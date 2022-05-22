Россияне расстреливают в упор многоэтажки Северодонецка из танков, - Гайдай
Многоэтажки в окрестностях Северодонецка россияне расстреливают в упор из танков.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он отметил: "Орки продолжают как тараканы лезть на Луганщину, россияне перебрасывают убийц и технику с других направлений, из "русской глубинки". Круглосуточно рашисты атакуют наши позиции, пытаются прорвать оборону. Россияне уничтожают областной центр, обстрелы идут непрерывно.
Если рашисты смогут взять Северодонецк – это не будет точкой, орки пойдут дальше. После Луганщины - отправятся на Донетчину.
Орки остановятся там, где их остановят ВСУ. В бою россияне не могут осилить Украинское войско, поэтому вопреки правилам войны уничтожают города и убивают мирных".
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Чи хто такі ви ? Орки, сепарня?
Более 50 специалистов работают вместе с чиновниками российской армии.
Их визит может говорить о подготовке применения рашистами химоружия.
Бочковые бомбы - это контейнеры, заполненные взрывчаткой и шрапнелью. Их ранее сбрасывали на Сирию. https://t.me/kievreal1/22104 https://t.me/kievreal1/22104
Грубо говоря, каменный век закончился в Залесье, в ядре формирования московитского этноса, 2 - 1,5 тысяч лет назад. И это очень большая разница. В некоторых частях северной россии 300 лет назад был каменный век. В северной части европейской россии.
Для меня как историка очевидно, что множество специфических черт россии, дикости россии объясняется этим простым и элементарным фактом, что на территории россии каменный век - это относительно недавняя история.
Что такое каменный век? Это когда люди дерутся за каждую косточку, они не умеют сотрудничать. То есть они дерутся, выдирают, потому что сотрудничество - это уже на других этапах. И если мы посмотрим на россию - для нее нет сотрудничества. Для нее все - рабы или враги, как и для монголов своего времени. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468781/
Повзуча окупація.
14:33 27.04 29 121https://ampbiz-censor-net.cdn.ampproject.org/v/s/ampbiz.censor.net/resonance/3337164/yaku_zbroyu_ukrayina_otrymala_vid_krayin_nato?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#comments 7
БізнесЦензор підбив проміжні підсумки постачання Україні важкого озброєння.
США - протитанкові керовані ракетні комплекси Javelin - понад 5500;
Сполучене Королівство - тисячі протитанкових ракетних комплексів для ближнього бою NLAW.
Яка зброя ще треба для ближніх боїв в умовах міста?
У нас есть большая проблема сейчас. Те части теробороны которые создавались в осажденных городах типа Киева и Харькова они боеспособны там в основном молодежь, а многие части из западных областей где шли в тероборону на блокпостах постоять за 30 тыс. так приличное количество отказывается воевать, контингент 40+. Говорят мы на такое не подписывались. И если потерять сейчас самых мотивированных так и наступать будет некому.