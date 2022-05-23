Безопасно выехать из Херсона невозможно, - мэр Колыхаев
Население Херсона с начала российского вторжения в Украину сократилось с 300 тысяч до 170-180 тысяч. Однако безопасных путей выезда из города не было и нет сейчас.
Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Безопасно выехать из Херсона невозможно. С 1 мая, когда люди выезжают через Снигиревку, Давидов Брод - там сейчас стоят очень большие колонны, многокилометровые - как на въезд, так и на выезд с временно оккупированной территории. Там люди стоят под обстрелами "градов", есть большое количество раненых, есть "двухсотые". Это какое-то страшное время для Херсона и всей Херсонщины", - сказал он.
По его словам, с первого дня широкомасштабной войны, с 24 по 28 февраля из города Херсон люди выезжали на свой собственный страх и риск.
"Они ехали в сторону Николаева. Но у нас ни дня не было безопасного зеленого коридора. Здесь остались дети из детдомов, интернатов, которые также не выехали из нашего города", - сообщил мэр.
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"В оккупированном рашистами Херсоне украинское подполье продолжает держать в тонусе коллаборантов. Снова передали привет Кириллу Стремоусову, местному ватнику, который после начала вторжения примкнул к русне. Осторожнее заходи в подъезды, Кирюша",
Чи ще почекати? Ну то нехай пан президент скаже скільки? Бо не красно виходить. Нас закликають не заважати перемовинам, розповідають, що питання декількох днів. Це ж не може тривати вічність. Якщо вас кацапи обманули (що цілком можливо) то скажіть правду. Якщо йде реальний процес обміну, то назвіть строки!