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Мережа джинсового одягу Levi Strauss & Co остаточно йде з ринку РФ

джинси

Мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co йде з російського ринку. Компанія більше не завозить товар та шукає, кому продати свій роздрібний бізнес. В Росії компанія пропраціювала 29 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Комерсант".

Співрозмовники з фешн-ринку розповіли журналістам, що компанія шукає покупців на частину своїх магазинів у РФ. Новий товар вона не завозить, залишки планує продати через інші майданчики.

Один із співрозмовників називає одним із потенційних покупців магазинів Levi's в РФ турецьку Fiba Holding A.S (розвиває точки Gap, Marks & Spencer і Banana Republic в Росії).

Співрозмовник газети серед ритейлерів одягу стверджує, що також веде переговори з Levi's, але жодних принципових домовленостей поки не досягнуто.

У головному офісі Levi's виданню не відповіли. Зв'язатися із Fiba Holding газеті не вдалося.

Великий виробник джинсового одягу Levi Strauss & Co заснований у 1853 році. Перший магазин у РФ відкрили у 1993 році.

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Зараз в Росії близько 90 торгових точок Levi’s. Сукупний виторг групи в 2021 році був $5,8 млрд, на російську частину бізнесу припадає не більше 2%.

Автор: 

росія (64969) санкції (11777) торгівля (1267)


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Топ коментарі
+10
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23.05.2022 11:51
+9
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23.05.2022 11:57
+6
СРУсня, ваши папки и мамки должны помнить слово "фарцовщик".
Кто не знает, я поясню. Фарц3овщик это такой себе поц, который будет продавать вам и вашим детям с внуками и правнуками джинсы Levi Strauss по цене 5000 000 ваших рублей. При этом зарплата у вас будет 1 000 000 рублей. А внучки ваши, будут отдаваться неграми из Буркина Фасо за эти же джинсы, но уже поношенные.
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23.05.2022 11:57
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23.05.2022 11:51 Відповісти
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23.05.2022 12:24 Відповісти
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23.05.2022 12:48 Відповісти
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23.05.2022 11:57 Відповісти
Джинси, а фірмові джинси Левіс особливо, не є предметом першого попиту. Без них можна прожити.
Але як символ, а не предмет одягу, вони мають величезне значення. Хто жив у СРСР, той пам'ятає. Дві місячні зарплати за пару джинсів віддавали. Отже, люди вважали, що воно того варте.
А потім "дорогим росіянам" дали ці джинси разом із свободою. Користуйтеся на здоров'я. А тепер вони йдуть.
Де не потрібна свобода, там не потрібні й джинси.
І замість Леві Страус прийдуть турки.
Теж хороший та якісний одяг. Але не те...
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23.05.2022 11:57 Відповісти
СРУсня, ваши папки и мамки должны помнить слово "фарцовщик".
Кто не знает, я поясню. Фарц3овщик это такой себе поц, который будет продавать вам и вашим детям с внуками и правнуками джинсы Levi Strauss по цене 5000 000 ваших рублей. При этом зарплата у вас будет 1 000 000 рублей. А внучки ваши, будут отдаваться неграми из Буркина Фасо за эти же джинсы, но уже поношенные.
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23.05.2022 11:57 Відповісти
і за жувальну гумку будуть віддаватись))
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23.05.2022 12:13 Відповісти
хай згадують поняття варені джинси, назад в салфетскій саюс
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23.05.2022 11:58 Відповісти
прочь вражескіє лівайси!
мацквашвєя - вот достойний бренд!
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23.05.2022 12:00 Відповісти
"На берег моря виходить Гамлeт, одягненений в зручну товстовку й такi самi парусиновi штани. Гамлeт красiво пiдперезаний вузьким шкiряним пояском. Вiн босий, бородатий i поцаватий. В руках у нього дебелий дрючок." Лесь Подеревянський "ГАМЛЕТ АБО ФЕНОМЕН ДАТСЬКОГО КАЦАПIЗМУ"
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23.05.2022 12:01 Відповісти
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23.05.2022 12:11 Відповісти
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23.05.2022 12:15 Відповісти
хєр вам, а не Штраусс))
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23.05.2022 12:12 Відповісти
Levi Ватник & Со. Как вариант можно продавать.
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23.05.2022 12:17 Відповісти
вялинькай немытай рассее джинсы не надо, они расконсервировали завод большевичка, который после распада срср был 30 лет законсервирован и на ржавых станках шьют АналоГовнеты)
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23.05.2022 22:31 Відповісти
 
 