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Президент Сенегала посетит с официальным визитом Киев и Москву

салл,сенегал

Президент Сенегала Маки Салл на следующей неделе посетит Киев и Москву в качестве главы Африканского союза. Он намерен обсудить войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Глава сенегальского государства заявил, что в диалоге с представителями обеих стран он хочет "увидеть намерения деэскалации конфликта и установления мира".

"Хотя мы и осуждаем вторжение, мы работаем над деэскалацией, мы работаем над прекращением огня, над диалогом... такова позиция Африки", - подчеркнул Салл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полон решимости установить истину и достичь справедливости", - главы МИД Германии и Нидерландов посетили Бучу и Ирпень. Фоторепортаж

визит (3071) Киев (25484) москва (3072) Сенегал (10)


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Топ комментарии
+21
З нього аудитор- як з гівна сокира.
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22.05.2022 21:21
+17
Зерно будут просити, що вам не зрозуміло?
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22.05.2022 21:41
+16
Це що за мазафака
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22.05.2022 21:20
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Правила форума Совет форумчан
хоче "побачити наміри деескалації конфлікту та встановлення миру". Джерело:
это типа аудитор, приехал посмотреть "стан справ"?
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22.05.2022 21:20 Ответить
З нього аудитор- як з гівна сокира.
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22.05.2022 21:21 Ответить
В цього "аудитора" розвідали величезні родовища нафти, а пшениці в нього нема.
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22.05.2022 22:10 Ответить
Ти в себе теж ведеш диалоги з людожерами? Куди воно лізе..
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22.05.2022 21:20 Ответить
Це що за мазафака
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22.05.2022 21:20 Ответить
Нафіг тут цей бабуїн
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22.05.2022 21:21 Ответить
мавпячої віспи нам токи не вистачало
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22.05.2022 21:30 Ответить
Ну закиньте йому на плечі мішка два - хай прє
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22.05.2022 22:47 Ответить
Цікаво, ***** підхватить мавп'ячу чуму чи сказ, чи тільки наш арахамія?
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22.05.2022 21:22 Ответить
до хламидии хламидия не пристанет.... хотя ))))
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22.05.2022 22:28 Ответить
О...прокси Франции вышли в свет. Ждем представителя хуту
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22.05.2022 21:23 Ответить
еще чуму занесет макака
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22.05.2022 21:24 Ответить
А, ну всё! Войне конец теперь!
P.S. Собачки, обгладывающие дохлых орков, резко напряглись.
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22.05.2022 21:25 Ответить
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22.05.2022 21:29 Ответить
Красивое. Утащу себе
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22.05.2022 22:09 Ответить
Вот-вот и я о том же. Никто не любит конкурентов, даже собачки.
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23.05.2022 01:50 Ответить
французька постколоніальна зона... замірітєля прігналі
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22.05.2022 21:25 Ответить
Пі...дєц, ще мавпячої віспи нам не вистачає...
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22.05.2022 21:28 Ответить
Ти диви, куме. бабізяна тільки з дерева злізла, а вже хазяїном зробився
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22.05.2022 21:32 Ответить
Не гоніть... У них там голод наближається... Хай тоже щось роблять...
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22.05.2022 21:37 Ответить
Купят у рашиков ворованного зерна? Или что? Или может оставим линию фронта как есть???
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22.05.2022 21:45 Ответить
А наскільки того краденого зерна вистарчить? Навіть не на рік. Тобто, туди йде голод - мільйони мертвих від голоду і зміни клімату. Їх тисне необхідність.
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22.05.2022 22:02 Ответить
Зерно будут просити, що вам не зрозуміло?
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22.05.2022 21:41 Ответить
Саме так , буде Бубочку просить здатись ***** , бо їм немає чого їсти
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22.05.2022 21:52 Ответить
Сенегал то не Оман, для Бубочки це далекі люди, ну тільки якщо він не привезе з собою гарем місцевих красунь ))) інакше я не знаю що вони можуть запропонувати.
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22.05.2022 22:24 Ответить
Якось дивно, ні? До нападу фуйла ніхто на нашу пшеничку ува8и й незвертав. А тут раптом,-ми годувальниця світова аказиваєцца. За порти беспокояться…Воюйте з пуйлом, а не тільки порти розблокувати їм… У нас люди гинуть, цілі міста пропадають. А їм пшениця… Заставте спільноту світову прийняти еас у ЄС, у війну вступити. А потім хліб буде.
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22.05.2022 21:46 Ответить
це ми просто з вами не знали, що ми взагалі годуємо весь світ, а баблішко де? і взагалі за якою ціною ми годували бабізян? чому ми взагалі саме їх годували? чому б не годувати Цивілізований світ, а ці хай там самі якось, вони нам нічим не допомагають, тільки в ООН русню підтримують в голосуваннях, гниди чорножопі
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22.05.2022 21:58 Ответить
Ну от хай в ООН і бунтують, якщо чорні почнуть тягати кацапів по трибуні ООН то буде принаймні весело))).
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22.05.2022 22:31 Ответить
зерно это ж реалия-оно либо есть либо его нет ,а зеленые бумажки напечатать легко или нули и единицы в банковском компьютере из виртуала
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22.05.2022 23:38 Ответить
Знущання якесь.
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22.05.2022 21:47 Ответить
Може й буде толк від візиту - зіграють разом з Вовкою на роялі, а потім домовляться про постачання бойових слонів для ОПи.
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22.05.2022 21:48 Ответить
Над чим, над чим вони працюють? А справжньою роботою зайнятися вони не хочуть? Нпюаариклад, банани позбирати і посушити, бо пшенички з кукурудзою цього року буде мало.
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22.05.2022 21:51 Ответить
я 3000 га посіяв , а от скільки зберу осінь покаже ...
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22.05.2022 22:52 Ответить
Доброго вечора, ми з Сенеґалу!
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22.05.2022 21:55 Ответить
Приехал клянчить зерно естественно. На мир и войну ему до лампочки.
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22.05.2022 21:57 Ответить
Власне як і нам з вами плювати на проблеми Африки, 90% українців взагалі не знають де той Сенегал знаходиться, а є і такі що навіть не підозрюють про існування цієї країни.
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22.05.2022 22:26 Ответить
и слава Богу
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23.05.2022 00:14 Ответить
Мавпа переживає за наше зерно.
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22.05.2022 21:58 Ответить
В гру вступають політичні важковаговики
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22.05.2022 21:59 Ответить
Та пішов він на ...."за російським кораблем"!Хто його запросив до України????????
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES‑11/1 Яка засуджує вторгнення рф до України-
Сенегал був однією з тих країн яка не підтримала данну резолюцію!
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22.05.2022 22:05 Ответить
Ну от тепер цю мамбу будуть волочити мордою по столі )))
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22.05.2022 22:32 Ответить
Треба буде якось переговорити із моєю знайомою із Сенегалу на рахунок голоду. ВОна мені вме і розкаже.
Тобто, його дії ше раз підкреслює той факто, що про Україну ніхир не знав навіть де вона є. Бо для усього світу ми були прирівняні до кацапів. Але тепер всі дуже добре зрозуміли, що таке Україна і чого вона варта.
І ще один факто не маловажливий - зпочатку їде в Україну , а тільки потім до кацапів. Бо нарешті весь світ знає, що саме ма годували весь світ , а не кацапи із їхньою пропагандою - другої найсильнішої країни світу.
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22.05.2022 22:07 Ответить
Спілкувався з своїми колишніми колегами з Камеруну. Вони щиро вважали, що ціни на хліб ростуть бо треба фінансувати війну, а їх безсовісний уряд піднімає ціни навіть на не український хліб! Пояснив їм як насправді все працює.
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22.05.2022 22:35 Ответить
деескалація може відбутися лише з боку агресора. Інакше це називається капітуляцією. Тож просити обидві сторони про деескалацію - це не захід, тому що воно вимагає від України капітуляції перед агресором.
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22.05.2022 22:10 Ответить
капитуляция будет со стороны расии. И будет называться отрицательная победа
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22.05.2022 22:41 Ответить
Оооо, Африканцы зашевелились , почувствовали запах жареного (голода ) . То о чем я и говорил . Дядя ,для начала преструни своих эфиопов которые рвутся воевать за расию . Так я тебе скажу .........., если осеней посевной не будет , перейдете опять на каннибализм
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22.05.2022 22:11 Ответить
".........
В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса!
.........
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла."(с)
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22.05.2022 22:12 Ответить
Завтра комментарии к статье зачитают все новостные агентства мира.
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22.05.2022 22:16 Ответить
Этот чел решит исход войны..😂
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22.05.2022 22:17 Ответить
А варіант - він же і Президент Африканського союзу ...
До Африканського Союзу входять усі країни континенту.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Африканський Союз
А вся Африка - не така вже маленька одиниця - може також зайняти позицію у російсько-українській війні
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22.05.2022 22:18 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80 Алжир , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Ангола , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Центральноафриканська Республіка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE Конго , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F Екваторіальна Гвінея ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BA Мозамбік , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%8F Намібія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96 Малі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB Сенегал , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Південна Африка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Південний Судан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Танзанія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 Уганда , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зімбабве, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Еритрея.
При голосуванні резолюції ООН ES-11/1 не засудили рф в агресії проти України!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE Буркіна-Фасо , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD Камерун , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F Ефіопія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96 Есватіні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F Гвінея , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%83 Гвінея-Бісау , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE Марокко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE Того
Взагалі делегації неприбули в ООН на важливе для світу голосування!
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22.05.2022 23:45 Ответить
Прочел каменты .Сложилось впечатление ....пишут русские-коментируют мокшане ... А как они коментируют? унижают обливают грязью издеваюца оскорбляют чморят ....за национальность Украинца.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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22.05.2022 22:26 Ответить
Мені соромно за більшістькоментаторів вище. Геть расизм. Якщо Африка теж заявить про підтримку України, то точно не буде погано. Поки що вони коливаються, але їсти хочуть.
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22.05.2022 22:27 Ответить
а чому ранійше не підтримували ? Україна має повне право не поставляти зерно в "хитро нейтральні " країни , якщо агресія кацапів це проблема України ,то голод цих країн це їх особистий вибір ! Сенегал визнав голодомор в Україні ?
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22.05.2022 23:09 Ответить
Щоб ви розуміли, для країн Африки Україна - то як для нас якась Малайзія. І не в останню чергу через слабку роботу з ними нашого зовнішньополітичного відомства. Та як і всім, в тому числі нам, їм ближче ті проблеми, які їх безпосередньо зачіпають. Засудити когось і пересратися з усіма легко, але чи варто? Нагадайте, чи були якісь особливі визнання від України, крім поодиноких заяв офіційних осіб, геноциду в Руанді? Чи визнала голодомор геноцидом Великобританія? Тож, по перше, ми не маємо права вимагати від них особливого ставлення, а по друге, дружні відносини до України не визначаються визнанням голодомору геноцидом.
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22.05.2022 23:38 Ответить
тоді і вони не мають права вимагати поставок зерна , а дружити можно пісенними фестивалями ! як казав наш президент - я вам ни чего не должен ! дружити треба з тими хто допоможе в біді , а не зі всіма підряд . а до ринку зерна я маю саме близьке відношення ,бо я вирощую те зерно !
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22.05.2022 23:58 Ответить
Зерно продається туди, де за нього дають найбільшу ціну. При цьому жодні санкції в світі не зачіпають поставки зерна, його може купувати хто завгодно, тож комплаєнс клієнтам не роблять.
І ми не будемо ставати подібними на кацапню і робити з зерна зброю і політичний аргумент, як ті роблять з газу і нафти.
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23.05.2022 00:17 Ответить
всі країни використовують свої ресурси , щоб тиснути на тих хто їх купує ! а на слабких не маючих чіткої політики , не здатних відстоювати свої інтереси нападають кацапи !так зерно повинно стати головною зброєю України , або на що я під обстрілами його сію .
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23.05.2022 07:30 Ответить
До речі, про ринок зерна вас приблизно таке ж уявлення, як і про міжнародні відносини.
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22.05.2022 23:40 Ответить
***....мої дописи справжуються....коли я писав про перемовини в Туреччині потім в Ізраїль захотів...то я предрік і Африку..абалдєть
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22.05.2022 22:27 Ответить
ну так нагадайте нам всем нашу Победу до лета... ну хоть до дня Конституции (28 июня)... а?
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22.05.2022 22:32 Ответить
Навіть африканці здатні іноді вирішувати проблеми без війн. А це падло кремлівське таке влаштував у 21 ст. у центрі Європи
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22.05.2022 22:28 Ответить
интересно...у *****, перед встречей, его заставят сдвать кровь и дерьмо для анализу??? )))
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22.05.2022 22:33 Ответить
Я взагалі не впевнений, що та зустріч відбудеться.
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22.05.2022 22:47 Ответить
ну нашего однозначно облобызает))))
а с ******? ну может каконить двойника подкинут... какого не жалко))))
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22.05.2022 22:55 Ответить
bamr

@bamr69

·
https://twitter.com/bamr69/status/1528419087814041600 2 ч

Президент Сенегала заявил, что страна может начать поставлять сжиженный газ в Европу. Запасы нефти и газа на шельфе Сенегала оценивают в 1 млрд баррелей извлекаемой нефти и 40 трлн куб. футов газа.
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22.05.2022 22:34 Ответить
Ми їм зерно, вони нам паливо. Було б непогано! Але треба почекати його візиту до путлєра і що він після цього буде розповідати змі....
П.с. всі коментатори расисти- убєйтєсь! Всі коментатори, які сміються над голодом- щоб вам всім здохнути від голоду! Голодомор забули вже? Чи ви тварюки з тих, хто його не визнає?!
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22.05.2022 22:53 Ответить
а Сенегал визнав голодомор в 32-33 роках ? ні до побачення Євробачення !
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22.05.2022 23:13 Ответить
Синегал... так по кацапські звучить ))
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22.05.2022 23:04 Ответить
Почитав коменти. То ми ще в Європу хочемо? Макака, бібізяна - що за нах. І з голоду немає чого сміятися, українці це ж повинні памятати.
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22.05.2022 23:10 Ответить
деда на палке на 9 мая не носил...зачем ему москва?
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22.05.2022 23:21 Ответить
А з ефіопським расистом поговорити не хочеш ?

Ти бач, як Україна раптом знадобилася.
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22.05.2022 23:26 Ответить
Війни нам мало хай ще мавпячу оспу привезе
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22.05.2022 23:50 Ответить
це його Єрмак запросив, збирає кААліцию причастних. памятаєте недавню історію, коли Габон в ООН почав коментувати, правда самі не зна що. Тоді Єрмак готував антиамериканські заходи, щоб налякати....
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22.05.2022 23:55 Ответить
жаль, что король Лесото не посетит Украину... а то могла бы состояться очень важная политическая встреча, которая бы в дальнейшем оказала сильнейшее влияние на развитие африканского континента...
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23.05.2022 05:15 Ответить
жаль, что король Лесото не посетит Украину... а то могла бы состояться очень важная политическая встреча, которая бы в дальнейшем оказала сильнейшее влияние на развитие африканского континента...
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23.05.2022 05:15 Ответить
/
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23.05.2022 07:46 Ответить
Ну так повезите его в Бучу, Ирпень, Харьков. Если не боится. Сенегал вроде мусульманский, расскажите о притеснениях крымских татар. И потом можно отпускать в Москву. Хитрее надо, негры тоже люди, а в Африке всё больше денег.
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24.05.2022 01:06 Ответить
 
 