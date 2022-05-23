РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11321 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
16 846 29

Россияне готовятся к возобновлению наступления на южном направлении, - американские эксперты

рф,армія

Американские эксперты предполагают, что российские войска готовят наступление на южном направлении, при этом 22 мая получили только минимальные достижения на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Институт предполагает, что российские войска предоставят дополнительное усиление для удержания своих позиций на западном берегу Северского Донца.

Украинские источники дополнительно подтвердили, что противник, вероятно, стремится открыть новую линию продвижения к северу от Попасной, чтобы завершить оцепление Северодонецка, одновременно двигаясь на запад к Бахмуту, хотя российские силы вряд ли смогут активно продвигаться в обоих направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, - сводка Генштаба ВСУ на 18:00 22 мая

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Украинские источники подтвердили, что российские войска совершили локальное продвижение к северу и западу от Попасной. Захватчики, вероятно, стремятся продвинуться дальше на запад в направлении Бахмута и на север для Северодонецка, но вряд ли достигнут быстрого продвижения.
  • Россияне, вероятно, будут пытаться удержать позиции к западу от реки Северский Донец против украинских атак (а не отступать через реку), чтобы предотвратить дальнейшую угрозу продвижения украинцев к Изюму.
  • Российские оккупационные войска продолжили процедуры фильтрации и депортации в Мариуполе и его окрестностях.
  • Оккупанты, скорее всего, готовятся к возобновлению наступления на южном направлении.

Кроме того, ISW отмечает, что захватчики будут продолжать пытаться оцепить Северодонецк и Лисичанск (по крайней мере, с юга), чтобы отрезать соединение по магистрали Северодонецк-Лисичанск с остальной частью Украины.

Автор: 

армия РФ (19101) США (26471) эксперт (2665)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Ща Люся разрулит
показать весь комментарий
23.05.2022 05:14
+4
Не дуже радісні новини(((
показать весь комментарий
23.05.2022 04:02
+4
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( *********)
показать весь комментарий
23.05.2022 06:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коротко кажучи, хреновенько все.
показать весь комментарий
23.05.2022 02:50 Ответить
Не дуже радісні новини(((
показать весь комментарий
23.05.2022 04:02 Ответить
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( *********)
показать весь комментарий
23.05.2022 06:59 Ответить
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( *********)
показать весь комментарий
23.05.2022 06:59 Ответить
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( пи дорасов)
показать весь комментарий
23.05.2022 07:00 Ответить
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( пи дорасов)
показать весь комментарий
23.05.2022 07:00 Ответить
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( пи сов)
показать весь комментарий
23.05.2022 07:00 Ответить
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( пи сов)
показать весь комментарий
23.05.2022 07:00 Ответить
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати.
показать весь комментарий
23.05.2022 07:00 Ответить
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би.
показать весь комментарий
23.05.2022 07:01 Ответить
Ща Люся разрулит
показать весь комментарий
23.05.2022 05:14 Ответить
ласкаво просимо до Черобаївки знову, рашисти
показать весь комментарий
23.05.2022 05:42 Ответить
Земля їм скловатою.
показать весь комментарий
23.05.2022 06:36 Ответить
Про наміри кацапні майже все знаєм. Про наміри ГШ України по звільненню країни я так розумію знати не дозволяється. Хоч би ті наміри були взагалі.
показать весь комментарий
23.05.2022 07:16 Ответить
Про наміри кацапні майже все знаєм. Про наміри ГШ України по звільненню країни я так розумію знати не дозволяється. Хоч би ті наміри були взагалі.
показать весь комментарий
23.05.2022 07:16 Ответить
Про наміри кацапні майже все знаєм. Про наміри ГШ України по звільненню країни я так розумію знати не дозволяється. Хоч би ті наміри були взагалі.
показать весь комментарий
23.05.2022 07:16 Ответить
Про наміри кацапні майже все знаєм. Про наміри ГШ України по звільненню країни я так розумію знати не дозволяється. Хоч би ті наміри були взагалі.
показать весь комментарий
23.05.2022 07:16 Ответить
А ось Запоріжська ОВА каже,що ворог не здійснює ніяких дій для наступу.
показать весь комментарий
23.05.2022 07:39 Ответить
и на южном направлении будет то же самое,смерть оркам
показать весь комментарий
23.05.2022 08:29 Ответить
В 115 бригаде в Луг.обл. кроме автоматов 1980 года выпуска нет ничего...бойцов тупо бросают под рабZeянские танки...сообщила жена одного из бойцов ВСУ...
показать весь комментарий
23.05.2022 08:43 Ответить
Куди би орки не просунулися на нашій землі , іх чекає смерть 😡
показать весь комментарий
23.05.2022 08:51 Ответить
Поки що не задіяні мацковський та підерський військові округи, мабуть пуйло планує і третю хвилю навали - "мажорними" військами, що досить небезпечно, бо вони ідейні, шовіністи кончені та на ікорці від'їлися, тіпа елітні війська.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:25 Ответить
 
 