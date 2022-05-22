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Новини Санкції проти Росії
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Австрія заморозила 250 млн євро російських олігархів

негаммер

Австрійська влада вже виявила російських активів на понад 250 млн євро в місцевих фінансових установах. Про санкційні успіхи офіційного Відня відзвітував Офіс канцлера Карла Негаммера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

Спеціальна міжвідомча група похизувалася першими успіхами з відстеження активів наближених до російської влади бізнесменів. Спільними зусиллями Управління захисту конституції, Нацбанку, Управління фінансового ринку та низки міністерств виявили 97 банківських рахунків підсанкційних росіян із 254 млн євро.

"Ця сума вдвічі більша за цифри, оголошені Німеччиною у березні", – йдеться в заяві уряду.

Австрійські слідчі також виявили мінімум 5 спроб приховати активи. Зараз вони працюють над низкою підозрілих випадків, коли підсанкційні активи намагаються передати на новостворені компанії чи підставних осіб. Наприкінці травня влада Австрії навмисне запровадить нову систему звітності.

"Цими заходами ми б'ємо олігархів там, де їм боляче – по їхніх грошах. Австрія докладе всіх зусиль для запровадження санкцій проти провокаторів війни та прихильників Путіна без жодних винятків", – заявив канцлер Негаммер.

Читайте також: Австрія не може бути нейтральною щодо воєнних злочинів, – Негаммер

Автор: 

Австрія (958) актив (238) Негаммер Карл (53)


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Топ коментарі
+3
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22.05.2022 22:52
+1
Я вам уже писала. Маніпуляція ваша не актуальна.
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22.05.2022 22:56
+1
Ніякої допомоги від ГДР для українських ЗСУ не було... Навіть тих нещасних 5000 шоломів, і тих не було. За біженців дякуємо. І це не тільки ваша заслуга. Більше немає за що дякувати. Німці сидять тихо на роїській газовій трубі. Тихенько бздять. І мовчать. Удачі
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22.05.2022 22:58
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22.05.2022 22:52 Відповісти
⚡️ У місті Кам'янка Пензенської області рф сталася велика пожежа на складі з насінням соняшника.

Щось горить останнім часом орда, так це ми ще в контрнаступ не пішли...
https://t.me/operativnoZSU/25441
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22.05.2022 23:14 Відповісти
Це вам не фріци, виявляється.
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22.05.2022 22:53 Відповісти
Я вам уже писала. Маніпуляція ваша не актуальна.
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22.05.2022 22:56 Відповісти
Ніякої допомоги від ГДР для українських ЗСУ не було... Навіть тих нещасних 5000 шоломів, і тих не було. За біженців дякуємо. І це не тільки ваша заслуга. Більше немає за що дякувати. Німці сидять тихо на роїській газовій трубі. Тихенько бздять. І мовчать. Удачі
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22.05.2022 22:58 Відповісти
Австрійцям це скажи.
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22.05.2022 23:15 Відповісти
Ви з Валюшею два сапога- валенок. Рашистский валенок.
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22.05.2022 23:17 Відповісти
Хоч щось Австрія зробила
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22.05.2022 22:54 Відповісти
німецька русня і що це змінює?
Це та сама Германія,яка пообіцяла миттю надати нам 5000 шоломів і досі їх не надала?Чи якась інша?Напевно,існують дві Германії:віртуальна та *************.

А от тепер, на місці німців, я би почав нервувати. Євреї в 21 сторіччі вміють обирати сторону.
https://twitter.com/EKantorovich/status/1528347848642744323
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22.05.2022 23:02 Відповісти
свинопес кому ти це пишеш?
Доброго вечора ми з України!
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22.05.2022 23:30 Відповісти
фейк. Це не зброя.
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22.05.2022 23:20 Відповісти
Ізраїль передав каски та захисні костюми екстреним службам України а що передала Україні Німеччина?
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22.05.2022 23:27 Відповісти
копейки какие-то ... по меркам олигархов конечно ... у арабов и латиносов ... вот там должны быть залежи бабла
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22.05.2022 22:56 Відповісти
Це не копійки,а один відбудований райцентр.Не забувайте, що багато країн взяли на себе обов'язки відновити міста і центри,до інфраструктури кордонів
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22.05.2022 23:00 Відповісти
5000 німецьких шоломів нервово палять у куточку
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22.05.2022 23:04 Відповісти
а вони крім заморозки підуть на відбудову чи просто будуть арештовані?
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22.05.2022 23:11 Відповісти
саранча зеленського вперто приховує від суспільства відповіді які вони дали в опитувальнику ЄС. Цікаво, для чого? Депутатські запити ігнорують.Ар'єв збирається добиватися доступу до опитувальника через правоохоронні органи, щоб знати які відповіді надала влада Європейському Союзу
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22.05.2022 23:09 Відповісти
Бо Байден дав ******** продажним австрійцям, дякуємо.
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23.05.2022 05:23 Відповісти
Панове, ви я думаю розумієте що таке заморожування? Це простіше кажучи ху-ня. Сьогодні заморозили, завтра розморозили. Про конфіскацію не йдеться. Тільки США шукають шляхи законодавчо конфісковувати якісь російські гроші. Демократичний ЄС більше ніж війни боїться що крадії всього світу не будуть зберігати нажітоє нєпосільним трудом в їхніх банках
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23.05.2022 07:15 Відповісти
 
 