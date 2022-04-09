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Австрія не може бути нейтральною щодо воєнних злочинів, – Негаммер

зеленський,негаммер

Австрія є нейтральною країною у військовому плані, але не може бути нейтральною щодо скоєних Росією воєнних злочинів і несправедливості.

Про це заявив Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Австрія була і залишається нейтральною країною, і є частиною Європейського Союзу. У військовому плані ми нейтральні, але ми ніколи не можемо погодитися з тим, що кояться воєнні злочини, і вважаємо, що треба допомагати тим країнам, де відбувається несправедливість", - сказав Негаммер.

За його словами, це означає, що Австрія повністю підтримує санкції ЄС і запроваджує їх у себе, а також підтримує Україну там, де найбільш потрібно з української точки зору.

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Він також зазначив, що Австрія докладає зусиль для створення надійних гуманітарних коридорів для евакуації людей, зокрема з Маріуполя.

Негаммер акцентував, що в Австрії існує велика солідарність з людьми, яких війна вигнала з України, і готовність допомогти їм.

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"Я обіцяю, що не припинятиметься", - підкреслив він.

Федеральний канцлер поінформував, що сьогодні відвідає Бучу, де відбулися страшні злочини. У цьому контексті він наголосив на необхідності розслідування їх інституціями ООН, щоб почало працювати міжнародне право і Міжнародний кримінальний суд.

Автор: 

Австрія (959) Негаммер Карл (53)


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Топ коментарі
+3
Саме слово нейтральний це щось ж розряду "ні риба ні м'ясо".
Тобто, нейтральність сама по собі - це дуже погано.
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09.04.2022 16:37
+3
В центре ЕС хорошо быть нейтральным. Понейтралили бы австрияки с кацапней под боком.
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09.04.2022 16:54
+2
Ну хоть так. Только ваш доружок по бывшей империи мадяр ещё не проснулся.
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09.04.2022 16:37
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Ну хоть так. Только ваш доружок по бывшей империи мадяр ещё не проснулся.
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09.04.2022 16:37 Відповісти
Саме слово нейтральний це щось ж розряду "ні риба ні м'ясо".
Тобто, нейтральність сама по собі - це дуже погано.
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09.04.2022 16:37 Відповісти
В центре ЕС хорошо быть нейтральным. Понейтралили бы австрияки с кацапней под боком.
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09.04.2022 16:54 Відповісти
класно бути нейтральним, коли тебе оточують країни НАТО та ЕС з усіх боків.
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09.04.2022 16:57 Відповісти
шкода, що віра в те, що рашисти фашисти прийшла тільки після реальних жертв, а не від попередження
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09.04.2022 16:56 Відповісти
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09.04.2022 16:56 Відповісти
МОЖЕ ВАЛЬС З ПУТІНИМ?
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09.04.2022 19:11 Відповісти
 
 