Сеть джинсовой одежды Levi Strauss & Co окончательно уходит с рынка РФ
Сеть по продажам джинсовой одежды Levi Strauss & Co уходит с российского рынка. Компания больше не завозит товар и ищет кому продать свой розничный бизнес. В России компания проработала 29 лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Коммерсант".
Собеседники из фэшн-рынка рассказали журналистам, что компания ищет покупателей на часть своих магазинов в РФ. Новый товар не завозит, остатки планирует продать через другие площадки.
Один из собеседников называет одним из потенциальных покупателей магазинов Levi's в РФ турецкий Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России).
Собеседник газеты среди ритейлеров одежды утверждает, что также ведет переговоры с Levi's, но никаких принципиальных договоренностей пока не достигнуто.
В головном офисе Levi's изданию не ответили. Связаться с Fiba Holding газете не удалось.
Крупный производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co основан в 1853 году. Первый магазин в РФ был открыт в 1993 году.
В настоящее время в России около 90 торговых точек Levi's. Совокупная выручка группы в 2021 году была $5,8 млрд, на российскую часть бизнеса приходится не более 2%.
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Але як символ, а не предмет одягу, вони мають величезне значення. Хто жив у СРСР, той пам'ятає. Дві місячні зарплати за пару джинсів віддавали. Отже, люди вважали, що воно того варте.
А потім "дорогим росіянам" дали ці джинси разом із свободою. Користуйтеся на здоров'я. А тепер вони йдуть.
Де не потрібна свобода, там не потрібні й джинси.
І замість Леві Страус прийдуть турки.
Теж хороший та якісний одяг. Але не те...
Кто не знает, я поясню. Фарц3овщик это такой себе поц, который будет продавать вам и вашим детям с внуками и правнуками джинсы Levi Strauss по цене 5000 000 ваших рублей. При этом зарплата у вас будет 1 000 000 рублей. А внучки ваши, будут отдаваться неграми из Буркина Фасо за эти же джинсы, но уже поношенные.
мацквашвєя - вот достойний бренд!