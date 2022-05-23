Польща розірвала газовий договір із Росією
Польща достроково розірвала договір на закупівлю газу з території Росії.
Про це повідомив представник уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наімський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.
"Через 30 років можна констатувати, що відносини в газовій галузі між Польщею і Росією припинені", - зазначив він.
Уряд Польщі ухвалив постанову про припинення дії газового контракту із Росією, який було підписано між країнами ще 1993 року.
Топ коментарі
+25 YU ST
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+19 Sashko Pavliuk
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ЖОПЗ с этой трубы и оплачивается.
Чим далі в ліс, тим більш пишаюсь поляками.
Мабуть посольства Польщі...
дякуємо !!!
за підставлене плече і прикритий наш тил, за прийнятих і обігрітих жінок і дітей, за розуміння нашої біди і за те, що показуєте гарний приклад тим, хто ще боїться або сумнівається...
головне - тверда впевненість зо з-за польського кордону нам не вдарять в спину (як ота м"яко кажучи невпевненість щодо Молдови і підступно-хитрожопої белорашкі )