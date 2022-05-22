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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти розгорнули "Іскандери" в Бєлгородській області, - Генштаб ЗСУ

іскандер

У Бєлгородській області РФ росіяни розгорнули пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 22 травня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася вісімдесят восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території нашої Держави. Збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь посилили ведення розвідки, відзначено розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області. Зберігається загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетних та авіаційних ударів по об’єктах на території України.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вести обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у Сумській та Чернігівський областях. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 21.05.2022

На Слобожанському напрямку ворог, силами окремих підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу наших військ на державний кордон.

Угруповання сил противника проводить підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог здійснив авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.

На Лиманському напрямку активних бойових дій противник не вів. Здійснив обстріли об’єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закітне, Діброва та Серебрянка.

На Сєверодонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередив зусилля у напрямку населених пунктів Сєверодонецьк та Лисичанськ. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - приблизно 28,8 тис. осіб, 204 літаки, 169 гелікоптерів, 1278 танків та 3116 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Красногорівка.

На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Обстрілював Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катеринівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався закріпитися на займаних рубежах, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Здійснював обстріли позицій Сил оборони із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Нарощує систему протиповітряної оборони.

На Бессарабському напрямку ситуація змін не зазнала.

Читайте: Російські окупанти нарощують сили на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобіля противника. Підрозділи протиповітряної оброни уразили один БпЛА "Орлан-10".

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил збили дві крилаті ракети, а ударна авіація знищила дванадцять одиниць військової техніки ворога", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17228) Генштаб ЗС (6501)


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Топ коментарі
+48
Я не военный специалист, но уже почти месяц нам сообщают что прибывает дальнобойная артиллерия а в это время кацапня продолжает обстреливать приграничные территории Сумщины, Черниговщины и вот уже собираются из белгорода гатить по Харькову а в это время наш величайший пАлкаводец в своих ежедневных видосиках пересчитывает кол-во обстрелов с вражеской территории!!!!!! И до каких пор это будет продолжаться???? В Северодонецке начались проблемы а нам все рассказывают о скором наступлении. Что-то все это мне напоминает 14 год когда сознательно не давали освободить ОРДЛО, затягивали время. Может не даром макаронники заговорили о прекращении огня а наши гении войны о переговорах, правда тут же их опровергая ( как бы прощупывая общественное мнение) ДАЙ БОГ ЧТО БЫ Я ЗАБЛУЖДАСЯ, но зная кто у власти все можно ожидать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.05.2022 07:38
+27
Война идёт патамуша выгодна Порошенку.Надо прекратить стрелять
и будет быстрый мир.
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22.05.2022 08:39
+17
Быстрый мир будет тогда, когда ***** и вся его питерская тусовка будет болтаться на ёлках под кремлёвской стеной, а вся козлорылая ********** будет дымится от пожарищ
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22.05.2022 09:32
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У бавовняних полях, я сподіваюся?
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22.05.2022 07:32 Відповісти
Я не военный специалист, но уже почти месяц нам сообщают что прибывает дальнобойная артиллерия а в это время кацапня продолжает обстреливать приграничные территории Сумщины, Черниговщины и вот уже собираются из белгорода гатить по Харькову а в это время наш величайший пАлкаводец в своих ежедневных видосиках пересчитывает кол-во обстрелов с вражеской территории!!!!!! И до каких пор это будет продолжаться???? В Северодонецке начались проблемы а нам все рассказывают о скором наступлении. Что-то все это мне напоминает 14 год когда сознательно не давали освободить ОРДЛО, затягивали время. Может не даром макаронники заговорили о прекращении огня а наши гении войны о переговорах, правда тут же их опровергая ( как бы прощупывая общественное мнение) ДАЙ БОГ ЧТО БЫ Я ЗАБЛУЖДАСЯ, но зная кто у власти все можно ожидать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.05.2022 07:38 Відповісти
Низя стрелять а то Путен нападёт 🤫
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22.05.2022 08:09 Відповісти
Война идёт патамуша выгодна Порошенку.Надо прекратить стрелять
и будет быстрый мир.
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22.05.2022 08:39 Відповісти
Быстрый мир будет тогда, когда ***** и вся его питерская тусовка будет болтаться на ёлках под кремлёвской стеной, а вся козлорылая ********** будет дымится от пожарищ
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22.05.2022 09:32 Відповісти
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22.05.2022 15:55 Відповісти
Не только артиллерии толком не видно, но и дронов-камикадзе Switch Blade - уже по идее сотни техники орков должно быть ими уничтожено. Количественного превосходства украинской армии тоже не заметно. Странно это все.
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22.05.2022 09:17 Відповісти
" Количественного превосходства украинской армии тоже не заметно."
Звідки вам "нєзамєтно", з вашого балкону?
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22.05.2022 12:35 Відповісти
Разные цифры назывались, но по количеству всегда было БОЛЬШЕ, чем сейчас есть у российской армии на территории Украины. Вплоть до 700 тысяч называли. Ну пусть будет 300 тысяч. У орков по разным оценкам не более 150 тысяч.
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22.05.2022 13:30 Відповісти
незаметно
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22.05.2022 18:58 Відповісти
А що не зрозумілого, вся спецтехніка яка прибуває, розгорнута навколо Киева,на передку лиш лишки хлопці бачать.Що тут незрозумілого, керівництво закрили свої дупи і дупи депутатів.Яке тут пояснення може бути ще...
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22.05.2022 09:25 Відповісти
Американська арта - це до 50 км. Від Харкова до бєлгорода - 75-80 км. Арта не має 100% точності. Якщо врахувати, що зараз пекло на Донеччині, то сенсу тримати американські гаубиці на Слобожанщині взагалі не має - краще посилювати ЗСУ на Донбасі. І друге, рашисти спеціально обстрілюють Сумщину аби відтягнути наші сили з Харківщини і Донбасу. Так само придністровське угрупування умисно нагнітає атмосферу аби відтягувати наші сили і на цей напрям.
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22.05.2022 09:28 Відповісти
Так есть точки-У, которые бьют на 120 км, в чем проблема? Нет совсем другого - приказа от главнокомандующего.
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22.05.2022 17:03 Відповісти
Щось вибухало І димилось у тій Білгородській області ( Склади . нафтобази). Хто це робив, рашисти бомбили своїх або наші хлопці намагалися iх разхерачити . Рашисти знайшли можливість завести туди свої іскандери. Від рашистів потрібно очікувати будь-якої підлості, тому нам потрібен якнайшвидше американський ленд-ліз у дії.
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22.05.2022 07:38 Відповісти
Одним з основних пунктів лендлізу, повинно бути гуманітарне постачання в Белгородську обл. Мальборо, кемел та лакістрайк.
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22.05.2022 09:38 Відповісти
Я так розумію, баї вже прогрівають двигуни?
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22.05.2022 07:52 Відповісти
Ждем американские системы залпового огня которые быстро расфигачат эти пусковые установки.
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22.05.2022 07:58 Відповісти
Знати б де саме. БЄлгородська область невелика, від Харкова до найсхіднішого її міста (Старий Оскіл) 230 км. Наявні вже в нас подарунки Дядечка Джо дістають. Якщо десь ближче - то й наші власні розробки впораються...
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22.05.2022 08:04 Відповісти
Якби у наших були ті реактивні американські системи, то рашисти хєр би пригнали іскандери у білгород
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22.05.2022 09:31 Відповісти
уже два месяца ждём и ещё два будем ждать как и гарпуны
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22.05.2022 13:00 Відповісти
потрібні дрони щоб доставити їм бавовна
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22.05.2022 07:59 Відповісти
Просим товарищей курильщиков заняться вопросом
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22.05.2022 08:10 Відповісти
А чого їх там не накрити? https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share
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22.05.2022 08:28 Відповісти
Чем?
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22.05.2022 09:01 Відповісти
Напевне, диваном з якого він пише.
Таке враження, що половина коментаторів тут - діти 5-6 класу.
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22.05.2022 11:57 Відповісти
в ответ начали строить два асвальтовых завода под Харьковом..
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22.05.2022 13:02 Відповісти
"можна увєлічіть армію у два-трі раза, но как тагда дарогі строіть?" ©
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22.05.2022 15:17 Відповісти
в Китаї є теракотова армія , а в нас буде "асвальтова"..
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22.05.2022 15:29 Відповісти
Так взяти і *******, щоб не розгортали,спишемо на русню якщо що
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22.05.2022 09:20 Відповісти
Чим *******? Асфальтом з великого крадівництва?
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22.05.2022 09:32 Відповісти
Шампурами, що після майскіх шашликов залишились.
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22.05.2022 12:33 Відповісти
Ну скільки можна русня, та русня. Треба історію вчити. Русь без свинособак. Русь це тільки Україна.
Що не знаєте кацапню, москальню? Отак правильно.
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22.05.2022 19:05 Відповісти
Візьміть лінійку й мастаб заміряйте.З Харківської області навіть з алтилерії можна накрити.Чому не робиться?"Ми на своїй землі.Ми за мир.Не відкривати вогонь у відповідь."Якесь дежавю.
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22.05.2022 10:04 Відповісти
ви зараз з України пишите ?
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22.05.2022 13:04 Відповісти
Ті суки бють по нам зі своєї території, а що ж наш говнокомандувач? Все ніяк не може вирішити чи знищувати ворога на їхній ніби заохочуючи ворога до обстрілів.
Дуже схоже на те коли Вовочка дуже хотів зазирнути путлеру в очко і побачити там мир, а для цього забороняв нашим військам відповідати на їхні обстріли, а потім навіть віддав наказ відійти зі своїх позицій на один кілометр. Все те, як і зараз, якщо не зрада, то неймовірна тупість.
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22.05.2022 10:38 Відповісти
ДААААА, А АСФАЛЬТОМ ЇХ НЕ ДІСТАТИ, МОЖЕ Е-СМАРТФОНОМ, ХТО ТАМ ХОТІВ ПО РЖАТИ, ІРЖІТЬ.((((
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22.05.2022 10:46 Відповісти
Нужно очень срочно посадить милиард дерев,чтобы кацапы не смогли к нам пробраться, раздать смартфоны всем бабушкам ,чтобы они по телефону посылали кацапов *****...
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22.05.2022 12:21 Відповісти
***** ПО БЕЛГОРОДУ !!! А ЛУЧШЕ С ЭТИХ ЖЕ ИСКАНДЕРОВ !)
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22.05.2022 11:36 Відповісти
В Україні немає іскандерів, є Точка У.
Треба петицію подати до преза щоб пускали по бєлгороду, курську, воронєжу
Точки У, чи бомбили залізничні мости з нафтобазами.
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22.05.2022 13:38 Відповісти
предлагаю заслать в белгородскую область зеленского. Он их быстро уговорит "перестать стрелять"™
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22.05.2022 12:01 Відповісти
армія БНР (Бєлгородской Народной Рєспубліки) Іскандерами завтра ударить по Москві
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22.05.2022 12:24 Відповісти
ну і де ті обіцяні дрони-какмікадзе???
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22.05.2022 13:12 Відповісти
Трохи примножу вислов, але воюємо як то кажуть як гниле горить, ні ударів по паРащі,
ні війни на ії території не видно, а ініціативу треба проявляти, бо це відміність між
переможцем і переможеним
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22.05.2022 13:37 Відповісти
ДРГ туди зашліть. І взагалі, що пагано працюють наші ССО.
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22.05.2022 13:48 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Какой бы аппетит не был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное - сберечь больше людей, военных

"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.

Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа. "А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров.
И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский. ?????

https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html
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22.05.2022 14:01 Відповісти
Просто злив, банківський рахунок Зе після цих слів може істотно зрости 💵
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22.05.2022 14:05 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Положить столько людей, пролить столько крови, разрушить пол Украины и придти к тому что было при ненавистном Порохе?
Оце здобув!
А еще ждать справедивости от переговоров с Пу - это вообще немыслимо

Но есть некоторые пояснения этому

Если они (слуги) весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс. Вот это будет конкретно, понятно

https://www.facenews.ua/columns/2020/332340/
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22.05.2022 14:37 Відповісти
Ну так а чого ждемо,може пора туди вже й"Байрактарам" навідатись?
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22.05.2022 14:02 Відповісти
Ждать справедливости от Путина??????????!!!!!!
Это насмешка? Или что это?
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22.05.2022 14:03 Відповісти
Від Пороха я міг очікувати що він дасть наказ періодично наносити ракетні удари по
паРащі, а з Зе актором пацифістом про що тут розмовляти, бо його зброя то трєпотня
на вітер у відосіках. Таке собі радянське зомбування тезами, слоганами, обіцянками, а
на справді пшик пустий
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22.05.2022 14:03 Відповісти
Разбирайте асфальт, режте его на прямоугольники и катапультами забрасывайте искандеры
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22.05.2022 14:32 Відповісти
Не розумію - до чого ця "новина"?
Знаєте координати, є чим - їбаніть!
А не краще б було - внаслідок чергового спалаху бавовни - батарея "Іскандерів" пішла за російськм кораблем.
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22.05.2022 15:43 Відповісти
Самое время для хлопков!
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22.05.2022 17:52 Відповісти
Ну так нужно их уничтожить! По спутникам навестись и уничтожить гадость!
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22.05.2022 18:14 Відповісти
Запросіть підарестовича. З його слів ми всіх вже давно перемогли, орки видохлись і здаються пачками.
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22.05.2022 19:23 Відповісти
я так розумію наша армія чекає поки ракети почнуть летіти на харків?
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23.05.2022 05:30 Відповісти
 
 