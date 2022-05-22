Оккупанты развернули "Искандеры" в Белгородской области, - Генштаб ВСУ
В Белгородской области РФ россияне развернули пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 22 мая по поводу российского вторжения.
Так, начались восемьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.
Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории нашего Государства. Увеличил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь усилили разведку, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетных и авиационных ударов по объектам территории Украины.
В Северском направлении враг продолжает вести обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравье.
В Слобожанском направлении враг, силами отдельных подразделений из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу.
Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровне и Довгенькое.
В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.
На Донецком направлении оккупантоы пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.
Враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.
На лиманском направлении активных боевых действий противник не вел. Совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.
На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливает позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.
На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.
На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Екатериновка.
В Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.
На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредотачивает основные усилия на удерживании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Совершал обстрелы позиций Сил обороны с применением минометов и ствольной артиллерии. Наращивает систему противовоздушной обороны.
На Бессарабском направлении ситуация изменений не претерпела.
"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля противника. Подразделения противовоздушной оброны поразили один БПЛА "Орлан-10".
Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила двенадцать единиц военной техники врага", - сообщили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и будет быстрый мир.
Звідки вам "нєзамєтно", з вашого балкону?
Таке враження, що половина коментаторів тут - діти 5-6 класу.
Що не знаєте кацапню, москальню? Отак правильно.
Дуже схоже на те коли Вовочка дуже хотів зазирнути путлеру в очко і побачити там мир, а для цього забороняв нашим військам відповідати на їхні обстріли, а потім навіть віддав наказ відійти зі своїх позицій на один кілометр. Все те, як і зараз, якщо не зрада, то неймовірна тупість.
Треба петицію подати до преза щоб пускали по бєлгороду, курську, воронєжу
Точки У, чи бомбили залізничні мости з нафтобазами.
ні війни на ії території не видно, а ініціативу треба проявляти, бо це відміність між
переможцем і переможеним
Какой бы аппетит не был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное - сберечь больше людей, военных
"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.
Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа. "А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров.
И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский. ?????
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html
Положить столько людей, пролить столько крови, разрушить пол Украины и придти к тому что было при ненавистном Порохе?
Оце здобув!
А еще ждать справедивости от переговоров с Пу - это вообще немыслимо
Но есть некоторые пояснения этому
Если они (слуги) весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс. Вот это будет конкретно, понятно
https://www.facenews.ua/columns/2020/332340/
Это насмешка? Или что это?
паРащі, а з Зе актором пацифістом про що тут розмовляти, бо його зброя то трєпотня
на вітер у відосіках. Таке собі радянське зомбування тезами, слоганами, обіцянками, а
на справді пшик пустий
Знаєте координати, є чим - їбаніть!
А не краще б було - внаслідок чергового спалаху бавовни - батарея "Іскандерів" пішла за російськм кораблем.