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Росія повинна заплатити довготривалу ціну за своє варварство в Україні, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Росія "має заплатити довготривалу ціну" за своє "варварство в Україні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
За словами американського лідера, йдеться про санкції проти РФ, які вже запровадили США та союзники.
"Це стосується не тільки України", - додав Байден.
Президент США пояснив, що скасування санкцій проти Росії може надіслати Китаю сигнал щодо "вартості спроби захоплення Тайваню силою".
Топ коментарі
+11 SergTranscarpathian
показати весь коментар23.05.2022 11:41
+10 Yaroslav Vinnitsa
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+4 Paul Foxen
показати весь коментар23.05.2022 11:44
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Во всех УК мира за умышленное убийство предусмотрена либо смерть, либо пожизненное. "Довготривалу ціну" - не встречал.
Те, про що пишете Ви, це індивідуальна кримінальна відповідальність, а тут мова йде про колективну, про відповідальність країни, народі, що її населяють та навіть поколінь.
Срацея должна платить.
По его мнению проще бабло с Америки
и ЕС срубить
2) вряд-ли расею кто-то заставит жить хуже чем она живет пока покупается нефть и газ, а это будет продолжаться, ибо большинству западных стран на деле пох...
3) хорошо бы уже кончать пистеть и начать быстрее отправлять Украине нужное оружие, в нужных объемах и с нужной скоростью....