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Сеть джинсовой одежды Levi Strauss & Co окончательно уходит с рынка РФ

джинси

Сеть по продажам джинсовой одежды Levi Strauss & Co уходит с российского рынка. Компания больше не завозит товар и ищет кому продать свой розничный бизнес. В России компания проработала 29 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Коммерсант".

Собеседники из фэшн-рынка рассказали журналистам, что компания ищет покупателей на часть своих магазинов в РФ. Новый товар не завозит, остатки планирует продать через другие площадки.

Один из собеседников называет одним из потенциальных покупателей магазинов Levi's в РФ турецкий Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России).

Собеседник газеты среди ритейлеров одежды утверждает, что также ведет переговоры с Levi's, но никаких принципиальных договоренностей пока не достигнуто.

В головном офисе Levi's изданию не ответили. Связаться с Fiba Holding газете не удалось.

Крупный производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co основан в 1853 году. Первый магазин в РФ был открыт в 1993 году.

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В настоящее время в России около 90 торговых точек Levi's. Совокупная выручка группы в 2021 году была $5,8 млрд, на российскую часть бизнеса приходится не более 2%.

россия (95393) санкции (11260) торговля (952)


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Топ комментарии
+10
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23.05.2022 11:51
+9
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23.05.2022 11:57
+6
СРУсня, ваши папки и мамки должны помнить слово "фарцовщик".
Кто не знает, я поясню. Фарц3овщик это такой себе поц, который будет продавать вам и вашим детям с внуками и правнуками джинсы Levi Strauss по цене 5000 000 ваших рублей. При этом зарплата у вас будет 1 000 000 рублей. А внучки ваши, будут отдаваться неграми из Буркина Фасо за эти же джинсы, но уже поношенные.
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23.05.2022 11:57
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23.05.2022 11:51 Ответить
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23.05.2022 12:24 Ответить
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23.05.2022 12:48 Ответить
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23.05.2022 11:57 Ответить
Джинси, а фірмові джинси Левіс особливо, не є предметом першого попиту. Без них можна прожити.
Але як символ, а не предмет одягу, вони мають величезне значення. Хто жив у СРСР, той пам'ятає. Дві місячні зарплати за пару джинсів віддавали. Отже, люди вважали, що воно того варте.
А потім "дорогим росіянам" дали ці джинси разом із свободою. Користуйтеся на здоров'я. А тепер вони йдуть.
Де не потрібна свобода, там не потрібні й джинси.
І замість Леві Страус прийдуть турки.
Теж хороший та якісний одяг. Але не те...
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23.05.2022 11:57 Ответить
СРУсня, ваши папки и мамки должны помнить слово "фарцовщик".
Кто не знает, я поясню. Фарц3овщик это такой себе поц, который будет продавать вам и вашим детям с внуками и правнуками джинсы Levi Strauss по цене 5000 000 ваших рублей. При этом зарплата у вас будет 1 000 000 рублей. А внучки ваши, будут отдаваться неграми из Буркина Фасо за эти же джинсы, но уже поношенные.
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23.05.2022 11:57 Ответить
і за жувальну гумку будуть віддаватись))
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23.05.2022 12:13 Ответить
хай згадують поняття варені джинси, назад в салфетскій саюс
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23.05.2022 11:58 Ответить
прочь вражескіє лівайси!
мацквашвєя - вот достойний бренд!
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23.05.2022 12:00 Ответить
"На берег моря виходить Гамлeт, одягненений в зручну товстовку й такi самi парусиновi штани. Гамлeт красiво пiдперезаний вузьким шкiряним пояском. Вiн босий, бородатий i поцаватий. В руках у нього дебелий дрючок." Лесь Подеревянський "ГАМЛЕТ АБО ФЕНОМЕН ДАТСЬКОГО КАЦАПIЗМУ"
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23.05.2022 12:01 Ответить
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23.05.2022 12:11 Ответить
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23.05.2022 12:15 Ответить
хєр вам, а не Штраусс))
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23.05.2022 12:12 Ответить
Levi Ватник & Со. Как вариант можно продавать.
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23.05.2022 12:17 Ответить
вялинькай немытай рассее джинсы не надо, они расконсервировали завод большевичка, который после распада срср был 30 лет законсервирован и на ржавых станках шьют АналоГовнеты)
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23.05.2022 22:31 Ответить
 
 