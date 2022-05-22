Президент Сенегалу відвідає з офіційним візитом Київ і Москву
Президент Сенегалу Макі Салл наступного тижня відвідає Київ та Москву як глава Африканського союзу. Він планує обговорити війну в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Голова сенегальської держави заявив, що у діалозі з представниками обох країн він хоче "побачити наміри деескалації конфлікту та встановлення миру".
"Хоча ми і засуджуємо вторгнення, ми працюємо над деескалацією, ми працюємо над припиненням вогню, над діалогом... така позиція Африки", - наголосив Салл.
Топ коментарі
+21 Zamer4 Potolkoff
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+16 Владислав Масич
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это типа аудитор, приехал посмотреть "стан справ"?
P.S. Собачки, обгладывающие дохлых орков, резко напряглись.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES‑11/1 Яка засуджує вторгнення рф до України-
Сенегал був однією з тих країн яка не підтримала данну резолюцію!
Тобто, його дії ше раз підкреслює той факто, що про Україну ніхир не знав навіть де вона є. Бо для усього світу ми були прирівняні до кацапів. Але тепер всі дуже добре зрозуміли, що таке Україна і чого вона варта.
І ще один факто не маловажливий - зпочатку їде в Україну , а тільки потім до кацапів. Бо нарешті весь світ знає, що саме ма годували весь світ , а не кацапи із їхньою пропагандою - другої найсильнішої країни світу.
В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса!
.........
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла."(с)
До Африканського Союзу входять усі країни континенту.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Африканський Союз
А вся Африка - не така вже маленька одиниця - може також зайняти позицію у російсько-українській війні
При голосуванні резолюції ООН ES-11/1 не засудили рф в агресії проти України!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE Буркіна-Фасо , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD Камерун , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F Ефіопія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96 Есватіні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F Гвінея , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%83 Гвінея-Бісау , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE Марокко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE Того
Взагалі делегації неприбули в ООН на важливе для світу голосування!
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І ми не будемо ставати подібними на кацапню і робити з зерна зброю і політичний аргумент, як ті роблять з газу і нафти.
а с ******? ну может каконить двойника подкинут... какого не жалко))))
@bamr69
·
https://twitter.com/bamr69/status/1528419087814041600 2 ч
Президент Сенегала заявил, что страна может начать поставлять сжиженный газ в Европу. Запасы нефти и газа на шельфе Сенегала оценивают в 1 млрд баррелей извлекаемой нефти и 40 трлн куб. футов газа.
П.с. всі коментатори расисти- убєйтєсь! Всі коментатори, які сміються над голодом- щоб вам всім здохнути від голоду! Голодомор забули вже? Чи ви тварюки з тих, хто його не визнає?!
Ти бач, як Україна раптом знадобилася.