Безпечно виїхати з Херсона неможливо, - мер Колихаєв
Населення Херсона з початку російського вторгнення в Україну скоротилося з 300 тисяч до 170-180 тисяч. Проте безпечних шляхів виїзду з міста не було і немає зараз.
Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Безпечно виїхати з Херсона неможливо. З 1 травня, коли люди виїжджають через Снігурівку, Давидів Брід - там зараз стоять дуже великі колони, багатокілометрові - як на в'їзд, так і на виїзд з тимчасово окупованої території. Там люди стоять під обстрілами "Градів", є велика кількість поранених, є "двохсоті". Це якийсь страшний час для Херсона та всієї Херсонщини", - зазначив очільник міста.
За словами Колихаєва, з 24 по 28 лютого з міста Херсон люди виїжджали на свій власний страх та ризик.
"Вони їхали в сторону Миколаєва. Але в нас жодного дня не було безпечного зеленого коридору. Тут залишилися діти з дитбудинків, інтернатів, які також не виїхали з нашого міста
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"В оккупированном рашистами Херсоне украинское подполье продолжает держать в тонусе коллаборантов. Снова передали привет Кириллу Стремоусову, местному ватнику, который после начала вторжения примкнул к русне. Осторожнее заходи в подъезды, Кирюша",
Чи ще почекати? Ну то нехай пан президент скаже скільки? Бо не красно виходить. Нас закликають не заважати перемовинам, розповідають, що питання декількох днів. Це ж не може тривати вічність. Якщо вас кацапи обманули (що цілком можливо) то скажіть правду. Якщо йде реальний процес обміну, то назвіть строки!