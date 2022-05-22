РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13370 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
13 826 46

Россияне расстреливают в упор многоэтажки Северодонецка из танков, - Гайдай

сєверодонецьк

Многоэтажки в окрестностях Северодонецка россияне расстреливают в упор из танков.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил: "Орки продолжают как тараканы лезть на Луганщину, россияне перебрасывают убийц и технику с других направлений, из "русской глубинки". Круглосуточно рашисты атакуют наши позиции, пытаются прорвать оборону. Россияне уничтожают областной центр, обстрелы идут непрерывно.

Если рашисты смогут взять Северодонецк – это не будет точкой, орки пойдут дальше. После Луганщины - отправятся на Донетчину.
Орки остановятся там, где их остановят ВСУ. В бою россияне не могут осилить Украинское войско, поэтому вопреки правилам войны уничтожают города и убивают мирных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг предпринял неудачные попытки наступления возле Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового в Луганской области, - ОВА. ФОТО

обстрел (26961) Северодонецк (605) танк (2248) Гайдай ЛОГА (716)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Тварюки,щоб ви виздихали оркийобані!
показать весь комментарий
22.05.2022 21:12
+17
Колице українці воювали з багатоповерхівок?
Чи хто такі ви ? Орки, сепарня?
показать весь комментарий
22.05.2022 21:18
+9
Господи, Матінко Богородице, бороніть і допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
22.05.2022 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тварюки,щоб ви виздихали оркийобані!
показать весь комментарий
22.05.2022 21:12 Ответить
Колице українці воювали з багатоповерхівок?
Чи хто такі ви ? Орки, сепарня?
показать весь комментарий
22.05.2022 21:18 Ответить
это чмо воюет у телека с рукой в штанах на маминой кухне...и таких дохрена еще
показать весь комментарий
22.05.2022 21:22 Ответить
Находяс в окружении в городе надо воевать исключительно в парках? Ты придурок?
показать весь комментарий
22.05.2022 21:36 Ответить
нє, он свєженькій по впн. Возможно ольгінскоє говно. Возможно самородок
показать весь комментарий
22.05.2022 21:41 Ответить
Ну бочки они сбрасывали с вертолетов против тех, у кого не было ПВО. Тут же летчиков ждет хорошая встреча. Они и сами понимают, что сбитие в таком случае будет означать мучительную смерть.
показать весь комментарий
23.05.2022 00:28 Ответить
А ты летишь в спам без всякого "возможно".
показать весь комментарий
22.05.2022 21:42 Ответить
Ну так правильно. У вуличних боях ми вас,підарів,будемо звідусіль бити. Чєм ти нєдавольно,донбасядло?
показать весь комментарий
22.05.2022 21:51 Ответить
22.05.2022.🤦
показать весь комментарий
22.05.2022 21:23 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бороніть і допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
22.05.2022 21:16 Ответить
рф вызвала экспертов по бочковым бомбам. Их могут применить в Украине.

Более 50 специалистов работают вместе с чиновниками российской армии.
Их визит может говорить о подготовке применения рашистами химоружия.

Бочковые бомбы - это контейнеры, заполненные взрывчаткой и шрапнелью. Их ранее сбрасывали на Сирию. https://t.me/kievreal1/22104 https://t.me/kievreal1/22104

показать весь комментарий
22.05.2022 21:19 Ответить
А причем тут взрывчатка и шрапнель к химии?
показать весь комментарий
22.05.2022 22:00 Ответить
Ну бочки они сбрасывали с вертолетов против тех, у кого не было ПВО. Тут же летчиков ждет хорошая встреча. Они и сами понимают, что сбитие в таком случае будет означать мучительную смерть.
показать весь комментарий
23.05.2022 00:26 Ответить
Яка макака народила та виховала те лайно
показать весь комментарий
22.05.2022 21:22 Ответить
Та будь яка. А Ви чекали, що в країні, де "от осинки не родятся апельсинки" та "яблоко от яблони недалеко *******", макака може щось інше виховати?
показать весь комментарий
22.05.2022 21:33 Ответить
По идее, самые актуальные цели для птрк.
показать весь комментарий
22.05.2022 21:31 Ответить
...Каменный век в Украине, Южной Европе и на Балканах закончился одновременно. Зато к северу и к востоку от земель современной Украины, на территории современного Залесья, или центральной россии, каменный век длился на 3 - 5 тысяч лет дольше, чем на территории Украины.

Грубо говоря, каменный век закончился в Залесье, в ядре формирования московитского этноса, 2 - 1,5 тысяч лет назад. И это очень большая разница. В некоторых частях северной россии 300 лет назад был каменный век. В северной части европейской россии.

Для меня как историка очевидно, что множество специфических черт россии, дикости россии объясняется этим простым и элементарным фактом, что на территории россии каменный век - это относительно недавняя история.

Что такое каменный век? Это когда люди дерутся за каждую косточку, они не умеют сотрудничать. То есть они дерутся, выдирают, потому что сотрудничество - это уже на других этапах. И если мы посмотрим на россию - для нее нет сотрудничества. Для нее все - рабы или враги, как и для монголов своего времени. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468781/
показать весь комментарий
22.05.2022 21:34 Ответить
Отже, кацапи таки дотягли свої мацаки до Сіверодонецька...
показать весь комментарий
22.05.2022 21:42 Ответить
Ну надо до июля подождать, приедет 7 сау из Германии и всё наладится
показать весь комментарий
22.05.2022 21:46 Ответить
"Впритул із танків". Хіба це не ідеальна ситуація для джевелинів, стугн і корсарів?
показать весь комментарий
22.05.2022 22:08 Ответить
Новий Маріуполь?Населення вивезли?По Донбасу вже є багато питань.Особливо с увагою що там добрі були або ще є укріплення.Відкриваємо карту і дивимося.Попасна розбита і вийшли на оперативний простір одна точка,Сєвєродонецьк беруть в полукільце і фактично поряд Рубіжне взято окупантам.Боровське взято окупантами.Ямпіль взятий окупантами.Маємо такими темпами руха окупантів через 2 неділі погані речі якщо командування нічого не вигадає.
Повзуча окупація.
показать весь комментарий
22.05.2022 22:13 Ответить
Немає такої кількості зброї нажаль тому очікувано ...
показать весь комментарий
22.05.2022 22:27 Ответить
Тут справа в іншому.У мене немає розуміння коли кажуть численна перевага ворога.Як це можливо?На початок війни скільки там було 150 тис орків проти такої кількості як у нас.Це при тому що всі розуміють що більша їх частина вже фізично перемелена.Зеленский сам сказав вчора в армії 700 тис.Хоча є розуміння що більше.Так частина військ роскидана на направленнях зіткненя і охороніи кордону.І там на разі Ізюм і інші туди міста ударна група орків с 20 тис по всій лінії.Це те що в них є.І ось тут ***** якє нафіг численна перевага?Я цього просто не розумію !
показать весь комментарий
22.05.2022 22:36 Ответить
А вы не в орках считайте, а в количестве стволов на км фронта в зоне наступления. Количество танков во вторую очередь.
показать весь комментарий
23.05.2022 00:30 Ответить
А вы не в орках считайте, а в количестве стволов на км фронта в полосе наступления, потом в танках, потом в боеприпасах, потом в самолето-вылетах. А уже потом в орках.
показать весь комментарий
23.05.2022 00:32 Ответить
А вы не в орках считайте, а в количестве стволов на км фронта в полосе наступления, потом в танках, потом в боеприпасах, потом в самолето-вылетах. А уже потом в орках.
показать весь комментарий
23.05.2022 00:33 Ответить
Яку зброю Україна отримала від країн НАТО

14:33 27.04 29 121https://ampbiz-censor-net.cdn.ampproject.org/v/s/ampbiz.censor.net/resonance/3337164/yaku_zbroyu_ukrayina_otrymala_vid_krayin_nato?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#comments 7

БізнесЦензор підбив проміжні підсумки постачання Україні важкого озброєння.

США - протитанкові керовані ракетні комплекси Javelin - понад 5500;
Сполучене Королівство - тисячі протитанкових ракетних комплексів для ближнього бою NLAW.

Яка зброя ще треба для ближніх боїв в умовах міста?
показать весь комментарий
22.05.2022 23:25 Ответить
есть такое мнение, что Азовсталь разменяли на луганскую область...
показать весь комментарий
22.05.2022 22:33 Ответить
Ця думка якоїсь психічно хворої людини.
показать весь комментарий
22.05.2022 22:38 Ответить
и где же американскме гаубици, польские самолети, танки и чешские самоходки?
показать весь комментарий
22.05.2022 22:21 Ответить
и на фоне этого снимаются санкции, отказ отправлять оружие, целенаправленное затягивание от тех, кто вроде и не против.... нет слов. Нас просто сливают, такое ощущение.... простите, зрадой накрыло (((
показать весь комментарий
22.05.2022 22:32 Ответить
Де зрада?Наші війська активно вибивають їх с харківщини.Настане черга і інших.Не бачу ніякої зради.
показать весь комментарий
22.05.2022 22:40 Ответить
не пиши бред кацап дешевый
показать весь комментарий
23.05.2022 04:56 Ответить
А что наши Стугны все? На шампуры для шашлыков пошли?
показать весь комментарий
22.05.2022 22:33 Ответить
Нажаль у Луганщини найбільш невдале розташування географічне відносно ворога...
показать весь комментарий
22.05.2022 23:01 Ответить
А кто то говорил про перелом чего то и ВСУ уже атакуют, что все планы РФ сломаны. Или кто то соврал?
показать весь комментарий
22.05.2022 23:07 Ответить
В Харьковской области атакуют. А в Луганской там реально месиво. Там потери у орков огромнейшие, а они все сунут и сунут, на убой. Главные вопросы насколько их хватит и будут ли у нас резервы чтобы проводить наступление когда они выхохнуться.
У нас есть большая проблема сейчас. Те части теробороны которые создавались в осажденных городах типа Киева и Харькова они боеспособны там в основном молодежь, а многие части из западных областей где шли в тероборону на блокпостах постоять за 30 тыс. так приличное количество отказывается воевать, контингент 40+. Говорят мы на такое не подписывались. И если потерять сейчас самых мотивированных так и наступать будет некому.
показать весь комментарий
23.05.2022 00:47 Ответить
 
 