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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Щонайменше два російські неонацистські угруповання воюють в Україні, - Spiegel

рф,лагерь,мильчаков,неонацизм

Російські війська в ході вторгнення в Україну залучили неонацистські угруповання. Німецька розвідка підтверджує участь у бойових діях щонайменше декількох із них.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Повідомляється, що минулого тижня Федеральна розвідувальна служба (BND) Німеччини розіслала міністерствам конфіденційний звіт, в якому сказано, що багато російських правих екстремістів та неонацистів беруть участь у вторгненні в Україну.

За даними розвідки, щонайменше два неонацистські угруповання "Російська імперська ліга" і "Русич" воюють проти української армії.

"Співпраця з цими угрупованнями доводить ймовірну причину війни, так звану "денацифікацію" України, до абсурду", - пишуть аналітики німецької служби зовнішньої розвідки.

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Spiegel зазначає, що в документі немає даних про чисельність неонацистів в лавах російської армії. Крім того, у бойових діях бере участь "Російський імперський легіон" - воєнізований підрозділ правого екстремістського угруповання "Російський імперський рух", яке раніше вже воювало на Донбасі. Своєю метою воно називає "ліквідацію сепаратистського утворення України".

Також повідомляється, що "Російський імперський легіон" набирав бійців з військовим досвідом, але невідомо точно, чи було це рішення прийнято на прохання керівництва Росії. Однак підтверджується те, що в боях в Україні був поранений ватажок угруповання Денис Гарієв.

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Німецька розвідка зазначає, що в боях задіяне й угруповання "Русич" неонациста Олексія Мільчакова. Його пов'язують з ПВК "Вагнера", воно дислокувалося на Донбасі в 2014 і 2015 роках.

Угруповання "Русич" відоме особливою жорстокістю, його учасники не беруть полонених. Його засновник Мільчаков до того ж вважається садистом після того, як убив цуценя і виставив фото в соціальні мережі. Також він неодноразово викладав фото з нацистською свастикою.

Нагадаємо, "денацифікація" України була заявлена президентом Росії Володимиром Путіним як одна з цілей війни проти України. 

Автор: 

росія (64958) неонацизм (35)


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Топ коментарі
+14
А фашисты мы.
Хрюский парадокс
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22.05.2022 14:35
+10
Всі хто не росіяни - фашисти по їх пропаганді. Вони ж вважають себе супер нацією
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22.05.2022 14:45
+9
Проти Украіни воює вся мразь рашинськоі ********* під управлінням
кремлівського рашиста і кровавого вбивці , путлєра !

Іх потрвбно знищити всіх і тоді стане повітря чистішим по всьому світу 😠
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22.05.2022 14:38
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А фашисты мы.
Хрюский парадокс
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22.05.2022 14:35 Відповісти
Всі україномовні це фашизди.
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22.05.2022 14:36 Відповісти
Всі хто не росіяни - фашисти по їх пропаганді. Вони ж вважають себе супер нацією
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22.05.2022 14:45 Відповісти
Непоганий привід виступити вночі, і ще раз звинуватити Порошенко у війні...
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22.05.2022 14:36 Відповісти
Проти Украіни воює вся мразь рашинськоі ********* під управлінням
кремлівського рашиста і кровавого вбивці , путлєра !

Іх потрвбно знищити всіх і тоді стане повітря чистішим по всьому світу 😠
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22.05.2022 14:38 Відповісти
А с кем же они воюют? Какая у них "легенда"? С большевиками?
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22.05.2022 14:41 Відповісти
Большевики и фашисты - это близнецы-братья (с)
На Киев шли со знаменами бывшего сссра
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22.05.2022 16:07 Відповісти
Русофашисти , здохніть і не травіть весь цивілізований світ своєю присутністю 🙂
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22.05.2022 14:41 Відповісти
Всі пам'ятають як кацапи зі своїми іскандерами носяться? Здається був один знищений нами, так от треба в центрі києва виставити його й пофарбувати в кольори лгбт, або ж зробити з нього імпровізований туалет, або й те й те, макнути в лайно їхню "гордість"
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22.05.2022 14:45 Відповісти
а що німецька розвідка скаже про шредера? Меркнль? І всю іншу агентуру ?
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22.05.2022 14:55 Відповісти
Теж мені новина.Рашисти беруть всіх,хто згоден взяти у руки зброю.Армія маргіналів.
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22.05.2022 14:58 Відповісти
раᛋᛋею ( ZɅO) - давно пора денацифицировать, демилитаризировать и расформировать на отдельные города-народные республики. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить
Мф 7:2
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22.05.2022 15:04 Відповісти
Названі неонацистські угруповання "Російська імперська ліга", "Русич", "Російський імперський легіон", "Російський імперський рух" насправді повинні мати назви в яких слова з нашими власними коренями рус та рос не повинні бути. Оскільки понад сотня племен угро-фінів, які себе назвали москалями (також і московитами, московитянами та москвичами), а свою країну - Московією, то й назви військових москальких угруповань у кацапів повинні бути відпоівдіні, наприклад : Московська імперська ліга, Московит, Москалький імперський легіон, Угро-фінський імперський рух.
Можна щось похідне і від назви племені Мордва, адже чи не вся Європа знає, що це плем'я вбивць. Наприклад, в українській мові ми знаємо мордувати (вбивати катаючи), moderstwo (у поляків), Mord (у німців), mörda (у шведів), mord (у норвежців), murder (в британців), meurtre (у французів). Кацапи скрізь себе показали (кацаб - міжнародне слово, яке на санскриті, тюрськими та арабською мовами означає різун, жорстокий кривавий вбивця).
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22.05.2022 15:20 Відповісти
Нацизм пропагує - історичну велич своєї нації, її належність до "вищої раси", що, на думку ідеологів нацизму, дає їй право на розширення так званого "життевого простору"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] , захоплюючи території інших держав та проводячи на них політику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноциду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-4 [4] . Часто представляється як різновид та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC синонім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашизму , хоча такий погляд є невірним, через певну відмінність цих двох ідеологій. (віка)
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А тепер , покажіть мені хоч одного НЕ нациста , з тих що зараз ведуть війну проти нас ,, на знищення України як держави , і українців як нації . .
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22.05.2022 15:24 Відповісти
А шо опять за гонево на «правых экстремистов» набрались фраз от левацких медиа
Рашкофашики с правыми ничего общего не имеют
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22.05.2022 15:37 Відповісти
А моржова звізда, хіба не нацист? Мабуть про ***** казала лаврошадь, що ортодоксальний жид *****, нацист та антисеміт, в останню мить злякалася ************ чаю, та вимовила "Гитлер"! Копростан і є нацистка "держава", на протязі більш ніж 500 років, з появою курки-мутанта від монголо-татр, на гербі!
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22.05.2022 15:48 Відповісти
А покидьок мільчаков ще не здох? Дивно. Цей нащадок гіві з моторилой вже давно не потрібен.
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22.05.2022 16:15 Відповісти
без разницы, что за сорта дерьма приползли из Мордора подыхать в Украину - все превратится в перегной из слопатоедов
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22.05.2022 17:41 Відповісти
Нам пох... Здохнуть тут всі.
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22.05.2022 18:08 Відповісти
барабаны с шкуры одинаково звучат...
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22.05.2022 22:52 Відповісти
 
 