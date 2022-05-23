4 499 13
Россия должна заплатить долговременную цену за свое варварство в Украине, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Россия "должна заплатить долговременную цену" за свое "варварство в Украине".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
По словам американского лидера, речь идет о санкциях против РФ, которые уже ввели США и союзники.
"Это касается не только Украины", – добавил Байден.
Президент США пояснил, что отмена санкций против России может послать Китаю сигнал о "стоимости попытки захвата Тайваня силой".
Топ комментарии
+11 SergTranscarpathian
показать весь комментарий23.05.2022 11:41
+10 Yaroslav Vinnitsa
показать весь комментарий23.05.2022 12:00
+4 Paul Foxen
показать весь комментарий23.05.2022 11:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Во всех УК мира за умышленное убийство предусмотрена либо смерть, либо пожизненное. "Довготривалу ціну" - не встречал.
Те, про що пишете Ви, це індивідуальна кримінальна відповідальність, а тут мова йде про колективну, про відповідальність країни, народі, що її населяють та навіть поколінь.
Срацея должна платить.
По его мнению проще бабло с Америки
и ЕС срубить
2) вряд-ли расею кто-то заставит жить хуже чем она живет пока покупается нефть и газ, а это будет продолжаться, ибо большинству западных стран на деле пох...
3) хорошо бы уже кончать пистеть и начать быстрее отправлять Украине нужное оружие, в нужных объемах и с нужной скоростью....