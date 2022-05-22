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Новини Війна
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Окупанти проводять "націоналізацію" компаній телекомунікаційних послуг, - Генштаб

телевежа

Російські окупаційні війська проводять так звану "націоналізацію" компаній, що надають телекомунікаційні послуги.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада проводить роботу щодо так званої "націоналізації" компаній-представників телекомунікаційних послуг", - повідомив Генштаб в зведенні за 21 травня.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська почали відключати мобільний та інтернет-зв’язок українських операторів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

В Херсоні, Мелітополі, Бердянську й інших окупованих містах було розпочато мовлення російських федеральних телеканалів.

Читайте: Ворог намагається прорвати оборону українських військ і вийти на адмінкордон Луганської області, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6501) телеком (60)


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Топ коментарі
+9
Давайте говорите своими именами, не национализацию а грабят и уничтожают. Окупанты не могут ничего национализировать потому что они окупанты. И не нужно опять подыгрывать рашистам как в 2014 окупантов называли зелеными человечками, таким образом работая на росийскую пропаганду
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22.05.2022 09:53
+5
А в Німеччині заборонено . Бігають зомбаки і шукають,як би нелегально русру подивитися
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22.05.2022 09:51
+4
наркомани
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22.05.2022 09:58
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А в Німеччині заборонено . Бігають зомбаки і шукають,як би нелегально русру подивитися
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22.05.2022 09:51 Відповісти
наркомани
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22.05.2022 09:58 Відповісти
таких треба на місці розстрілювати. це рознощики зарази
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22.05.2022 10:13 Відповісти
Давайте говорите своими именами, не национализацию а грабят и уничтожают. Окупанты не могут ничего национализировать потому что они окупанты. И не нужно опять подыгрывать рашистам как в 2014 окупантов называли зелеными человечками, таким образом работая на росийскую пропаганду
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22.05.2022 09:53 Відповісти
то висновок такий.
денацифікація та демілітирізація це був привід.
реально прийшли за зерном нафтою, газом, літійьом.
а загалом, отримати на шару, за рахунок безкоштовного м,яса, готовий бізнес.
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22.05.2022 09:57 Відповісти
А деукраїнізація-русифікація окупованих територій це як називається?
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22.05.2022 10:04 Відповісти
Что национализировать,вся мобильная связь у нас принадлежит засрашкинцам,выключат и включат когда захотят.
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22.05.2022 10:17 Відповісти
Диву даєшся наскільки там у кацапів все підготовлено та налагоджено..Не пройшло два місяці вже вода в Крим пішла, електрика з Енергодару, телекомунікації в мережу росії, номерні знаки на авто навіть готові для заміни. Впевнений паспорти ХНР та інші бланки гербові також готові. Здали так же безславно як і Крим в 2014. Жаль не знайшлося "Мамчура-2" який би "героїчно" з прапором здав військову частину з технікою.
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22.05.2022 10:21 Відповісти
мовлення - радіо.
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22.05.2022 10:23 Відповісти
Hу а в чому здивування?Хтось очікував ,що вони не планують анексувати тіл території?Зрозуміло ,що все буде рашка.
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22.05.2022 11:00 Відповісти
 
 