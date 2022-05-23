Росія повинна заплатити довготривалу ціну за своє варварство в Україні, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Росія "має заплатити довготривалу ціну" за своє "варварство в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

За словами американського лідера, йдеться про санкції проти РФ, які вже запровадили США та союзники.

"Це стосується не тільки України", - додав Байден.

Президент США пояснив, що скасування санкцій проти Росії може надіслати Китаю сигнал щодо "вартості спроби захоплення Тайваню силою".

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