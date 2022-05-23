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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни готуються до відновлення наступу на південному напрямку, - американські експерти

рф,армія

Американські експерти припускають, що російські війська готують наступ на південному напрямку, при цьому 22 травня здобули лише мінімальних досягнень на сході України.

Якмінформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут припускає, що російські війська нададуть додаткове підсилення для утримання своїх позицій на західному березі Сіверського Дінця.

Українські джерела додатково підтвердили, що противник, ймовірно, прагнеь відкрити нову лінію просування на північ від Попасної, щоб завершити оточення Сєвєродонецька, водночас рухаючись на захід до Бахмута, хоча російські сили навряд чи зможуть активно просуватися в обох напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога від США: українська воєнна розвідка серед пріоритетних напрямів фінансування

Ключові висновки експертів ISW:

- українські джерела підтвердили, що російські війська здійснили локальне просування на північ і захід від Попасної. Загарбники, вірогідно, прагнуть просунутися далі на захід у напрямку Бахмута і на північ для оточення Сєвєродонецька, але навряд чи досягнуть швидкого просування;

- Росіяни, ймовірно, намагатимуться утримати позиції на захід від річки Сіверський Донець проти українських атак (а не відступати через річку), щоб запобігти подальшому загрозі просування українців до Ізюма;

- Російські окупаційні війська продовжили процедури фільтрації і депортації в Маріуполі та його околицях;

Окупанти, швидше за все, готуються до відновлення наступу на південному напрямку.

Крім того, ISW відзначає, що загарбники продовжуватимуть намагатися оточити Сєверодонецьк і Лисичанськ (принаймні з півдня), щоб відрізати з’єднання магістраллю Сєвєродонецьк-Лисичанськ з рештою України.

Також читайте: Командири та їхні родини: ЗМІ ідентифікували російських офіцерів, які знищують південний схід України. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17250) США (22590) експерт (104)


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Топ коментарі
+5
Ща Люся разрулит
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23.05.2022 05:14
+4
Не дуже радісні новини(((
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23.05.2022 04:02
+4
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( *********)
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23.05.2022 06:59
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Коротко кажучи, хреновенько все.
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23.05.2022 02:50 Відповісти
Не дуже радісні новини(((
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23.05.2022 04:02 Відповісти
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( *********)
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23.05.2022 06:59 Відповісти
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( *********)
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23.05.2022 06:59 Відповісти
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( пи дорасов)
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23.05.2022 07:00 Відповісти
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( пи дорасов)
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23.05.2022 07:00 Відповісти
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( пи сов)
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23.05.2022 07:00 Відповісти
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати, підорів ( пи сов)
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23.05.2022 07:00 Відповісти
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би, бо важко буде знов їх вибивати.
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23.05.2022 07:00 Відповісти
Так, наші та наші друзі припіздняються з допомогою тяжких пристроїв .. поскоріше би.
показати весь коментар
23.05.2022 07:01 Відповісти
Ща Люся разрулит
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23.05.2022 05:14 Відповісти
ласкаво просимо до Черобаївки знову, рашисти
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23.05.2022 05:42 Відповісти
Земля їм скловатою.
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23.05.2022 06:36 Відповісти
Про наміри кацапні майже все знаєм. Про наміри ГШ України по звільненню країни я так розумію знати не дозволяється. Хоч би ті наміри були взагалі.
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23.05.2022 07:16 Відповісти
Про наміри кацапні майже все знаєм. Про наміри ГШ України по звільненню країни я так розумію знати не дозволяється. Хоч би ті наміри були взагалі.
показати весь коментар
23.05.2022 07:16 Відповісти
Про наміри кацапні майже все знаєм. Про наміри ГШ України по звільненню країни я так розумію знати не дозволяється. Хоч би ті наміри були взагалі.
показати весь коментар
23.05.2022 07:16 Відповісти
Про наміри кацапні майже все знаєм. Про наміри ГШ України по звільненню країни я так розумію знати не дозволяється. Хоч би ті наміри були взагалі.
показати весь коментар
23.05.2022 07:16 Відповісти
А ось Запоріжська ОВА каже,що ворог не здійснює ніяких дій для наступу.
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23.05.2022 07:39 Відповісти
и на южном направлении будет то же самое,смерть оркам
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23.05.2022 08:29 Відповісти
В 115 бригаде в Луг.обл. кроме автоматов 1980 года выпуска нет ничего...бойцов тупо бросают под рабZeянские танки...сообщила жена одного из бойцов ВСУ...
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23.05.2022 08:43 Відповісти
Куди би орки не просунулися на нашій землі , іх чекає смерть 😡
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23.05.2022 08:51 Відповісти
Поки що не задіяні мацковський та підерський військові округи, мабуть пуйло планує і третю хвилю навали - "мажорними" військами, що досить небезпечно, бо вони ідейні, шовіністи кончені та на ікорці від'їлися, тіпа елітні війська.
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23.05.2022 11:25 Відповісти
 
 