Польща розірвала газовий договір із Росією

Польща достроково розірвала договір на закупівлю газу з території Росії.

Про це повідомив представник уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наімський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

"Через 30 років можна констатувати, що відносини в газовій галузі між Польщею і Росією припинені", - зазначив він.

Уряд Польщі ухвалив постанову про припинення дії газового контракту із Росією, який було підписано між країнами ще 1993 року.

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