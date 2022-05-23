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Новости Война
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Безопасно выехать из Херсона невозможно, - мэр Колыхаев

Население Херсона с начала российского вторжения в Украину сократилось с 300 тысяч до 170-180 тысяч. Однако безопасных путей выезда из города не было и нет сейчас.

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Безопасно выехать из Херсона невозможно. С 1 мая, когда люди выезжают через Снигиревку, Давидов Брод - там сейчас стоят очень большие колонны, многокилометровые - как на въезд, так и на выезд с временно оккупированной территории. Там люди стоят под обстрелами "градов", есть большое количество раненых, есть "двухсотые". Это какое-то страшное время для Херсона и всей Херсонщины", - сказал он.

По его словам, с первого дня широкомасштабной войны, с 24 по 28 февраля из города Херсон люди выезжали на свой собственный страх и риск.

"Они ехали в сторону Николаева. Но у нас ни дня не было безопасного зеленого коридора. Здесь остались дети из детдомов, интернатов, которые также не выехали из нашего города", - сообщил мэр.

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Херсон (2796) Колыхаев Игорь (21)


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23.05.2022 09:37 Ответить
Ключ до деокупації Криму - звільнення Херсонщини, яку росціяни хочуть анексувати.
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23.05.2022 09:38 Ответить
В Херсоне местные партизаны передали "привет" предателю Кириллу Стремоусову.



"В оккупированном рашистами Херсоне украинское подполье продолжает держать в тонусе коллаборантов. Снова передали привет Кириллу Стремоусову, местному ватнику, который после начала вторжения примкнул к русне. Осторожнее заходи в подъезды, Кирюша",
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23.05.2022 09:42 Ответить
Ну що, три дні пройшло, що із "обміном" Азовців?
Чи ще почекати? Ну то нехай пан президент скаже скільки? Бо не красно виходить. Нас закликають не заважати перемовинам, розповідають, що питання декількох днів. Це ж не може тривати вічність. Якщо вас кацапи обманули (що цілком можливо) то скажіть правду. Якщо йде реальний процес обміну, то назвіть строки!
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23.05.2022 09:47 Ответить
Найвеличніший все просрав.
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23.05.2022 09:51 Ответить
Поляки у своїх відеоблогах в Ютубі кажуть, що відбулася "здача азовців у полон", а росія обмінювати азовців "не збирається, натомість хоче їх судити". Побачимо, як воно буде.
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23.05.2022 11:08 Ответить
 
 