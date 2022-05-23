США готові застосувати силу для захисту Тайваню, - Байден
Американські військові втрутяться у разі нападу на Тайвань, незважаючи на те, що Вашингтон, як і раніше, прихильний до політики "одного Китаю".
Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Так, і це зобов'язання, яке ми взяли на себе", - сказав він, відповідаючи на питання, чи готові США бути залученими у разі необхідності "захисту Тайваню".
Байден також зазначив, що підхід США до проблеми Тайваню "не змінився" і Вашингтон відданий принципу "політики одного Китаю".
Топ коментарі
+20 Rostyslav Komarnytsky
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+16 Андрей Д #514941
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+10 Юрій Гросарчук #470783
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Который сгорело в плотных слоях атмосферы...так что Илан Маск может спать спокойно....его систему Starling никто не тронет...
КНР вклали у свій флот трильйон доларів,вони з жахом дивилися як йде на дно російський крейсер москва))
Бггг, а як це? Це ж пряме протиріччя. "ми поважаємо вашу територіальну цілісність, але якщо ви надумаєте її відновлючати - уїпемо вас дрючком"
Ох вже ця велика геополітика
Китай готується до анексії безкраїх просторів Сибіру. І саме там у них найбільша суперечка зі США - про Якутію.