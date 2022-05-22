Австрия заморозила 250 млн евро российских олигархов
Австрийские власти уже выявили российских активов более чем на 250 млн евро в местных финансовых учреждениях. О санкционных успехах официальной Вены отчитался Офис канцлера Карла Нехаммера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.
Специальная межведомственная группа похвасталась первыми успехами по отслеживанию активов приближенных к российским властям бизнесменов. Совместными усилиями Управления по защите конституции, Нацбанка, Управления финансового рынка и ряда министерств выявили 97 банковских счетов подсанкционных россиян с 254 млн евро.
"Эта сумма вдвое больше цифр, объявленных Германией в марте", – говорится в заявлении правительства.
Австрийские следователи также выявили минимум 5 попыток скрыть активы. Сейчас они работают над рядом подозрительных случаев, когда подсанкционные активы пытаются передать на вновь созданные компании или подставные лица. В конце мая власти Австрии намеренно введут новую систему отчетности.
"Этими мерами мы бьем олигархов по их больному месту – по их деньгам. Австрия приложит все усилия для введения санкций против поджигателей войны и сторонников Путина без всяких исключений", – заявил канцлер Нехаммер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щось горить останнім часом орда, так це ми ще в контрнаступ не пішли...
https://t.me/operativnoZSU/25441
Це та сама Германія,яка пообіцяла миттю надати нам 5000 шоломів і досі їх не надала?Чи якась інша?Напевно,існують дві Германії:віртуальна та *************.
А от тепер, на місці німців, я би почав нервувати. Євреї в 21 сторіччі вміють обирати сторону.
https://twitter.com/EKantorovich/status/1528347848642744323
Доброго вечора ми з України!