром Путіним як одна з цілей війни проти України.