Жителей Николаевщины предупреждают об учебных стрельбах
В понедельник, 23 мая, в Николаевской области будут проходить учебные стрельбы. В частности, учения пройдут в городе Баштанка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение мэра Баштанки Александра Берегового в Facebook.
"Сегодня, 23 мая, с 9 утра до 17:00 вблизи Баштанки пройдут учебные стрельбы", - написал он.
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Bob Fayn
показать весь комментарий23.05.2022 12:19 Ответить Мне нравится 1
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