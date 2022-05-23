США готовы применить силу для защиты Тайваня, - Байден

Американские военные вмешаются в случае нападения на Тайвань, несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему привержен политике "одного Китая".

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, и это обязательство, которое мы взяли на себя", - сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли США быть привлечены в случае необходимости "защиты Тайваня".

Байден также отметил, что подход США к проблеме Тайваня "не изменился" и Вашингтон привержен принципу "политики одного Китая".

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