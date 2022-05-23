Безпечно виїхати з Херсона неможливо, - мер Колихаєв

Населення Херсона з початку російського вторгнення в Україну скоротилося з 300 тисяч до 170-180 тисяч. Проте безпечних шляхів виїзду з міста не було і немає зараз.

Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безпечно виїхати з Херсона неможливо. З 1 травня, коли люди виїжджають через Снігурівку, Давидів Брід - там зараз стоять дуже великі колони, багатокілометрові - як на в'їзд, так і на виїзд з тимчасово окупованої території. Там люди стоять під обстрілами "Градів", є велика кількість поранених, є "двохсоті". Це якийсь страшний час для Херсона та всієї Херсонщини", - зазначив очільник міста.

За словами Колихаєва, з 24 по 28 лютого з міста Херсон люди виїжджали на свій власний страх та ризик.

"Вони їхали в сторону Миколаєва. Але в нас жодного дня не було безпечного зеленого коридору. Тут залишилися діти з дитбудинків, інтернатів, які також не виїхали з нашого міста

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