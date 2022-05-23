США готовы применить силу для защиты Тайваня, - Байден
Американские военные вмешаются в случае нападения на Тайвань, несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему привержен политике "одного Китая".
Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Да, и это обязательство, которое мы взяли на себя", - сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли США быть привлечены в случае необходимости "защиты Тайваня".
Байден также отметил, что подход США к проблеме Тайваня "не изменился" и Вашингтон привержен принципу "политики одного Китая".
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Который сгорело в плотных слоях атмосферы...так что Илан Маск может спать спокойно....его систему Starling никто не тронет...
КНР вклали у свій флот трильйон доларів,вони з жахом дивилися як йде на дно російський крейсер москва))
Бггг, а як це? Це ж пряме протиріччя. "ми поважаємо вашу територіальну цілісність, але якщо ви надумаєте її відновлючати - уїпемо вас дрючком"
Ох вже ця велика геополітика
Китай готується до анексії безкраїх просторів Сибіру. І саме там у них найбільша суперечка зі США - про Якутію.