Президент Сенегалу відвідає з офіційним візитом Київ і Москву

Президент Сенегалу Макі Салл наступного тижня відвідає Київ та Москву як глава Африканського союзу. Він планує обговорити війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Голова сенегальської держави заявив, що у діалозі з представниками обох країн він хоче "побачити наміри деескалації конфлікту та встановлення миру".

"Хоча ми і засуджуємо вторгнення, ми працюємо над деескалацією, ми працюємо над припиненням вогню, над діалогом... така позиція Африки", - наголосив Салл.

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