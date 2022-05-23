Россия должна заплатить долговременную цену за свое варварство в Украине, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Россия "должна заплатить долговременную цену" за свое "варварство в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

По словам американского лидера, речь идет о санкциях против РФ, которые уже ввели США и союзники.

"Это касается не только Украины", – добавил Байден.

Президент США пояснил, что отмена санкций против России может послать Китаю сигнал о "стоимости попытки захвата Тайваня силой".

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