РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14287 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
18 036 58

Оккупанты развернули "Искандеры" в Белгородской области, - Генштаб ВСУ

іскандер

В Белгородской области РФ россияне развернули пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 22 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались восемьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории нашего Государства. Увеличил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь усилили разведку, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетных и авиационных ударов по объектам территории Украины.

В Северском направлении враг продолжает вести обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 21.05.2022

В Слобожанском направлении враг, силами отдельных подразделений из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу.

Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровне и Довгенькое.

В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

На Донецком направлении оккупантоы пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На лиманском направлении активных боевых действий противник не вел. Совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.

На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливает позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - примерно 28,8 тыс. человек, 204 самолета, 169 вертолетов, 1278 танков и 3116 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.

На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Екатериновка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредотачивает основные усилия на удерживании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Совершал обстрелы позиций Сил обороны с применением минометов и ствольной артиллерии. Наращивает систему противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении ситуация изменений не претерпела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты разминируют припортовую инфраструктуру в Мариуполе, - Генштаб ВСУ

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля противника. Подразделения противовоздушной оброны поразили один БПЛА "Орлан-10".

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила двенадцать единиц военной техники врага", - сообщили в Генштабе.

армия РФ (19079) Генштаб ВС (6202)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+48
Я не военный специалист, но уже почти месяц нам сообщают что прибывает дальнобойная артиллерия а в это время кацапня продолжает обстреливать приграничные территории Сумщины, Черниговщины и вот уже собираются из белгорода гатить по Харькову а в это время наш величайший пАлкаводец в своих ежедневных видосиках пересчитывает кол-во обстрелов с вражеской территории!!!!!! И до каких пор это будет продолжаться???? В Северодонецке начались проблемы а нам все рассказывают о скором наступлении. Что-то все это мне напоминает 14 год когда сознательно не давали освободить ОРДЛО, затягивали время. Может не даром макаронники заговорили о прекращении огня а наши гении войны о переговорах, правда тут же их опровергая ( как бы прощупывая общественное мнение) ДАЙ БОГ ЧТО БЫ Я ЗАБЛУЖДАСЯ, но зная кто у власти все можно ожидать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.05.2022 07:38
+27
Война идёт патамуша выгодна Порошенку.Надо прекратить стрелять
и будет быстрый мир.
показать весь комментарий
22.05.2022 08:39
+17
Быстрый мир будет тогда, когда ***** и вся его питерская тусовка будет болтаться на ёлках под кремлёвской стеной, а вся козлорылая ********** будет дымится от пожарищ
показать весь комментарий
22.05.2022 09:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У бавовняних полях, я сподіваюся?
показать весь комментарий
22.05.2022 07:32 Ответить
Я не военный специалист, но уже почти месяц нам сообщают что прибывает дальнобойная артиллерия а в это время кацапня продолжает обстреливать приграничные территории Сумщины, Черниговщины и вот уже собираются из белгорода гатить по Харькову а в это время наш величайший пАлкаводец в своих ежедневных видосиках пересчитывает кол-во обстрелов с вражеской территории!!!!!! И до каких пор это будет продолжаться???? В Северодонецке начались проблемы а нам все рассказывают о скором наступлении. Что-то все это мне напоминает 14 год когда сознательно не давали освободить ОРДЛО, затягивали время. Может не даром макаронники заговорили о прекращении огня а наши гении войны о переговорах, правда тут же их опровергая ( как бы прощупывая общественное мнение) ДАЙ БОГ ЧТО БЫ Я ЗАБЛУЖДАСЯ, но зная кто у власти все можно ожидать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.05.2022 07:38 Ответить
Низя стрелять а то Путен нападёт 🤫
показать весь комментарий
22.05.2022 08:09 Ответить
Война идёт патамуша выгодна Порошенку.Надо прекратить стрелять
и будет быстрый мир.
показать весь комментарий
22.05.2022 08:39 Ответить
Быстрый мир будет тогда, когда ***** и вся его питерская тусовка будет болтаться на ёлках под кремлёвской стеной, а вся козлорылая ********** будет дымится от пожарищ
показать весь комментарий
22.05.2022 09:32 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2022 15:55 Ответить
Не только артиллерии толком не видно, но и дронов-камикадзе Switch Blade - уже по идее сотни техники орков должно быть ими уничтожено. Количественного превосходства украинской армии тоже не заметно. Странно это все.
показать весь комментарий
22.05.2022 09:17 Ответить
" Количественного превосходства украинской армии тоже не заметно."
Звідки вам "нєзамєтно", з вашого балкону?
показать весь комментарий
22.05.2022 12:35 Ответить
Разные цифры назывались, но по количеству всегда было БОЛЬШЕ, чем сейчас есть у российской армии на территории Украины. Вплоть до 700 тысяч называли. Ну пусть будет 300 тысяч. У орков по разным оценкам не более 150 тысяч.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:30 Ответить
незаметно
показать весь комментарий
22.05.2022 18:58 Ответить
А що не зрозумілого, вся спецтехніка яка прибуває, розгорнута навколо Киева,на передку лиш лишки хлопці бачать.Що тут незрозумілого, керівництво закрили свої дупи і дупи депутатів.Яке тут пояснення може бути ще...
показать весь комментарий
22.05.2022 09:25 Ответить
Американська арта - це до 50 км. Від Харкова до бєлгорода - 75-80 км. Арта не має 100% точності. Якщо врахувати, що зараз пекло на Донеччині, то сенсу тримати американські гаубиці на Слобожанщині взагалі не має - краще посилювати ЗСУ на Донбасі. І друге, рашисти спеціально обстрілюють Сумщину аби відтягнути наші сили з Харківщини і Донбасу. Так само придністровське угрупування умисно нагнітає атмосферу аби відтягувати наші сили і на цей напрям.
показать весь комментарий
22.05.2022 09:28 Ответить
Так есть точки-У, которые бьют на 120 км, в чем проблема? Нет совсем другого - приказа от главнокомандующего.
показать весь комментарий
22.05.2022 17:03 Ответить
Щось вибухало І димилось у тій Білгородській області ( Склади . нафтобази). Хто це робив, рашисти бомбили своїх або наші хлопці намагалися iх разхерачити . Рашисти знайшли можливість завести туди свої іскандери. Від рашистів потрібно очікувати будь-якої підлості, тому нам потрібен якнайшвидше американський ленд-ліз у дії.
показать весь комментарий
22.05.2022 07:38 Ответить
Одним з основних пунктів лендлізу, повинно бути гуманітарне постачання в Белгородську обл. Мальборо, кемел та лакістрайк.
показать весь комментарий
22.05.2022 09:38 Ответить
Я так розумію, баї вже прогрівають двигуни?
показать весь комментарий
22.05.2022 07:52 Ответить
Ждем американские системы залпового огня которые быстро расфигачат эти пусковые установки.
показать весь комментарий
22.05.2022 07:58 Ответить
Знати б де саме. БЄлгородська область невелика, від Харкова до найсхіднішого її міста (Старий Оскіл) 230 км. Наявні вже в нас подарунки Дядечка Джо дістають. Якщо десь ближче - то й наші власні розробки впораються...
показать весь комментарий
22.05.2022 08:04 Ответить
Якби у наших були ті реактивні американські системи, то рашисти хєр би пригнали іскандери у білгород
показать весь комментарий
22.05.2022 09:31 Ответить
уже два месяца ждём и ещё два будем ждать как и гарпуны
показать весь комментарий
22.05.2022 13:00 Ответить
потрібні дрони щоб доставити їм бавовна
показать весь комментарий
22.05.2022 07:59 Ответить
Просим товарищей курильщиков заняться вопросом
показать весь комментарий
22.05.2022 08:10 Ответить
А чого їх там не накрити? https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share
показать весь комментарий
22.05.2022 08:28 Ответить
Чем?
показать весь комментарий
22.05.2022 09:01 Ответить
Напевне, диваном з якого він пише.
Таке враження, що половина коментаторів тут - діти 5-6 класу.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:57 Ответить
в ответ начали строить два асвальтовых завода под Харьковом..
показать весь комментарий
22.05.2022 13:02 Ответить
"можна увєлічіть армію у два-трі раза, но как тагда дарогі строіть?" ©
показать весь комментарий
22.05.2022 15:17 Ответить
в Китаї є теракотова армія , а в нас буде "асвальтова"..
показать весь комментарий
22.05.2022 15:29 Ответить
Так взяти і *******, щоб не розгортали,спишемо на русню якщо що
показать весь комментарий
22.05.2022 09:20 Ответить
Чим *******? Асфальтом з великого крадівництва?
показать весь комментарий
22.05.2022 09:32 Ответить
Шампурами, що після майскіх шашликов залишились.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:33 Ответить
Ну скільки можна русня, та русня. Треба історію вчити. Русь без свинособак. Русь це тільки Україна.
Що не знаєте кацапню, москальню? Отак правильно.
показать весь комментарий
22.05.2022 19:05 Ответить
Візьміть лінійку й мастаб заміряйте.З Харківської області навіть з алтилерії можна накрити.Чому не робиться?"Ми на своїй землі.Ми за мир.Не відкривати вогонь у відповідь."Якесь дежавю.
показать весь комментарий
22.05.2022 10:04 Ответить
ви зараз з України пишите ?
показать весь комментарий
22.05.2022 13:04 Ответить
Ті суки бють по нам зі своєї території, а що ж наш говнокомандувач? Все ніяк не може вирішити чи знищувати ворога на їхній ніби заохочуючи ворога до обстрілів.
Дуже схоже на те коли Вовочка дуже хотів зазирнути путлеру в очко і побачити там мир, а для цього забороняв нашим військам відповідати на їхні обстріли, а потім навіть віддав наказ відійти зі своїх позицій на один кілометр. Все те, як і зараз, якщо не зрада, то неймовірна тупість.
показать весь комментарий
22.05.2022 10:38 Ответить
ДААААА, А АСФАЛЬТОМ ЇХ НЕ ДІСТАТИ, МОЖЕ Е-СМАРТФОНОМ, ХТО ТАМ ХОТІВ ПО РЖАТИ, ІРЖІТЬ.((((
показать весь комментарий
22.05.2022 10:46 Ответить
Нужно очень срочно посадить милиард дерев,чтобы кацапы не смогли к нам пробраться, раздать смартфоны всем бабушкам ,чтобы они по телефону посылали кацапов *****...
показать весь комментарий
22.05.2022 12:21 Ответить
***** ПО БЕЛГОРОДУ !!! А ЛУЧШЕ С ЭТИХ ЖЕ ИСКАНДЕРОВ !)
показать весь комментарий
22.05.2022 11:36 Ответить
В Україні немає іскандерів, є Точка У.
Треба петицію подати до преза щоб пускали по бєлгороду, курську, воронєжу
Точки У, чи бомбили залізничні мости з нафтобазами.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:38 Ответить
предлагаю заслать в белгородскую область зеленского. Он их быстро уговорит "перестать стрелять"™
показать весь комментарий
22.05.2022 12:01 Ответить
армія БНР (Бєлгородской Народной Рєспубліки) Іскандерами завтра ударить по Москві
показать весь комментарий
22.05.2022 12:24 Ответить
ну і де ті обіцяні дрони-какмікадзе???
показать весь комментарий
22.05.2022 13:12 Ответить
Трохи примножу вислов, але воюємо як то кажуть як гниле горить, ні ударів по паРащі,
ні війни на ії території не видно, а ініціативу треба проявляти, бо це відміність між
переможцем і переможеним
показать весь комментарий
22.05.2022 13:37 Ответить
ДРГ туди зашліть. І взагалі, що пагано працюють наші ССО.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:48 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Какой бы аппетит не был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное - сберечь больше людей, военных

"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.

Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа. "А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров.
И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский. ?????

https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html
показать весь комментарий
22.05.2022 14:01 Ответить
Просто злив, банківський рахунок Зе після цих слів може істотно зрости 💵
показать весь комментарий
22.05.2022 14:05 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Положить столько людей, пролить столько крови, разрушить пол Украины и придти к тому что было при ненавистном Порохе?
Оце здобув!
А еще ждать справедивости от переговоров с Пу - это вообще немыслимо

Но есть некоторые пояснения этому

Если они (слуги) весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс. Вот это будет конкретно, понятно

https://www.facenews.ua/columns/2020/332340/
показать весь комментарий
22.05.2022 14:37 Ответить
Ну так а чого ждемо,може пора туди вже й"Байрактарам" навідатись?
показать весь комментарий
22.05.2022 14:02 Ответить
Ждать справедливости от Путина??????????!!!!!!
Это насмешка? Или что это?
показать весь комментарий
22.05.2022 14:03 Ответить
Від Пороха я міг очікувати що він дасть наказ періодично наносити ракетні удари по
паРащі, а з Зе актором пацифістом про що тут розмовляти, бо його зброя то трєпотня
на вітер у відосіках. Таке собі радянське зомбування тезами, слоганами, обіцянками, а
на справді пшик пустий
показать весь комментарий
22.05.2022 14:03 Ответить
Разбирайте асфальт, режте его на прямоугольники и катапультами забрасывайте искандеры
показать весь комментарий
22.05.2022 14:32 Ответить
Не розумію - до чого ця "новина"?
Знаєте координати, є чим - їбаніть!
А не краще б було - внаслідок чергового спалаху бавовни - батарея "Іскандерів" пішла за російськм кораблем.
показать весь комментарий
22.05.2022 15:43 Ответить
Самое время для хлопков!
показать весь комментарий
22.05.2022 17:52 Ответить
Ну так нужно их уничтожить! По спутникам навестись и уничтожить гадость!
показать весь комментарий
22.05.2022 18:14 Ответить
Запросіть підарестовича. З його слів ми всіх вже давно перемогли, орки видохлись і здаються пачками.
показать весь комментарий
22.05.2022 19:23 Ответить
я так розумію наша армія чекає поки ракети почнуть летіти на харків?
показать весь комментарий
23.05.2022 05:30 Ответить
 
 