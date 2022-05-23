Россияне готовятся к возобновлению наступления на южном направлении, - американские эксперты

Американские эксперты предполагают, что российские войска готовят наступление на южном направлении, при этом 22 мая получили только минимальные достижения на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Институт предполагает, что российские войска предоставят дополнительное усиление для удержания своих позиций на западном берегу Северского Донца.

Украинские источники дополнительно подтвердили, что противник, вероятно, стремится открыть новую линию продвижения к северу от Попасной, чтобы завершить оцепление Северодонецка, одновременно двигаясь на запад к Бахмуту, хотя российские силы вряд ли смогут активно продвигаться в обоих направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, - сводка Генштаба ВСУ на 18:00 22 мая

Ключевые выводы экспертов ISW:

Украинские источники подтвердили, что российские войска совершили локальное продвижение к северу и западу от Попасной. Захватчики, вероятно, стремятся продвинуться дальше на запад в направлении Бахмута и на север для Северодонецка, но вряд ли достигнут быстрого продвижения.

Россияне, вероятно, будут пытаться удержать позиции к западу от реки Северский Донец против украинских атак (а не отступать через реку), чтобы предотвратить дальнейшую угрозу продвижения украинцев к Изюму.

Российские оккупационные войска продолжили процедуры фильтрации и депортации в Мариуполе и его окрестностях.

Оккупанты, скорее всего, готовятся к возобновлению наступления на южном направлении.

Кроме того, ISW отмечает, что захватчики будут продолжать пытаться оцепить Северодонецк и Лисичанск (по крайней мере, с юга), чтобы отрезать соединение по магистрали Северодонецк-Лисичанск с остальной частью Украины.