Щонайменше два російські неонацистські угруповання воюють в Україні, - Spiegel
Російські війська в ході вторгнення в Україну залучили неонацистські угруповання. Німецька розвідка підтверджує участь у бойових діях щонайменше декількох із них.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Повідомляється, що минулого тижня Федеральна розвідувальна служба (BND) Німеччини розіслала міністерствам конфіденційний звіт, в якому сказано, що багато російських правих екстремістів та неонацистів беруть участь у вторгненні в Україну.
За даними розвідки, щонайменше два неонацистські угруповання "Російська імперська ліга" і "Русич" воюють проти української армії.
"Співпраця з цими угрупованнями доводить ймовірну причину війни, так звану "денацифікацію" України, до абсурду", - пишуть аналітики німецької служби зовнішньої розвідки.
Spiegel зазначає, що в документі немає даних про чисельність неонацистів в лавах російської армії. Крім того, у бойових діях бере участь "Російський імперський легіон" - воєнізований підрозділ правого екстремістського угруповання "Російський імперський рух", яке раніше вже воювало на Донбасі. Своєю метою воно називає "ліквідацію сепаратистського утворення України".
Також повідомляється, що "Російський імперський легіон" набирав бійців з військовим досвідом, але невідомо точно, чи було це рішення прийнято на прохання керівництва Росії. Однак підтверджується те, що в боях в Україні був поранений ватажок угруповання Денис Гарієв.
Німецька розвідка зазначає, що в боях задіяне й угруповання "Русич" неонациста Олексія Мільчакова. Його пов'язують з ПВК "Вагнера", воно дислокувалося на Донбасі в 2014 і 2015 роках.
Угруповання "Русич" відоме особливою жорстокістю, його учасники не беруть полонених. Його засновник Мільчаков до того ж вважається садистом після того, як убив цуценя і виставив фото в соціальні мережі. Також він неодноразово викладав фото з нацистською свастикою.
Нагадаємо, "денацифікація" України була заявлена президентом Росії Володимиром Путіним як одна з цілей війни проти України.
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Хрюский парадокс
кремлівського рашиста і кровавого вбивці , путлєра !
Іх потрвбно знищити всіх і тоді стане повітря чистішим по всьому світу 😠
На Киев шли со знаменами бывшего сссра
Мф 7:2
Можна щось похідне і від назви племені Мордва, адже чи не вся Європа знає, що це плем'я вбивць. Наприклад, в українській мові ми знаємо мордувати (вбивати катаючи), moderstwo (у поляків), Mord (у німців), mörda (у шведів), mord (у норвежців), murder (в британців), meurtre (у французів). Кацапи скрізь себе показали (кацаб - міжнародне слово, яке на санскриті, тюрськими та арабською мовами означає різун, жорстокий кривавий вбивця).
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А тепер , покажіть мені хоч одного НЕ нациста , з тих що зараз ведуть війну проти нас ,, на знищення України як держави , і українців як нації . .
Рашкофашики с правыми ничего общего не имеют