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Мешканців Миколаївщини попереджають про навчальні стрільби

зброя,навчання,зсу

У понеділок, 23 травня, в Миколаївській області будуть проходити навчальні стрільби. Зокрема, навчання відбудуться в місті Баштанка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення мера Баштанки Олександра Берегового в Facebook.

"Сьогодні, 23 травня, з 9 ранку до 17:00 поблизу Баштанки пройдуть навчальні стрільби", - написав він.

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Автор: 

Миколаївська область (2264) військові навчання (2775)


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навчальні стрільби одобрюю..тільки в сторону ворога
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23.05.2022 12:19 Відповісти
 
 