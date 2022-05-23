США готові застосувати силу для захисту Тайваню, - Байден

Американські військові втрутяться у разі нападу на Тайвань, незважаючи на те, що Вашингтон, як і раніше, прихильний до політики "одного Китаю".

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, і це зобов'язання, яке ми взяли на себе", - сказав він, відповідаючи на питання, чи готові США бути залученими у разі необхідності "захисту Тайваню".

Байден також зазначив, що підхід США до проблеми Тайваню "не змінився" і Вашингтон відданий принципу "політики одного Китаю".

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