Мережа джинсового одягу Levi Strauss & Co остаточно йде з ринку РФ
Мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co йде з російського ринку. Компанія більше не завозить товар та шукає, кому продати свій роздрібний бізнес. В Росії компанія пропраціювала 29 років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Комерсант".
Співрозмовники з фешн-ринку розповіли журналістам, що компанія шукає покупців на частину своїх магазинів у РФ. Новий товар вона не завозить, залишки планує продати через інші майданчики.
Один із співрозмовників називає одним із потенційних покупців магазинів Levi's в РФ турецьку Fiba Holding A.S (розвиває точки Gap, Marks & Spencer і Banana Republic в Росії).
Співрозмовник газети серед ритейлерів одягу стверджує, що також веде переговори з Levi's, але жодних принципових домовленостей поки не досягнуто.
У головному офісі Levi's виданню не відповіли. Зв'язатися із Fiba Holding газеті не вдалося.
Великий виробник джинсового одягу Levi Strauss & Co заснований у 1853 році. Перший магазин у РФ відкрили у 1993 році.
Зараз в Росії близько 90 торгових точок Levi’s. Сукупний виторг групи в 2021 році був $5,8 млрд, на російську частину бізнесу припадає не більше 2%.
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Але як символ, а не предмет одягу, вони мають величезне значення. Хто жив у СРСР, той пам'ятає. Дві місячні зарплати за пару джинсів віддавали. Отже, люди вважали, що воно того варте.
А потім "дорогим росіянам" дали ці джинси разом із свободою. Користуйтеся на здоров'я. А тепер вони йдуть.
Де не потрібна свобода, там не потрібні й джинси.
І замість Леві Страус прийдуть турки.
Теж хороший та якісний одяг. Але не те...
Кто не знает, я поясню. Фарц3овщик это такой себе поц, который будет продавать вам и вашим детям с внуками и правнуками джинсы Levi Strauss по цене 5000 000 ваших рублей. При этом зарплата у вас будет 1 000 000 рублей. А внучки ваши, будут отдаваться неграми из Буркина Фасо за эти же джинсы, но уже поношенные.
мацквашвєя - вот достойний бренд!