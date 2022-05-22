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Новости Война
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Оккупанты проводят "национализацию" компаний телекоммуникационных услуг, - Генштаб

телевежа

Российские оккупационные войска проводят так называемую "национализацию" компаний, оказывающих телекоммуникационные услуги.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг", - сообщил Генштаб в сводке за 21 мая.

Напомним, ранее российские оккупационные войска начали отключать мобильную и интернет-связь украинских операторов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.

В Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других оккупированных городах было начато вещание российских федеральных телеканалов.

Также читайте: Враг пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на админграницу Луганской области, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВС (6202) телеком (1)


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Топ комментарии
+9
Давайте говорите своими именами, не национализацию а грабят и уничтожают. Окупанты не могут ничего национализировать потому что они окупанты. И не нужно опять подыгрывать рашистам как в 2014 окупантов называли зелеными человечками, таким образом работая на росийскую пропаганду
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22.05.2022 09:53
+5
А в Німеччині заборонено . Бігають зомбаки і шукають,як би нелегально русру подивитися
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22.05.2022 09:51
+4
наркомани
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22.05.2022 09:58
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А в Німеччині заборонено . Бігають зомбаки і шукають,як би нелегально русру подивитися
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22.05.2022 09:51 Ответить
наркомани
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22.05.2022 09:58 Ответить
таких треба на місці розстрілювати. це рознощики зарази
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22.05.2022 10:13 Ответить
Давайте говорите своими именами, не национализацию а грабят и уничтожают. Окупанты не могут ничего национализировать потому что они окупанты. И не нужно опять подыгрывать рашистам как в 2014 окупантов называли зелеными человечками, таким образом работая на росийскую пропаганду
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22.05.2022 09:53 Ответить
то висновок такий.
денацифікація та демілітирізація це був привід.
реально прийшли за зерном нафтою, газом, літійьом.
а загалом, отримати на шару, за рахунок безкоштовного м,яса, готовий бізнес.
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22.05.2022 09:57 Ответить
А деукраїнізація-русифікація окупованих територій це як називається?
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22.05.2022 10:04 Ответить
Что национализировать,вся мобильная связь у нас принадлежит засрашкинцам,выключат и включат когда захотят.
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22.05.2022 10:17 Ответить
Диву даєшся наскільки там у кацапів все підготовлено та налагоджено..Не пройшло два місяці вже вода в Крим пішла, електрика з Енергодару, телекомунікації в мережу росії, номерні знаки на авто навіть готові для заміни. Впевнений паспорти ХНР та інші бланки гербові також готові. Здали так же безславно як і Крим в 2014. Жаль не знайшлося "Мамчура-2" який би "героїчно" з прапором здав військову частину з технікою.
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22.05.2022 10:21 Ответить
мовлення - радіо.
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22.05.2022 10:23 Ответить
Hу а в чому здивування?Хтось очікував ,що вони не планують анексувати тіл території?Зрозуміло ,що все буде рашка.
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22.05.2022 11:00 Ответить
 
 