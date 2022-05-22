Президент Сенегала посетит с официальным визитом Киев и Москву
Президент Сенегала Маки Салл на следующей неделе посетит Киев и Москву в качестве главы Африканского союза. Он намерен обсудить войну в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Глава сенегальского государства заявил, что в диалоге с представителями обеих стран он хочет "увидеть намерения деэскалации конфликта и установления мира".
"Хотя мы и осуждаем вторжение, мы работаем над деэскалацией, мы работаем над прекращением огня, над диалогом... такова позиция Африки", - подчеркнул Салл.
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это типа аудитор, приехал посмотреть "стан справ"?
P.S. Собачки, обгладывающие дохлых орков, резко напряглись.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES‑11/1 Яка засуджує вторгнення рф до України-
Сенегал був однією з тих країн яка не підтримала данну резолюцію!
Тобто, його дії ше раз підкреслює той факто, що про Україну ніхир не знав навіть де вона є. Бо для усього світу ми були прирівняні до кацапів. Але тепер всі дуже добре зрозуміли, що таке Україна і чого вона варта.
І ще один факто не маловажливий - зпочатку їде в Україну , а тільки потім до кацапів. Бо нарешті весь світ знає, що саме ма годували весь світ , а не кацапи із їхньою пропагандою - другої найсильнішої країни світу.
В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса!
.........
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла."(с)
До Африканського Союзу входять усі країни континенту.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Африканський Союз
А вся Африка - не така вже маленька одиниця - може також зайняти позицію у російсько-українській війні
При голосуванні резолюції ООН ES-11/1 не засудили рф в агресії проти України!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE Буркіна-Фасо , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD Камерун , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F Ефіопія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96 Есватіні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F Гвінея , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%83 Гвінея-Бісау , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE Марокко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE Того
Взагалі делегації неприбули в ООН на важливе для світу голосування!
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І ми не будемо ставати подібними на кацапню і робити з зерна зброю і політичний аргумент, як ті роблять з газу і нафти.
а с ******? ну может каконить двойника подкинут... какого не жалко))))
@bamr69
·
https://twitter.com/bamr69/status/1528419087814041600 2 ч
Президент Сенегала заявил, что страна может начать поставлять сжиженный газ в Европу. Запасы нефти и газа на шельфе Сенегала оценивают в 1 млрд баррелей извлекаемой нефти и 40 трлн куб. футов газа.
П.с. всі коментатори расисти- убєйтєсь! Всі коментатори, які сміються над голодом- щоб вам всім здохнути від голоду! Голодомор забули вже? Чи ви тварюки з тих, хто його не визнає?!
Ти бач, як Україна раптом знадобилася.