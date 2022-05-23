Мережа джинсового одягу Levi Strauss & Co остаточно йде з ринку РФ

Мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co йде з російського ринку. Компанія більше не завозить товар та шукає, кому продати свій роздрібний бізнес. В Росії компанія пропраціювала 29 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Комерсант".

Співрозмовники з фешн-ринку розповіли журналістам, що компанія шукає покупців на частину своїх магазинів у РФ. Новий товар вона не завозить, залишки планує продати через інші майданчики.

Один із співрозмовників називає одним із потенційних покупців магазинів Levi's в РФ турецьку Fiba Holding A.S (розвиває точки Gap, Marks & Spencer і Banana Republic в Росії).

Співрозмовник газети серед ритейлерів одягу стверджує, що також веде переговори з Levi's, але жодних принципових домовленостей поки не досягнуто.

У головному офісі Levi's виданню не відповіли. Зв'язатися із Fiba Holding газеті не вдалося.

Великий виробник джинсового одягу Levi Strauss & Co заснований у 1853 році. Перший магазин у РФ відкрили у 1993 році.

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Зараз в Росії близько 90 торгових точок Levi’s. Сукупний виторг групи в 2021 році був $5,8 млрд, на російську частину бізнесу припадає не більше 2%.