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Новости Санкции против России
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Австрия заморозила 250 млн евро российских олигархов

негаммер

Австрийские власти уже выявили российских активов более чем на 250 млн евро в местных финансовых учреждениях. О санкционных успехах официальной Вены отчитался Офис канцлера Карла Нехаммера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Специальная межведомственная группа похвасталась первыми успехами по отслеживанию активов приближенных к российским властям бизнесменов. Совместными усилиями Управления по защите конституции, Нацбанка, Управления финансового рынка и ряда министерств выявили 97 банковских счетов подсанкционных россиян с 254 млн евро.

"Эта сумма вдвое больше цифр, объявленных Германией в марте", – говорится в заявлении правительства.

Австрийские следователи также выявили минимум 5 попыток скрыть активы. Сейчас они работают над рядом подозрительных случаев, когда подсанкционные активы пытаются передать на вновь созданные компании или подставные лица. В конце мая власти Австрии намеренно введут новую систему отчетности.

"Этими мерами мы бьем олигархов по их больному месту – по их деньгам. Австрия приложит все усилия для введения санкций против поджигателей войны и сторонников Путина без всяких исключений", – заявил канцлер Нехаммер.

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Австрия (807) актив (92) Нехаммер Карл (43)


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Топ комментарии
+3
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22.05.2022 22:52
+1
Я вам уже писала. Маніпуляція ваша не актуальна.
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22.05.2022 22:56
+1
Ніякої допомоги від ГДР для українських ЗСУ не було... Навіть тих нещасних 5000 шоломів, і тих не було. За біженців дякуємо. І це не тільки ваша заслуга. Більше немає за що дякувати. Німці сидять тихо на роїській газовій трубі. Тихенько бздять. І мовчать. Удачі
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22.05.2022 22:58
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22.05.2022 22:52 Ответить
⚡️ У місті Кам'янка Пензенської області рф сталася велика пожежа на складі з насінням соняшника.

Щось горить останнім часом орда, так це ми ще в контрнаступ не пішли...
https://t.me/operativnoZSU/25441
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22.05.2022 23:14 Ответить
Це вам не фріци, виявляється.
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22.05.2022 22:53 Ответить
Я вам уже писала. Маніпуляція ваша не актуальна.
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22.05.2022 22:56 Ответить
Ніякої допомоги від ГДР для українських ЗСУ не було... Навіть тих нещасних 5000 шоломів, і тих не було. За біженців дякуємо. І це не тільки ваша заслуга. Більше немає за що дякувати. Німці сидять тихо на роїській газовій трубі. Тихенько бздять. І мовчать. Удачі
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22.05.2022 22:58 Ответить
Австрійцям це скажи.
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22.05.2022 23:15 Ответить
Ви з Валюшею два сапога- валенок. Рашистский валенок.
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22.05.2022 23:17 Ответить
Хоч щось Австрія зробила
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22.05.2022 22:54 Ответить
німецька русня і що це змінює?
Це та сама Германія,яка пообіцяла миттю надати нам 5000 шоломів і досі їх не надала?Чи якась інша?Напевно,існують дві Германії:віртуальна та *************.

А от тепер, на місці німців, я би почав нервувати. Євреї в 21 сторіччі вміють обирати сторону.
https://twitter.com/EKantorovich/status/1528347848642744323
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22.05.2022 23:02 Ответить
свинопес кому ти це пишеш?
Доброго вечора ми з України!
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22.05.2022 23:30 Ответить
фейк. Це не зброя.
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22.05.2022 23:20 Ответить
Ізраїль передав каски та захисні костюми екстреним службам України а що передала Україні Німеччина?
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22.05.2022 23:27 Ответить
копейки какие-то ... по меркам олигархов конечно ... у арабов и латиносов ... вот там должны быть залежи бабла
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22.05.2022 22:56 Ответить
Це не копійки,а один відбудований райцентр.Не забувайте, що багато країн взяли на себе обов'язки відновити міста і центри,до інфраструктури кордонів
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22.05.2022 23:00 Ответить
5000 німецьких шоломів нервово палять у куточку
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22.05.2022 23:04 Ответить
а вони крім заморозки підуть на відбудову чи просто будуть арештовані?
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22.05.2022 23:11 Ответить
саранча зеленського вперто приховує від суспільства відповіді які вони дали в опитувальнику ЄС. Цікаво, для чого? Депутатські запити ігнорують.Ар'єв збирається добиватися доступу до опитувальника через правоохоронні органи, щоб знати які відповіді надала влада Європейському Союзу
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22.05.2022 23:09 Ответить
Бо Байден дав ******** продажним австрійцям, дякуємо.
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23.05.2022 05:23 Ответить
Панове, ви я думаю розумієте що таке заморожування? Це простіше кажучи ху-ня. Сьогодні заморозили, завтра розморозили. Про конфіскацію не йдеться. Тільки США шукають шляхи законодавчо конфісковувати якісь російські гроші. Демократичний ЄС більше ніж війни боїться що крадії всього світу не будуть зберігати нажітоє нєпосільним трудом в їхніх банках
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23.05.2022 07:15 Ответить
 
 