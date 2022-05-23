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Новини
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Польща розірвала газовий договір із Росією

газ

Польща достроково розірвала договір на закупівлю газу з території Росії.

Про це повідомив представник уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наімський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

"Через 30 років можна констатувати, що відносини в газовій галузі між Польщею і Росією припинені", - зазначив він.

Уряд Польщі ухвалив постанову про припинення дії газового контракту із Росією, який було підписано між країнами ще 1993 року.

Читайте: Малоймовірно, що Путін перекриє газ великим країнам ЄС, - віцепрезидент Єврокомісії Тіммерманс

Автор: 

газ (10411) Польща (8488) росія (64969)


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Топ коментарі
+25
Niech żyje Polska! Sława Ukrainie!
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23.05.2022 11:06
+19
Гонор - це честь. З французької.
Чим далі в ліс, тим більш пишаюсь поляками.
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23.05.2022 11:14
+12
тупий закид рівня подруги толі шарія
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23.05.2022 11:08
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Зато Украина видимо до последнего будет держаться за рашистскую газовую трубу
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23.05.2022 11:03 Відповісти
тупий закид рівня подруги толі шарія
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23.05.2022 11:08 Відповісти
А закид не такий вже й тупий. Саме в Україні до цього часу не відібрано власніть рашкованських компаній. Саме з 2014 року Україна й не згадувала про те, щоб відмовитись від рашкованського пального.
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23.05.2022 11:15 Відповісти
"рашистська" газова труба приносить великі гроші. який сенс її закривати, поки там качають газ? Якщо її закрити, то німці миттєво підключать ПП-2.
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23.05.2022 11:18 Відповісти
Так и есть,оплата за прокачку та небось давно в рублях?
ЖОПЗ с этой трубы и оплачивается.
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23.05.2022 11:29 Відповісти
будуть таритись через LNG-термінал
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23.05.2022 11:04 Відповісти
Niech żyje Polska! Sława Ukrainie!
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23.05.2022 11:06 Відповісти
Гонор - це честь. З французької.
Чим далі в ліс, тим більш пишаюсь поляками.
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23.05.2022 11:14 Відповісти
Красіво
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23.05.2022 11:21 Відповісти
Поляки це справжні люди,та велика нація!
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23.05.2022 11:24 Відповісти
Кажуть що 2 батальона поляків прибули в Україну для оборони...
Мабуть посольства Польщі...
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23.05.2022 11:27 Відповісти
як приємно, коли слова не розходяться з ділом!
дякуємо !!!
за підставлене плече і прикритий наш тил, за прийнятих і обігрітих жінок і дітей, за розуміння нашої біди і за те, що показуєте гарний приклад тим, хто ще боїться або сумнівається...
головне - тверда впевненість зо з-за польського кордону нам не вдарять в спину (як ота м"яко кажучи невпевненість щодо Молдови і підступно-хитрожопої белорашкі )
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23.05.2022 11:54 Відповісти
 
 