Сеть джинсовой одежды Levi Strauss & Co окончательно уходит с рынка РФ

Сеть по продажам джинсовой одежды Levi Strauss & Co уходит с российского рынка. Компания больше не завозит товар и ищет кому продать свой розничный бизнес. В России компания проработала 29 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Коммерсант".

Собеседники из фэшн-рынка рассказали журналистам, что компания ищет покупателей на часть своих магазинов в РФ. Новый товар не завозит, остатки планирует продать через другие площадки.

Один из собеседников называет одним из потенциальных покупателей магазинов Levi's в РФ турецкий Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России).

Собеседник газеты среди ритейлеров одежды утверждает, что также ведет переговоры с Levi's, но никаких принципиальных договоренностей пока не достигнуто.

В головном офисе Levi's изданию не ответили. Связаться с Fiba Holding газете не удалось.

Крупный производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co основан в 1853 году. Первый магазин в РФ был открыт в 1993 году.

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В настоящее время в России около 90 торговых точек Levi's. Совокупная выручка группы в 2021 году была $5,8 млрд, на российскую часть бизнеса приходится не более 2%.