Россияне расстреливают в упор многоэтажки Северодонецка из танков, - Гайдай

Многоэтажки в окрестностях Северодонецка россияне расстреливают в упор из танков.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил: "Орки продолжают как тараканы лезть на Луганщину, россияне перебрасывают убийц и технику с других направлений, из "русской глубинки". Круглосуточно рашисты атакуют наши позиции, пытаются прорвать оборону. Россияне уничтожают областной центр, обстрелы идут непрерывно.

Если рашисты смогут взять Северодонецк – это не будет точкой, орки пойдут дальше. После Луганщины - отправятся на Донетчину.

Орки остановятся там, где их остановят ВСУ. В бою россияне не могут осилить Украинское войско, поэтому вопреки правилам войны уничтожают города и убивают мирных".

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