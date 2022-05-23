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США готовы применить силу для защиты Тайваня, - Байден

байден

Американские военные вмешаются в случае нападения на Тайвань, несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему привержен политике "одного Китая".

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, и это обязательство, которое мы взяли на себя", - сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли США быть привлечены в случае необходимости "защиты Тайваня".

Байден также отметил, что подход США к проблеме Тайваня "не изменился" и Вашингтон привержен принципу "политики одного Китая".

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Байден Джо (2785) Китай (2933) США (26471) Тайвань (113)


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Топ комментарии
+20
Одним словом, настав час, коли особливо "борзих" треба навчити жити і грати за правилами. Цивілізованими. Право сили - це кам'яний вік. Сила права - це розвиток.
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23.05.2022 10:34
+16
Така собі величезна шахматна партія. Якби Україна програла в перші тижні, Китай вже напав би на Тайвань. Тому ми захищаємо не тільки східну Європу, а й Тайвань також.
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23.05.2022 10:34
+10
Какие нахрен идейные комунисты? Там от комунизма только название и осталось.
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23.05.2022 10:57
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Така собі величезна шахматна партія. Якби Україна програла в перші тижні, Китай вже напав би на Тайвань. Тому ми захищаємо не тільки східну Європу, а й Тайвань також.
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23.05.2022 10:34 Ответить
Китай бы не напал на Тайвань. Смысл захвата Тайваня в его инфраструктуре, которая будет разрушена в случае нарадения. А без нее этот булыжник никому нахрен не нужен, ни Китаю, ни кому либо другому
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23.05.2022 10:37 Ответить
Дядя Юра, ты дурак?
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23.05.2022 11:01 Ответить
Правільно. А тепер хто би доніс до Байдена що краще застосувати силу в Україні тоді Тайваня питання само по собі відпаде.
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23.05.2022 12:01 Ответить
Одним словом, настав час, коли особливо "борзих" треба навчити жити і грати за правилами. Цивілізованими. Право сили - це кам'яний вік. Сила права - це розвиток.
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23.05.2022 10:34 Ответить
Так,, вони хотят диктатури а весь світ свободи, далі буде(((
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23.05.2022 10:39 Ответить
тебе с устьпіздюйска виднее
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23.05.2022 10:45 Ответить
Китай не особо уступает США в военной мощи, + народ и армия Китая это идейные коммунисты, готовые на все заради партии( а не свинособачьи клоуны являющиеся комуняками только на словах и срать хотевших на родину и принципы). На этом этапе помощь Украине закончится. К тому же будет повод Китая со свинособаками обьеденится против ненавистного запада.
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23.05.2022 10:49 Ответить
скорее всего Украине уже все выделено и вопрос добивания рашки уже закрыт...
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23.05.2022 10:53 Ответить
Какие нахрен идейные комунисты? Там от комунизма только название и осталось.
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23.05.2022 10:57 Ответить
О, в Китае коммунисты или нет , это особо не имеет значения -- там люди -- солдаты , работники в порту ходят строем , только что песни строевые не поют .
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23.05.2022 11:14 Ответить
С обьедениться, дибил? Рашка для Китая лишь ресурсная колония. А Запад, это главный рынок сбыта товаров и бизнес-партнер.
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23.05.2022 10:59 Ответить
Китайские миллионы солдат и тысячи танков абсолютно бесполезны при десантной операции на Тайвань. Тут нужен флот. У китайцев он есть, но против американского и японского флота, которые подключатся, если что, шансы того флота мизерные.
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23.05.2022 11:23 Ответить
Я не говорю что они выиграют, я говорю что это будет финишь для цивилизованного мира и для нас точно не сулит ничего хорошего и странно что украинец этого хочет судя по комменту. Ну а Китай это в первую очередь Порядок в руководстве и профессионализм в войсках, очень опасный противник в отличии от тех же свинособак, где в руководстве одно ворье и лицемеры, а в армиии дегенераты и алкаши.
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23.05.2022 11:56 Ответить
Навіть і не сподівайся
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23.05.2022 11:25 Ответить
Хиба що у вигляді трупів, які приб'є хвилями
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23.05.2022 11:21 Ответить
Тайваньские Чипы лучшие в мире...,но мистер Байден мешает Чипизации...но коммунисты Чайнатауна не сдаюцца...
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23.05.2022 10:46 Ответить
Рогозина путлер пасодить или рассьтреляет...уничтожил единственный рюZкий спутник шпион..
Который сгорело в плотных слоях атмосферы...так что Илан Маск может спать спокойно....его систему Starling никто не тронет...
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23.05.2022 10:51 Ответить
Ты на примере Украины докажи..на что вы готовы!!!
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23.05.2022 10:53 Ответить
Тайвань має ракети,що б потопити флотКНР,бо вони готувалися.
КНР вклали у свій флот трильйон доларів,вони з жахом дивилися як йде на дно російський крейсер москва))
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23.05.2022 11:35 Ответить
Да, с одним утырком уже сюсюкались, и ниче хорошего не вышло. Безнаказано прет , остановится только там где врежут сапогом по морде.
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23.05.2022 10:58 Ответить
Nu i tak jasno chto s ruskimi vaina toka preludija mahachom s kitaicami !
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23.05.2022 11:18 Ответить
Сейчас бизнес єлиты Китая объяснят товарищу Си, что он не прав и 30 лет перехода от производства чайников и термосов далось не легко )) экономика Китая схлопнеца как пустая коробка
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23.05.2022 11:18 Ответить
" Американські військові втрутяться у разі нападу на Тайвань, незважаючи на те, що Вашингтон, як і раніше, прихильний до політики "одного Китаю". "

Бггг, а як це? Це ж пряме протиріччя. "ми поважаємо вашу територіальну цілісність, але якщо ви надумаєте її відновлючати - уїпемо вас дрючком"

Ох вже ця велика геополітика
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23.05.2022 11:26 Ответить
Русский корабль, пришедший туда, куда его послали, весьма наглядно показал, что может случится с китайским флотом, если он окажется в зоне досягаемости современных противокорабельных ракет. А их у Тайваня хватит на весь китайский флот с большим запасом.
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23.05.2022 11:32 Ответить
Та нах не треба Китаю той Тайвань. У випадку війни все буде зруйновано, а там виробляється 80% світових мікросхем.

Китай готується до анексії безкраїх просторів Сибіру. І саме там у них найбільша суперечка зі США - про Якутію.
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23.05.2022 11:33 Ответить
яка якутія там і так все китайське
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23.05.2022 12:35 Ответить
Гра м'язів... Великих країн...
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23.05.2022 11:58 Ответить
а китай має ядерну зброю і це байдена не лякає
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23.05.2022 12:34 Ответить
 
 