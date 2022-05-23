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Новини Війна
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Безпечно виїхати з Херсона неможливо, - мер Колихаєв

Населення Херсона з початку російського вторгнення в Україну скоротилося з 300 тисяч до 170-180 тисяч. Проте безпечних шляхів виїзду з міста не було і немає зараз.

Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безпечно виїхати з Херсона неможливо. З 1 травня, коли люди виїжджають через Снігурівку, Давидів Брід - там зараз стоять дуже великі колони, багатокілометрові - як на в'їзд, так і на виїзд з тимчасово окупованої території. Там люди стоять під обстрілами "Градів", є велика кількість поранених, є "двохсоті". Це якийсь страшний час для Херсона та всієї Херсонщини", - зазначив очільник міста.

За словами Колихаєва, з 24 по 28 лютого з міста Херсон люди виїжджали на свій власний страх та ризик.

"Вони їхали в сторону Миколаєва. Але в нас жодного дня не було безпечного зеленого коридору. Тут залишилися діти з дитбудинків, інтернатів, які також не виїхали з нашого міста

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Автор: 

Херсон (3335) Колихаєв Ігор (25)


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23.05.2022 09:37 Відповісти
Ключ до деокупації Криму - звільнення Херсонщини, яку росціяни хочуть анексувати.
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23.05.2022 09:38 Відповісти
В Херсоне местные партизаны передали "привет" предателю Кириллу Стремоусову.



"В оккупированном рашистами Херсоне украинское подполье продолжает держать в тонусе коллаборантов. Снова передали привет Кириллу Стремоусову, местному ватнику, который после начала вторжения примкнул к русне. Осторожнее заходи в подъезды, Кирюша",
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23.05.2022 09:42 Відповісти
Ну що, три дні пройшло, що із "обміном" Азовців?
Чи ще почекати? Ну то нехай пан президент скаже скільки? Бо не красно виходить. Нас закликають не заважати перемовинам, розповідають, що питання декількох днів. Це ж не може тривати вічність. Якщо вас кацапи обманули (що цілком можливо) то скажіть правду. Якщо йде реальний процес обміну, то назвіть строки!
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23.05.2022 09:47 Відповісти
Найвеличніший все просрав.
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23.05.2022 09:51 Відповісти
Поляки у своїх відеоблогах в Ютубі кажуть, що відбулася "здача азовців у полон", а росія обмінювати азовців "не збирається, натомість хоче їх судити". Побачимо, як воно буде.
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23.05.2022 11:08 Відповісти
 
 