Безопасно выехать из Херсона невозможно, - мэр Колыхаев

Население Херсона с начала российского вторжения в Украину сократилось с 300 тысяч до 170-180 тысяч. Однако безопасных путей выезда из города не было и нет сейчас.

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Безопасно выехать из Херсона невозможно. С 1 мая, когда люди выезжают через Снигиревку, Давидов Брод - там сейчас стоят очень большие колонны, многокилометровые - как на въезд, так и на выезд с временно оккупированной территории. Там люди стоят под обстрелами "градов", есть большое количество раненых, есть "двухсотые". Это какое-то страшное время для Херсона и всей Херсонщины", - сказал он.

По его словам, с первого дня широкомасштабной войны, с 24 по 28 февраля из города Херсон люди выезжали на свой собственный страх и риск.

"Они ехали в сторону Николаева. Но у нас ни дня не было безопасного зеленого коридора. Здесь остались дети из детдомов, интернатов, которые также не выехали из нашего города", - сообщил мэр.

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