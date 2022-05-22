Росіяни розстрілюють впритул багатоповерхівки Сєвєродонецька із танків, - Гайдай

Багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька росіяни розстрілюють впритул із танків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив: "Орки продовжують як таргани лізти на Луганщину, росіяни перекидають вбивць і техніку з інших напрямків та "русской глубинки". Цілодобово рашисти атакують наші позиції, намагаються прорвати оборону. Росіяни знищують обласний центр, обстріли йдуть без зупину.

Якщо рашисти зможуть взяти Сєвєродонецьк - це не буде крапкою, орки підуть далі. Після Луганщини - рушать на Донеччину.

орки зупиняться там, де їх зупинять ЗСУ. В бою росіяни не можуть подужати Українське військо, тому всупереч правилам війни, нищать міста та вбивають мирних".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснив невдалі спроби наступу біля Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового на Луганщині, - ОВА. ФОТО