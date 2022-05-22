Окупанти проводять "націоналізацію" компаній телекомунікаційних послуг, - Генштаб

Російські окупаційні війська проводять так звану "націоналізацію" компаній, що надають телекомунікаційні послуги.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада проводить роботу щодо так званої "націоналізації" компаній-представників телекомунікаційних послуг", - повідомив Генштаб в зведенні за 21 травня.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська почали відключати мобільний та інтернет-зв’язок українських операторів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

В Херсоні, Мелітополі, Бердянську й інших окупованих містах було розпочато мовлення російських федеральних телеканалів.

Читайте: Ворог намагається прорвати оборону українських військ і вийти на адмінкордон Луганської області, - Генштаб ЗСУ