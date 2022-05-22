Президент Сенегала посетит с официальным визитом Киев и Москву

Президент Сенегала Маки Салл на следующей неделе посетит Киев и Москву в качестве главы Африканского союза. Он намерен обсудить войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Глава сенегальского государства заявил, что в диалоге с представителями обеих стран он хочет "увидеть намерения деэскалации конфликта и установления мира".

"Хотя мы и осуждаем вторжение, мы работаем над деэскалацией, мы работаем над прекращением огня, над диалогом... такова позиция Африки", - подчеркнул Салл.

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