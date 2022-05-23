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Жителей Николаевщины предупреждают об учебных стрельбах

зброя,навчання,зсу

В понедельник, 23 мая, в Николаевской области будут проходить учебные стрельбы. В частности, учения пройдут в городе Баштанка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение мэра Баштанки Александра Берегового в Facebook.

"Сегодня, 23 мая, с 9 утра до 17:00 вблизи Баштанки пройдут учебные стрельбы", - написал он.

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Николаевская область (2112) военные учения (3457)


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навчальні стрільби одобрюю..тільки в сторону ворога
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23.05.2022 12:19 Ответить
 
 