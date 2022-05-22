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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни розстрілюють впритул багатоповерхівки Сєвєродонецька із танків, - Гайдай

сєверодонецьк

Багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька росіяни розстрілюють впритул із танків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив: "Орки продовжують як таргани лізти на Луганщину, росіяни перекидають вбивць і техніку з інших напрямків та "русской глубинки". Цілодобово рашисти атакують наші позиції, намагаються прорвати оборону. Росіяни знищують обласний центр, обстріли йдуть без зупину.

Якщо рашисти зможуть взяти Сєвєродонецьк - це не буде крапкою, орки підуть далі. Після Луганщини - рушать на Донеччину.
орки зупиняться там, де їх зупинять ЗСУ. В бою росіяни не можуть подужати Українське військо, тому всупереч правилам війни, нищать міста та вбивають мирних".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснив невдалі спроби наступу біля Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового на Луганщині, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (28284) Сєверодонецьк (508) танк (2059) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+20
Тварюки,щоб ви виздихали оркийобані!
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22.05.2022 21:12
+17
Колице українці воювали з багатоповерхівок?
Чи хто такі ви ? Орки, сепарня?
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22.05.2022 21:18
+9
Господи, Матінко Богородице, бороніть і допомагайте нашим захисникам
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22.05.2022 21:16
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Тварюки,щоб ви виздихали оркийобані!
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22.05.2022 21:12 Відповісти
Колице українці воювали з багатоповерхівок?
Чи хто такі ви ? Орки, сепарня?
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22.05.2022 21:18 Відповісти
это чмо воюет у телека с рукой в штанах на маминой кухне...и таких дохрена еще
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22.05.2022 21:22 Відповісти
Находяс в окружении в городе надо воевать исключительно в парках? Ты придурок?
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22.05.2022 21:36 Відповісти
нє, он свєженькій по впн. Возможно ольгінскоє говно. Возможно самородок
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22.05.2022 21:41 Відповісти
Ну бочки они сбрасывали с вертолетов против тех, у кого не было ПВО. Тут же летчиков ждет хорошая встреча. Они и сами понимают, что сбитие в таком случае будет означать мучительную смерть.
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23.05.2022 00:28 Відповісти
А ты летишь в спам без всякого "возможно".
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22.05.2022 21:42 Відповісти
Ну так правильно. У вуличних боях ми вас,підарів,будемо звідусіль бити. Чєм ти нєдавольно,донбасядло?
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22.05.2022 21:51 Відповісти
22.05.2022.🤦
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22.05.2022 21:23 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бороніть і допомагайте нашим захисникам
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22.05.2022 21:16 Відповісти
рф вызвала экспертов по бочковым бомбам. Их могут применить в Украине.

Более 50 специалистов работают вместе с чиновниками российской армии.
Их визит может говорить о подготовке применения рашистами химоружия.

Бочковые бомбы - это контейнеры, заполненные взрывчаткой и шрапнелью. Их ранее сбрасывали на Сирию. https://t.me/kievreal1/22104 https://t.me/kievreal1/22104

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22.05.2022 21:19 Відповісти
А причем тут взрывчатка и шрапнель к химии?
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22.05.2022 22:00 Відповісти
Ну бочки они сбрасывали с вертолетов против тех, у кого не было ПВО. Тут же летчиков ждет хорошая встреча. Они и сами понимают, что сбитие в таком случае будет означать мучительную смерть.
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23.05.2022 00:26 Відповісти
Яка макака народила та виховала те лайно
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22.05.2022 21:22 Відповісти
Та будь яка. А Ви чекали, що в країні, де "от осинки не родятся апельсинки" та "яблоко от яблони недалеко *******", макака може щось інше виховати?
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22.05.2022 21:33 Відповісти
По идее, самые актуальные цели для птрк.
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22.05.2022 21:31 Відповісти
...Каменный век в Украине, Южной Европе и на Балканах закончился одновременно. Зато к северу и к востоку от земель современной Украины, на территории современного Залесья, или центральной россии, каменный век длился на 3 - 5 тысяч лет дольше, чем на территории Украины.

Грубо говоря, каменный век закончился в Залесье, в ядре формирования московитского этноса, 2 - 1,5 тысяч лет назад. И это очень большая разница. В некоторых частях северной россии 300 лет назад был каменный век. В северной части европейской россии.

Для меня как историка очевидно, что множество специфических черт россии, дикости россии объясняется этим простым и элементарным фактом, что на территории россии каменный век - это относительно недавняя история.

Что такое каменный век? Это когда люди дерутся за каждую косточку, они не умеют сотрудничать. То есть они дерутся, выдирают, потому что сотрудничество - это уже на других этапах. И если мы посмотрим на россию - для нее нет сотрудничества. Для нее все - рабы или враги, как и для монголов своего времени. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468781/
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22.05.2022 21:34 Відповісти
Отже, кацапи таки дотягли свої мацаки до Сіверодонецька...
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22.05.2022 21:42 Відповісти
Ну надо до июля подождать, приедет 7 сау из Германии и всё наладится
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22.05.2022 21:46 Відповісти
"Впритул із танків". Хіба це не ідеальна ситуація для джевелинів, стугн і корсарів?
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22.05.2022 22:08 Відповісти
Новий Маріуполь?Населення вивезли?По Донбасу вже є багато питань.Особливо с увагою що там добрі були або ще є укріплення.Відкриваємо карту і дивимося.Попасна розбита і вийшли на оперативний простір одна точка,Сєвєродонецьк беруть в полукільце і фактично поряд Рубіжне взято окупантам.Боровське взято окупантами.Ямпіль взятий окупантами.Маємо такими темпами руха окупантів через 2 неділі погані речі якщо командування нічого не вигадає.
Повзуча окупація.
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22.05.2022 22:13 Відповісти
Немає такої кількості зброї нажаль тому очікувано ...
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22.05.2022 22:27 Відповісти
Тут справа в іншому.У мене немає розуміння коли кажуть численна перевага ворога.Як це можливо?На початок війни скільки там було 150 тис орків проти такої кількості як у нас.Це при тому що всі розуміють що більша їх частина вже фізично перемелена.Зеленский сам сказав вчора в армії 700 тис.Хоча є розуміння що більше.Так частина військ роскидана на направленнях зіткненя і охороніи кордону.І там на разі Ізюм і інші туди міста ударна група орків с 20 тис по всій лінії.Це те що в них є.І ось тут ***** якє нафіг численна перевага?Я цього просто не розумію !
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22.05.2022 22:36 Відповісти
А вы не в орках считайте, а в количестве стволов на км фронта в зоне наступления. Количество танков во вторую очередь.
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23.05.2022 00:30 Відповісти
А вы не в орках считайте, а в количестве стволов на км фронта в полосе наступления, потом в танках, потом в боеприпасах, потом в самолето-вылетах. А уже потом в орках.
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23.05.2022 00:32 Відповісти
А вы не в орках считайте, а в количестве стволов на км фронта в полосе наступления, потом в танках, потом в боеприпасах, потом в самолето-вылетах. А уже потом в орках.
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23.05.2022 00:33 Відповісти
Яку зброю Україна отримала від країн НАТО

14:33 27.04 29 121https://ampbiz-censor-net.cdn.ampproject.org/v/s/ampbiz.censor.net/resonance/3337164/yaku_zbroyu_ukrayina_otrymala_vid_krayin_nato?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#comments 7

БізнесЦензор підбив проміжні підсумки постачання Україні важкого озброєння.

США - протитанкові керовані ракетні комплекси Javelin - понад 5500;
Сполучене Королівство - тисячі протитанкових ракетних комплексів для ближнього бою NLAW.

Яка зброя ще треба для ближніх боїв в умовах міста?
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22.05.2022 23:25 Відповісти
есть такое мнение, что Азовсталь разменяли на луганскую область...
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22.05.2022 22:33 Відповісти
Ця думка якоїсь психічно хворої людини.
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22.05.2022 22:38 Відповісти
и где же американскме гаубици, польские самолети, танки и чешские самоходки?
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22.05.2022 22:21 Відповісти
и на фоне этого снимаются санкции, отказ отправлять оружие, целенаправленное затягивание от тех, кто вроде и не против.... нет слов. Нас просто сливают, такое ощущение.... простите, зрадой накрыло (((
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22.05.2022 22:32 Відповісти
Де зрада?Наші війська активно вибивають їх с харківщини.Настане черга і інших.Не бачу ніякої зради.
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22.05.2022 22:40 Відповісти
не пиши бред кацап дешевый
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23.05.2022 04:56 Відповісти
А что наши Стугны все? На шампуры для шашлыков пошли?
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22.05.2022 22:33 Відповісти
Нажаль у Луганщини найбільш невдале розташування географічне відносно ворога...
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22.05.2022 23:01 Відповісти
А кто то говорил про перелом чего то и ВСУ уже атакуют, что все планы РФ сломаны. Или кто то соврал?
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22.05.2022 23:07 Відповісти
В Харьковской области атакуют. А в Луганской там реально месиво. Там потери у орков огромнейшие, а они все сунут и сунут, на убой. Главные вопросы насколько их хватит и будут ли у нас резервы чтобы проводить наступление когда они выхохнуться.
У нас есть большая проблема сейчас. Те части теробороны которые создавались в осажденных городах типа Киева и Харькова они боеспособны там в основном молодежь, а многие части из западных областей где шли в тероборону на блокпостах постоять за 30 тыс. так приличное количество отказывается воевать, контингент 40+. Говорят мы на такое не подписывались. И если потерять сейчас самых мотивированных так и наступать будет некому.
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23.05.2022 00:47 Відповісти
 
 