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Новости Санкции против России Война
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Россия должна заплатить долговременную цену за свое варварство в Украине, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявил, что Россия "должна заплатить долговременную цену" за свое "варварство в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

По словам американского лидера, речь идет о санкциях против РФ, которые уже ввели США и союзники.

"Это касается не только Украины", – добавил Байден.

Президент США пояснил, что отмена санкций против России может послать Китаю сигнал о "стоимости попытки захвата Тайваня силой".

Также читайте: Россия запретила въезд Байдену, Блинкену и более 950 гражданам США

Байден Джо (2785) россия (95393) санкции (11260)


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Топ комментарии
+11
Деградація поколінь. У них заберуть майбутнє для дітей та онуків перетворивши їх у відсталу країну третього світу.
Те, про що пишете Ви, це індивідуальна кримінальна відповідальність, а тут мова йде про колективну, про відповідальність країни, народі, що її населяють та навіть поколінь.
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23.05.2022 11:41
+10
Это значит, что у кацапов в обозримом будущем лишних денег не будет, рашку будут держать "в черном теле". Раз они эти деньги пускают не на решение своих проблем, а на создание проблем окружающим.
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23.05.2022 12:00
+4
а до цього вони не були відсталою країною? їм допомагають грузини казахи мамалижники молдовські їблоруси санкціїї обходити. турки допомагають техніку і гаджети і машини купувати в обхід санкцій, всі бренди що пішли типу маку, вони перекупили переназвали, альо. простому рабсійському народу срати на санкції, вони будуть жити як північні корейці але будуть воювати
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23.05.2022 11:44
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А что значит "довготривалу"?
Во всех УК мира за умышленное убийство предусмотрена либо смерть, либо пожизненное. "Довготривалу ціну" - не встречал.
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23.05.2022 11:38 Ответить
Деградація поколінь. У них заберуть майбутнє для дітей та онуків перетворивши їх у відсталу країну третього світу.
Те, про що пишете Ви, це індивідуальна кримінальна відповідальність, а тут мова йде про колективну, про відповідальність країни, народі, що її населяють та навіть поколінь.
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23.05.2022 11:41 Ответить
а до цього вони не були відсталою країною? їм допомагають грузини казахи мамалижники молдовські їблоруси санкціїї обходити. турки допомагають техніку і гаджети і машини купувати в обхід санкцій, всі бренди що пішли типу маку, вони перекупили переназвали, альо. простому рабсійському народу срати на санкції, вони будуть жити як північні корейці але будуть воювати
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23.05.2022 11:44 Ответить
До цього вони могли "купити різницю"...
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23.05.2022 12:17 Ответить
найкраще взагалі зникнення такої держави і навіть назви!
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23.05.2022 23:15 Ответить
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23.05.2022 11:46 Ответить
По мойму Вовусик не считает,что
Срацея должна платить.
По его мнению проще бабло с Америки
и ЕС срубить
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23.05.2022 11:49 Ответить
Держати Донбас бо лізут вурки
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23.05.2022 11:50 Ответить
Это значит, что у кацапов в обозримом будущем лишних денег не будет, рашку будут держать "в черном теле". Раз они эти деньги пускают не на решение своих проблем, а на создание проблем окружающим.
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23.05.2022 12:00 Ответить
Это значит что как в 1990 годах гуманитарной помощи московитам не будет. Теперь на известные "ножки Буша" московиты могут даже не облизываться. Только ягель, только хардкор.
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23.05.2022 12:18 Ответить
1) должны заплатить - вообще, по справедливости, они должны заплатить первую очередь Украине, а уж Украина в свою очередь должна заплатитьвсему миру за оружие...Это если по чесноку....
2) вряд-ли расею кто-то заставит жить хуже чем она живет пока покупается нефть и газ, а это будет продолжаться, ибо большинству западных стран на деле пох...
3) хорошо бы уже кончать пистеть и начать быстрее отправлять Украине нужное оружие, в нужных объемах и с нужной скоростью....
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23.05.2022 12:22 Ответить
 
 