Оккупанты проводят "национализацию" компаний телекоммуникационных услуг, - Генштаб
Российские оккупационные войска проводят так называемую "национализацию" компаний, оказывающих телекоммуникационные услуги.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг", - сообщил Генштаб в сводке за 21 мая.
Напомним, ранее российские оккупационные войска начали отключать мобильную и интернет-связь украинских операторов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.
В Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других оккупированных городах было начато вещание российских федеральных телеканалов.
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денацифікація та демілітирізація це був привід.
реально прийшли за зерном нафтою, газом, літійьом.
а загалом, отримати на шару, за рахунок безкоштовного м,яса, готовий бізнес.