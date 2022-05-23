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Росія повинна заплатити довготривалу ціну за своє варварство в Україні, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявив, що Росія "має заплатити довготривалу ціну" за своє "варварство в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

За словами американського лідера, йдеться про санкції проти РФ, які вже запровадили США та союзники.

"Це стосується не тільки України", - додав Байден.

Президент США пояснив, що скасування санкцій проти Росії може надіслати Китаю сигнал щодо "вартості спроби захоплення Тайваню силою".

Читайте: США готові застосувати силу для захисту Тайваню, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2883) росія (64969) санкції (11777)


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Топ коментарі
+11
Деградація поколінь. У них заберуть майбутнє для дітей та онуків перетворивши їх у відсталу країну третього світу.
Те, про що пишете Ви, це індивідуальна кримінальна відповідальність, а тут мова йде про колективну, про відповідальність країни, народі, що її населяють та навіть поколінь.
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23.05.2022 11:41
+10
Это значит, что у кацапов в обозримом будущем лишних денег не будет, рашку будут держать "в черном теле". Раз они эти деньги пускают не на решение своих проблем, а на создание проблем окружающим.
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23.05.2022 12:00
+4
а до цього вони не були відсталою країною? їм допомагають грузини казахи мамалижники молдовські їблоруси санкціїї обходити. турки допомагають техніку і гаджети і машини купувати в обхід санкцій, всі бренди що пішли типу маку, вони перекупили переназвали, альо. простому рабсійському народу срати на санкції, вони будуть жити як північні корейці але будуть воювати
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23.05.2022 11:44
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А что значит "довготривалу"?
Во всех УК мира за умышленное убийство предусмотрена либо смерть, либо пожизненное. "Довготривалу ціну" - не встречал.
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23.05.2022 11:38 Відповісти
Деградація поколінь. У них заберуть майбутнє для дітей та онуків перетворивши їх у відсталу країну третього світу.
Те, про що пишете Ви, це індивідуальна кримінальна відповідальність, а тут мова йде про колективну, про відповідальність країни, народі, що її населяють та навіть поколінь.
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23.05.2022 11:41 Відповісти
а до цього вони не були відсталою країною? їм допомагають грузини казахи мамалижники молдовські їблоруси санкціїї обходити. турки допомагають техніку і гаджети і машини купувати в обхід санкцій, всі бренди що пішли типу маку, вони перекупили переназвали, альо. простому рабсійському народу срати на санкції, вони будуть жити як північні корейці але будуть воювати
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23.05.2022 11:44 Відповісти
До цього вони могли "купити різницю"...
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23.05.2022 12:17 Відповісти
найкраще взагалі зникнення такої держави і навіть назви!
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23.05.2022 23:15 Відповісти
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23.05.2022 11:46 Відповісти
По мойму Вовусик не считает,что
Срацея должна платить.
По его мнению проще бабло с Америки
и ЕС срубить
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23.05.2022 11:49 Відповісти
Держати Донбас бо лізут вурки
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23.05.2022 11:50 Відповісти
Это значит, что у кацапов в обозримом будущем лишних денег не будет, рашку будут держать "в черном теле". Раз они эти деньги пускают не на решение своих проблем, а на создание проблем окружающим.
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23.05.2022 12:00 Відповісти
Это значит что как в 1990 годах гуманитарной помощи московитам не будет. Теперь на известные "ножки Буша" московиты могут даже не облизываться. Только ягель, только хардкор.
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23.05.2022 12:18 Відповісти
1) должны заплатить - вообще, по справедливости, они должны заплатить первую очередь Украине, а уж Украина в свою очередь должна заплатитьвсему миру за оружие...Это если по чесноку....
2) вряд-ли расею кто-то заставит жить хуже чем она живет пока покупается нефть и газ, а это будет продолжаться, ибо большинству западных стран на деле пох...
3) хорошо бы уже кончать пистеть и начать быстрее отправлять Украине нужное оружие, в нужных объемах и с нужной скоростью....
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23.05.2022 12:22 Відповісти
 
 