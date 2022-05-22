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Президент Сенегалу відвідає з офіційним візитом Київ і Москву

салл,сенегал

Президент Сенегалу Макі Салл наступного тижня відвідає Київ та Москву як глава Африканського союзу. Він планує обговорити війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Голова сенегальської держави заявив, що у діалозі з представниками обох країн він хоче "побачити наміри деескалації конфлікту та встановлення миру".

"Хоча ми і засуджуємо вторгнення, ми працюємо над деескалацією, ми працюємо над припиненням вогню, над діалогом... така позиція Африки", - наголосив Салл.

Читайте також: "Сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості", - глави МЗС Німеччини і Нідерландів відвідали Бучу й Ірпінь. ФОТОрепортаж

Автор: 

візит (1575) Київ (19424) москва (1244) Сенегал (11)


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Топ коментарі
+21
З нього аудитор- як з гівна сокира.
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22.05.2022 21:21
+17
Зерно будут просити, що вам не зрозуміло?
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22.05.2022 21:41
+16
Це що за мазафака
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22.05.2022 21:20
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Правила форума Рада форумчан
хоче "побачити наміри деескалації конфлікту та встановлення миру". Джерело:
это типа аудитор, приехал посмотреть "стан справ"?
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22.05.2022 21:20 Відповісти
З нього аудитор- як з гівна сокира.
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22.05.2022 21:21 Відповісти
В цього "аудитора" розвідали величезні родовища нафти, а пшениці в нього нема.
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22.05.2022 22:10 Відповісти
Ти в себе теж ведеш диалоги з людожерами? Куди воно лізе..
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22.05.2022 21:20 Відповісти
Це що за мазафака
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22.05.2022 21:20 Відповісти
Нафіг тут цей бабуїн
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22.05.2022 21:21 Відповісти
мавпячої віспи нам токи не вистачало
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22.05.2022 21:30 Відповісти
Ну закиньте йому на плечі мішка два - хай прє
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22.05.2022 22:47 Відповісти
Цікаво, ***** підхватить мавп'ячу чуму чи сказ, чи тільки наш арахамія?
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22.05.2022 21:22 Відповісти
до хламидии хламидия не пристанет.... хотя ))))
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22.05.2022 22:28 Відповісти
О...прокси Франции вышли в свет. Ждем представителя хуту
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22.05.2022 21:23 Відповісти
еще чуму занесет макака
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22.05.2022 21:24 Відповісти
А, ну всё! Войне конец теперь!
P.S. Собачки, обгладывающие дохлых орков, резко напряглись.
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22.05.2022 21:25 Відповісти
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22.05.2022 21:29 Відповісти
Красивое. Утащу себе
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22.05.2022 22:09 Відповісти
Вот-вот и я о том же. Никто не любит конкурентов, даже собачки.
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23.05.2022 01:50 Відповісти
французька постколоніальна зона... замірітєля прігналі
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22.05.2022 21:25 Відповісти
Пі...дєц, ще мавпячої віспи нам не вистачає...
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22.05.2022 21:28 Відповісти
Ти диви, куме. бабізяна тільки з дерева злізла, а вже хазяїном зробився
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22.05.2022 21:32 Відповісти
Не гоніть... У них там голод наближається... Хай тоже щось роблять...
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22.05.2022 21:37 Відповісти
Купят у рашиков ворованного зерна? Или что? Или может оставим линию фронта как есть???
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22.05.2022 21:45 Відповісти
А наскільки того краденого зерна вистарчить? Навіть не на рік. Тобто, туди йде голод - мільйони мертвих від голоду і зміни клімату. Їх тисне необхідність.
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22.05.2022 22:02 Відповісти
Зерно будут просити, що вам не зрозуміло?
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22.05.2022 21:41 Відповісти
Саме так , буде Бубочку просить здатись ***** , бо їм немає чого їсти
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22.05.2022 21:52 Відповісти
Сенегал то не Оман, для Бубочки це далекі люди, ну тільки якщо він не привезе з собою гарем місцевих красунь ))) інакше я не знаю що вони можуть запропонувати.
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22.05.2022 22:24 Відповісти
Якось дивно, ні? До нападу фуйла ніхто на нашу пшеничку ува8и й незвертав. А тут раптом,-ми годувальниця світова аказиваєцца. За порти беспокояться…Воюйте з пуйлом, а не тільки порти розблокувати їм… У нас люди гинуть, цілі міста пропадають. А їм пшениця… Заставте спільноту світову прийняти еас у ЄС, у війну вступити. А потім хліб буде.
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22.05.2022 21:46 Відповісти
це ми просто з вами не знали, що ми взагалі годуємо весь світ, а баблішко де? і взагалі за якою ціною ми годували бабізян? чому ми взагалі саме їх годували? чому б не годувати Цивілізований світ, а ці хай там самі якось, вони нам нічим не допомагають, тільки в ООН русню підтримують в голосуваннях, гниди чорножопі
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22.05.2022 21:58 Відповісти
Ну от хай в ООН і бунтують, якщо чорні почнуть тягати кацапів по трибуні ООН то буде принаймні весело))).
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22.05.2022 22:31 Відповісти
зерно это ж реалия-оно либо есть либо его нет ,а зеленые бумажки напечатать легко или нули и единицы в банковском компьютере из виртуала
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22.05.2022 23:38 Відповісти
Знущання якесь.
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22.05.2022 21:47 Відповісти
Може й буде толк від візиту - зіграють разом з Вовкою на роялі, а потім домовляться про постачання бойових слонів для ОПи.
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22.05.2022 21:48 Відповісти
Над чим, над чим вони працюють? А справжньою роботою зайнятися вони не хочуть? Нпюаариклад, банани позбирати і посушити, бо пшенички з кукурудзою цього року буде мало.
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22.05.2022 21:51 Відповісти
я 3000 га посіяв , а от скільки зберу осінь покаже ...
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22.05.2022 22:52 Відповісти
Доброго вечора, ми з Сенеґалу!
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22.05.2022 21:55 Відповісти
Приехал клянчить зерно естественно. На мир и войну ему до лампочки.
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22.05.2022 21:57 Відповісти
Власне як і нам з вами плювати на проблеми Африки, 90% українців взагалі не знають де той Сенегал знаходиться, а є і такі що навіть не підозрюють про існування цієї країни.
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22.05.2022 22:26 Відповісти
и слава Богу
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23.05.2022 00:14 Відповісти
Мавпа переживає за наше зерно.
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22.05.2022 21:58 Відповісти
В гру вступають політичні важковаговики
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22.05.2022 21:59 Відповісти
Та пішов він на ...."за російським кораблем"!Хто його запросив до України????????
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES‑11/1 Яка засуджує вторгнення рф до України-
Сенегал був однією з тих країн яка не підтримала данну резолюцію!
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22.05.2022 22:05 Відповісти
Ну от тепер цю мамбу будуть волочити мордою по столі )))
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22.05.2022 22:32 Відповісти
Треба буде якось переговорити із моєю знайомою із Сенегалу на рахунок голоду. ВОна мені вме і розкаже.
Тобто, його дії ше раз підкреслює той факто, що про Україну ніхир не знав навіть де вона є. Бо для усього світу ми були прирівняні до кацапів. Але тепер всі дуже добре зрозуміли, що таке Україна і чого вона варта.
І ще один факто не маловажливий - зпочатку їде в Україну , а тільки потім до кацапів. Бо нарешті весь світ знає, що саме ма годували весь світ , а не кацапи із їхньою пропагандою - другої найсильнішої країни світу.
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22.05.2022 22:07 Відповісти
Спілкувався з своїми колишніми колегами з Камеруну. Вони щиро вважали, що ціни на хліб ростуть бо треба фінансувати війну, а їх безсовісний уряд піднімає ціни навіть на не український хліб! Пояснив їм як насправді все працює.
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22.05.2022 22:35 Відповісти
деескалація може відбутися лише з боку агресора. Інакше це називається капітуляцією. Тож просити обидві сторони про деескалацію - це не захід, тому що воно вимагає від України капітуляції перед агресором.
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22.05.2022 22:10 Відповісти
капитуляция будет со стороны расии. И будет называться отрицательная победа
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22.05.2022 22:41 Відповісти
Оооо, Африканцы зашевелились , почувствовали запах жареного (голода ) . То о чем я и говорил . Дядя ,для начала преструни своих эфиопов которые рвутся воевать за расию . Так я тебе скажу .........., если осеней посевной не будет , перейдете опять на каннибализм
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22.05.2022 22:11 Відповісти
".........
В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса!
.........
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла."(с)
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22.05.2022 22:12 Відповісти
Завтра комментарии к статье зачитают все новостные агентства мира.
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22.05.2022 22:16 Відповісти
Этот чел решит исход войны..😂
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22.05.2022 22:17 Відповісти
А варіант - він же і Президент Африканського союзу ...
До Африканського Союзу входять усі країни континенту.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Африканський Союз
А вся Африка - не така вже маленька одиниця - може також зайняти позицію у російсько-українській війні
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22.05.2022 22:18 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80 Алжир , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Ангола , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Центральноафриканська Республіка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE Конго , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F Екваторіальна Гвінея ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BA Мозамбік , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%8F Намібія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96 Малі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB Сенегал , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Південна Африка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Південний Судан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Танзанія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 Уганда , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зімбабве, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Еритрея.
При голосуванні резолюції ООН ES-11/1 не засудили рф в агресії проти України!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE Буркіна-Фасо , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD Камерун , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F Ефіопія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96 Есватіні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F Гвінея , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%83 Гвінея-Бісау , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE Марокко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE Того
Взагалі делегації неприбули в ООН на важливе для світу голосування!
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22.05.2022 23:45 Відповісти
Прочел каменты .Сложилось впечатление ....пишут русские-коментируют мокшане ... А как они коментируют? унижают обливают грязью издеваюца оскорбляют чморят ....за национальность Украинца.
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22.05.2022 22:26 Відповісти
Мені соромно за більшістькоментаторів вище. Геть расизм. Якщо Африка теж заявить про підтримку України, то точно не буде погано. Поки що вони коливаються, але їсти хочуть.
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22.05.2022 22:27 Відповісти
а чому ранійше не підтримували ? Україна має повне право не поставляти зерно в "хитро нейтральні " країни , якщо агресія кацапів це проблема України ,то голод цих країн це їх особистий вибір ! Сенегал визнав голодомор в Україні ?
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22.05.2022 23:09 Відповісти
Щоб ви розуміли, для країн Африки Україна - то як для нас якась Малайзія. І не в останню чергу через слабку роботу з ними нашого зовнішньополітичного відомства. Та як і всім, в тому числі нам, їм ближче ті проблеми, які їх безпосередньо зачіпають. Засудити когось і пересратися з усіма легко, але чи варто? Нагадайте, чи були якісь особливі визнання від України, крім поодиноких заяв офіційних осіб, геноциду в Руанді? Чи визнала голодомор геноцидом Великобританія? Тож, по перше, ми не маємо права вимагати від них особливого ставлення, а по друге, дружні відносини до України не визначаються визнанням голодомору геноцидом.
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22.05.2022 23:38 Відповісти
тоді і вони не мають права вимагати поставок зерна , а дружити можно пісенними фестивалями ! як казав наш президент - я вам ни чего не должен ! дружити треба з тими хто допоможе в біді , а не зі всіма підряд . а до ринку зерна я маю саме близьке відношення ,бо я вирощую те зерно !
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22.05.2022 23:58 Відповісти
Зерно продається туди, де за нього дають найбільшу ціну. При цьому жодні санкції в світі не зачіпають поставки зерна, його може купувати хто завгодно, тож комплаєнс клієнтам не роблять.
І ми не будемо ставати подібними на кацапню і робити з зерна зброю і політичний аргумент, як ті роблять з газу і нафти.
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23.05.2022 00:17 Відповісти
всі країни використовують свої ресурси , щоб тиснути на тих хто їх купує ! а на слабких не маючих чіткої політики , не здатних відстоювати свої інтереси нападають кацапи !так зерно повинно стати головною зброєю України , або на що я під обстрілами його сію .
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23.05.2022 07:30 Відповісти
До речі, про ринок зерна вас приблизно таке ж уявлення, як і про міжнародні відносини.
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22.05.2022 23:40 Відповісти
***....мої дописи справжуються....коли я писав про перемовини в Туреччині потім в Ізраїль захотів...то я предрік і Африку..абалдєть
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22.05.2022 22:27 Відповісти
ну так нагадайте нам всем нашу Победу до лета... ну хоть до дня Конституции (28 июня)... а?
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22.05.2022 22:32 Відповісти
Навіть африканці здатні іноді вирішувати проблеми без війн. А це падло кремлівське таке влаштував у 21 ст. у центрі Європи
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22.05.2022 22:28 Відповісти
интересно...у *****, перед встречей, его заставят сдвать кровь и дерьмо для анализу??? )))
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22.05.2022 22:33 Відповісти
Я взагалі не впевнений, що та зустріч відбудеться.
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22.05.2022 22:47 Відповісти
ну нашего однозначно облобызает))))
а с ******? ну может каконить двойника подкинут... какого не жалко))))
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22.05.2022 22:55 Відповісти
bamr

@bamr69

·
https://twitter.com/bamr69/status/1528419087814041600 2 ч

Президент Сенегала заявил, что страна может начать поставлять сжиженный газ в Европу. Запасы нефти и газа на шельфе Сенегала оценивают в 1 млрд баррелей извлекаемой нефти и 40 трлн куб. футов газа.
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22.05.2022 22:34 Відповісти
Ми їм зерно, вони нам паливо. Було б непогано! Але треба почекати його візиту до путлєра і що він після цього буде розповідати змі....
П.с. всі коментатори расисти- убєйтєсь! Всі коментатори, які сміються над голодом- щоб вам всім здохнути від голоду! Голодомор забули вже? Чи ви тварюки з тих, хто його не визнає?!
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22.05.2022 22:53 Відповісти
а Сенегал визнав голодомор в 32-33 роках ? ні до побачення Євробачення !
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22.05.2022 23:13 Відповісти
Синегал... так по кацапські звучить ))
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22.05.2022 23:04 Відповісти
Почитав коменти. То ми ще в Європу хочемо? Макака, бібізяна - що за нах. І з голоду немає чого сміятися, українці це ж повинні памятати.
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22.05.2022 23:10 Відповісти
деда на палке на 9 мая не носил...зачем ему москва?
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22.05.2022 23:21 Відповісти
А з ефіопським расистом поговорити не хочеш ?

Ти бач, як Україна раптом знадобилася.
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22.05.2022 23:26 Відповісти
Війни нам мало хай ще мавпячу оспу привезе
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22.05.2022 23:50 Відповісти
це його Єрмак запросив, збирає кААліцию причастних. памятаєте недавню історію, коли Габон в ООН почав коментувати, правда самі не зна що. Тоді Єрмак готував антиамериканські заходи, щоб налякати....
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22.05.2022 23:55 Відповісти
жаль, что король Лесото не посетит Украину... а то могла бы состояться очень важная политическая встреча, которая бы в дальнейшем оказала сильнейшее влияние на развитие африканского континента...
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23.05.2022 05:15 Відповісти
жаль, что король Лесото не посетит Украину... а то могла бы состояться очень важная политическая встреча, которая бы в дальнейшем оказала сильнейшее влияние на развитие африканского континента...
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23.05.2022 05:15 Відповісти
/
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23.05.2022 07:46 Відповісти
Ну так повезите его в Бучу, Ирпень, Харьков. Если не боится. Сенегал вроде мусульманский, расскажите о притеснениях крымских татар. И потом можно отпускать в Москву. Хитрее надо, негры тоже люди, а в Африке всё больше денег.
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24.05.2022 01:06 Відповісти
 
 